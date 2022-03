« Forge Global », leader des marchés privés pré-IPO entre en bourse sur le New York Stock Exchange

Le matin du 22 Mars, la plateforme pré-IPO dédiée aux licornes entre à son tour en bourse en s’adossant à MOTIVE CAPITAL, le SPAC dédié à la FINTECH lancé par Motive Partners le 7 décembre 2021.

Le nouvel ensemble s’appellera FORGE GLOBAL HOLDINGS, Inc. et ses actions ordinaires et -warrants- seront répertoriés respectivement sous les trackers "FRGE" et "FRGE WS".

True Global Ventures' portfolio company Forge Global publicly lists on the New York Stock Exchange March 22nd, 2022 (Graphic: Business Wire)

La première journée de trading a montré une forte demande +60% sur le prix de l’action!

Depuis sa création, FORGE GLOBAL a permis à ses membres d’échanger, avant leur entrée en bourse, les titres de sociétés telles que TESLA, LINKEDIN, UBER, SPOTIFY ou encore SLACK. Aujourd’hui on peut y investir dans des centaines d’entreprises dont OPENSEA, INDIEGOGO, PATREON ou encore la start-up française BLABLACAR. Ainsi l’an dernier FORGE GLOBAL a continué sa croissance avec une hausse de 75 % de ses revenus et de 71 % des volumes de transactions avec plus de 3,2 milliards de dollars.

« Il était plus que naturel pour FORGE GLOBAL, d’entrer à son tour en Bourse après avoir permis les plus belles introductions en Bourse de licornes de ces dernières années », a déclaré Frank Desvignes, Partenaire Fondateur de TRUE GLOBAL VENTURES 4Plus - TGV- "TGV1 avait déjà investi dans SharesPost, qui fut acquise par Forge en 2020, et donc naturellement en 2021 TGV4Plus a investi dans FORGE GLOBAL, avec dorénavant des acteurs institutionnels comme BNP PARIBAS, Deutsche Börse ou encore Temasek et Wells Fargo.

"Cette expérience de soutien tout du long de l'une des startups les plus révolutionnaires de son industrie a été extrêmement gratifiante et marque également la singularité de notre fond qui regroupe des entrepreneurs qui aident les entreprises dans lesquelles ils investissent à accomplir la grandeur de leur destin. Je suis convaincu que Forge Global continuera de croître et que le marché des plateformes privées d‘échanges de titres possède un bel avenir devant lui », a déclaré Dušan Stojanović, fondateur de True Global Ventures.

"Nous sommes ravis de notre entrée en bourse et pensons qu'elle est un signal clair de l'accélération des marchés privés », a déclaré Kelly Rodriques, PDG de Forge Global. "Depuis nos débuts, True Global Ventures nous a soutenus dans notre volonté de construire un marché privé accessible, liquide et transparent et ce moment particulier de l’aventure FORGE GLOABL marque également le succès de ce partenariat.

« La solution FORGE GLOBAL représente à nos yeux le chaînon manquant du financement des start-ups. », ajoute Noël Cambessédès, General Partner de TGV4Plus, « En France trop d’entreprises sont condamnées à l’expatriation après leur série B ou C. FORGE GLOBAL leur offre une opportunité de continuer leur expansion sans se délocaliser. »

À propos de True Global Ventures

True Global Ventures 4 Plus (TGV 4 Plus) est une société de capital-risque, réglementée à Singapour, fondée par une quarantaine de serial entrepreneurs à travers le monde, qui ont décidé de mett en commun leurs propres fonds y associant d'autres investisseurs (Limited Partners) pour investir activement dans des entreprises principalement en Série B et C dirigées par des entrepreneurs fondateurs et tirant partie de la technologie Blockchain comme avantage concurrentiel.

TGV 4 Plus investit dans 4 secteurs : l'Infrastructure, les Services financiers, l'analyse de données & l'Intelligence Artificielle et dans le divertissement.

Créé par des serial entrepreneurs pour des serial entrepreneurs, le Fonds TGV 4 Plus est présent dans 20 villes à travers le monde. Basé à Singapour, Hong Kong, Taipei, Séoul, Dubaï, Moscou, Londres, Stockholm, Paris, Varsovie, New York, San Francisco, Vancouver, entre autres. True Global Ventures soutient étroitement les sociétés du portefeuille pour accélérer la croissance sur de nouveaux marchés, se développer à l'international, introduire de nouveaux clients, établir de nouveaux partenariats.

À propos de Forge Global

Forge [Global] est l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures de place de marché d'échange de titres, de services de données et de solutions technologiques pour les investisseurs sur ces marchés. En combinant l'excellence de sa technologie de trading et une expertise opérationnelle globale, Forge Markets permet aux actionnaires de sociétés privées d'échanger des parts de leurs entreprises avec des investisseurs.

Forge Company Solutions, Forge Data et Forge Trust fournissent les accès, la transparence ainsi que toutes solutions additionnelles nécessaires pour permettre aux entreprises, aux investisseurs institutionnels et accrédités de naviguer et effectuer efficacement leurs transactions sur les marchés privés. Les services liés aux valeurs mobilières sont prestés également par Forge Securities LLC (« Forge Securities »), une société, filiale de Forge Global, Inc. Forge Securities est un courtier enregistré et Membre de FINRA/SIPC, un système de trading alternatif.

