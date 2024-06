Mosman Oil and Gas Limited est une société australienne d'exploration, de développement et de production pétrolière qui a des projets aux États-Unis et en Australie. La société a huit projets aux États-Unis : Stanley, Greater Stanley, Livingston, Winters, Cinnabar, Arkoma et Vecta Helium. La société a également des projets actifs aux États-Unis ainsi que des projets d'exploration dans le bassin d'Amadeus, dans le centre de l'Australie. Les baux de Livingston comprennent deux baux couvrant environ 214 acres. Ces baux contiennent des installations de traitement en surface et sont adjacents au projet Stanley, qu'ils recouvrent. Elle détient 27 % du projet Arkoma Stacked Pay situé dans le comté d'Okfuskee, dans l'Oklahoma. Elle détient une participation directe de 75 % dans la concession Cinnabar, d'une superficie d'environ 350 acres, située dans l'est du Texas. Le projet Greater Stanley comprend deux concessions, à savoir Duff et Kimes. La concession Duff compte deux puits (Duff 1 et 2). Elle détient une participation directe de 10 % dans le projet Vecta Helium situé dans le comté de Las Animas, au Colorado.