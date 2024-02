Motilal Oswal Financial Services Limited est une société indienne de services financiers intégrés basés sur la technologie. La société offre une gamme de services, y compris le courtage de détail et institutionnel, la distribution de produits financiers. Elle compte parmi ses clients des particuliers résidents et non-résidents, des familles indivises hindoues (HUF), des entreprises et autres. Ses produits comprennent des comptes de négociation intrajournalière, des comptes de négociation d'actions, des comptes de négociation de devises, des comptes de négociation de matières premières et autres. La société offre une gamme diversifiée de produits et de services financiers, tels que le courtage et la distribution, les actions institutionnelles, la gestion d'actifs, le financement du logement, le capital-investissement, la gestion de patrimoine privé, la banque d'investissement, les prêts sur titres et les activités d'investissement. La gamme d'offres comprend le courtage et la distribution, les actions institutionnelles, la banque d'investissement, la gestion d'actifs, la gestion de patrimoine, le capital-investissement et le financement du logement.