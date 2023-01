Mosman Oil & Gas produit 120 barils de pétrole par jour à Cinnabar-1

(Alliance News) - Mosman Oil & Gas Ltd a déclaré vendredi que son puits Cinnabar-1 au Texas a été complété et perforé, le pipeline reliant le puits à l'installation de production étant actuellement en cours d'installation.

La société d'exploration, de développement et de production de pétrole, qui a des projets aux États-Unis et en Australie, a déclaré que le puits a été achevé le 28 décembre et que son débit a été testé par Streamline Well Testing Inc les 3 et 4 janvier.

La société a déclaré un débit moyen sur 24 heures d'environ 120 barils de pétrole par jour et 180 000 pieds cubes de gaz par jour, soit environ 150 barils d'équivalent pétrole par jour.

Mosman a déclaré que les débits stables à long terme de pétrole et de gaz seront déterminés après le raccordement du puits à ses installations de production, dont le pipeline est en cours d'installation.

La société a déclaré que le puits a jusqu'à présent produit plus de 1 000 barils de pétrole, qui sont stockés dans des réservoirs temporaires, tandis que la société prend des dispositions pour les transporter et les vendre.

Le président John Barr a déclaré : "Ces premiers débits sont très positifs. Nous continuons à avancer vers la production et la vente à pleine échelle du pétrole et du gaz à Cinnabar."

"Le conseil est très heureux que l'investissement dans la concession de Cinnabar donne des résultats aussi encourageants", a-t-il ajouté.

Mosman possède une participation directe de 75 % dans le puits, ainsi que la concession de 350 acres sur le site. La filiale de Mosman, Mosman Operating LLC, exploite le site.

La société a déclaré que la planification a commencé pour le reconditionnement des puits existants et le forage de nouveaux puits de développement.

Les actions de Mosman étaient en hausse de 4,4 % à 0,07 pence par action vendredi matin à Londres.

