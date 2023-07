Le présent rapport établi par votre Conseil, les rapports rédigés par notre Commissaire aux Comptes titulaire, de même que l'inventaire et les comptes annuels, ainsi que les autres documents ou ren- seignements s'y rapportant, ont été mis à votre disposition dans les délais légaux et statutaires.

temps pour se succéder à leur rythme les uns après les autres. En février 2022, la guerre inattendue en Ukraine nous a apporté une nouvelle particularité : la difficulté d'approvisionnement en deux- roues motorisés neufs. Laquelle difficulté est pour l'essentiel à l'origine d'une baisse de - 6,16 % de ce marché d'une année sur l'autre. En France, en 2021, il s'était commercialisé 194 552 motocy- clettes et scooters neufs contre seulement 182 576 en 2022. Il faut toutefois relativiser cette baisse en prenant comme référence, comme le font tous les autres marchés, le chiffre correspondant de l'année 2019. Et en 2019, en France, il s'était vendu 184 764 pièces, si bien que le chiffre de 2022 n'est en recul que de - 1,18 % par rapport à celui de 2019. En 2019 ce marché a donc atteint 184 764 pièces, en 2020, 170 181, en 2021, 194 552 et en 2022, 182 576, si bien que le lissage de ces chiffres permet de penser que le marché français s'établit bon an mal an à 185 000 véhicules et dès lors le résultat de 2022 doit s'appréhender comme étant satisfaisant. On peut d'ailleurs se consoler en constatant qu'en 2022 le marché automobile français a reculé, lui, de - 7,83 % et en oubliant que celui des deux-roues motorisés tournait quand même autour de 240 000 véhicules avant la crise des subprimes de 2008.

On peut encore remarquer sur le marché 2022 que les 125 cm3 s'en tirent plutôt mieux que les mo- tos de cylindrée plus importante puisque leurs ventes ne reculent que de - 2,4 %. C'est un point important parce que c'est très souvent au travers d'une 125 cm3 qu'un jeune découvre la moto. De leur côté, les produits électriques ont fait une progression spectaculaire de + 169,7 % passant de 4 194 véhicules à 11 310 d'une année sur l'autre. Toutefois, ils ne représentent que 6,2 % du marché global alors que dans l'automobile ils font plus du double à 13,3 %. Le responsable du plan produit de la marque Triumph a déclaré dans la presse britannique : « Il est clair que la technologie élec- trique ne va pas remplacer ce que vous pouvez obtenir de votre moto à essence ». C'est une décla- ration qui nous paraît pleine de bon sens et qui laisse penser que le passage de la motocyclette à moteur thermique à la motocyclette à moteur électrique dans les prochaines années risque bien de ne pas être un long fleuve tranquille.

Notre filiale d'exploitation, Highway 2 Heaven a atteint au titre de l'exercice 2022 un chiffre d'affaires de 2,52 millions d'€uros alors qu'en 2021 il atteignait 2,93 millions d'€uros, soit un recul de - 14 %.

Alors voyons maintenant de plus près nos filiales, les unes après les autres.

Harley-Davidson Shop Sarl. Comme vous l'avions indiqué sur notre rapport de l'année dernière, Les Motocycles Ardoin Saint Amand & Cie ont fait l'acquisition en début d'exercice des 51% qui leur manquaient des parts de cette société et l'ont absorbée en suivant, le 31 août 2022. N'ayant plus d'existence, par la suite elle a été radiée du registre du commerce de Paris le 20 Mars 2023. Nous avions participé à sa création le 1 er octobre 1998. Highway 2 Heaven Sas (filiale à 47 %). Société concessionnaire exclusive de la marque Harley- Davidson, dans laquelle nous sommes sleeping-partner pour n'intervenir à aucun niveau, dans sa gestion.

En 2022, la marque Harley-Davidson a commercialisé en France 5 087 motocyclettes contre 5 562 l'année précédente, soit un recul de - 8,54 %, une évolution qui, cette année, s'inscrit dans le même sens que celle du marché global dont on a vu qu'il avait reculé de - 6,16 %. Mais Harley-Davidson, une fois encore, a fait sensiblement moins bien que l'ensemble du marché.

Notre filiale, de son côté, a commercialisé 64 motocyclettes neuves et 30 d'occasion soit un total de 94 pièces alors que l'année passée ces chiffres correspondants s'établissaient à 82 pour les véhicules neufs et à 41 pour les occasions, soit un total de 123 pièces. Ce qui dégage, pour les véhicules neufs, un recul de - 21,95 % largement supérieur à celui de la marque au niveau national.

De la même façon, le chiffre d'affaires a aussi bien sûr régressé en n'atteignant seulement que 2 517 992 €uros contre 2 931 584 €uros en 2021, soit une baisse de - 14,11 % qui, en étant plus

2