Mothercare plc possède et exploite Mothercare Global Brand (MGB), une marque franchisée mondiale destinée aux parents et aux jeunes enfants. MGB conçoit, se procure et fournit des produits dans le domaine de l'habillement et de nombreuses autres catégories essentielles, notamment la puériculture, l'alimentation, le bain et le jeu, répondant ainsi aux besoins des parents et des jeunes enfants dans le monde entier. MGB est présenté en magasin et en ligne par l'intermédiaire d'un réseau de partenaires franchisés internationaux qui exploitent environ 700 magasins Mothercare dans 36 pays du monde. Ses catégories de produits comprennent les vêtements et les chaussures, ainsi que la maison et les voyages. Ses produits d'habillement comprennent des vêtements pour les nourrissons et les enfants âgés de 0 à 8 ans et jusqu'à 10 ans sur certains marchés internationaux. Il comprend également des vêtements de maternité, qui se distinguent par leur fonctionnalité et leur confort. Sa catégorie de produits pour la maison et le voyage comprend les sièges auto, les systèmes de poussettes, la literie, la décoration et le mobilier, les produits pour le bain, les chaises hautes, les produits d'alimentation et les moniteurs pour bébés.

Secteur Habillement et accessoires