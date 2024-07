Motisons Jewellers Ltd est un détaillant de bijoux basé en Inde. L'entreprise vend des bijoux en or, en diamant et en kundan, ainsi que d'autres produits de bijouterie tels que des perles, de l'argent, du platine, des pierres précieuses et semi-précieuses et d'autres métaux. L'entreprise propose également des pièces de monnaie en or et en argent, des ustensiles et d'autres objets d'art. Outre la vente de produits dans ses salles d'exposition, l'entreprise vend également ses produits en ligne. Le profil de ses produits comprend des designs traditionnels, contemporains et mixtes dans toutes les gammes de bijoux, pour des occasions spéciales telles que les mariages et les festivals, ainsi que des bijoux de consommation courante pour tous les âges, tous les sexes et dans différentes gammes de prix. Son offre comprend des bijoux en or, des bijoux en diamant et d'autres articles en argent, des bijoux ethniques indiens faits à la main aux styles avant-gardistes du monde urbain. Son portefeuille de produits compte plus de 300 000 modèles de bijoux, y compris une gamme de bijoux en or, en diamant et autres.

Secteur Détaillant habillement et accessoires