Le locataire qui exploitait un salon de tatouage dans notre boutique du 15ème arrondissement, le rappeur Sinik qui jouit encore d'une certaine notoriété qu'il vient de mettre en valeur dans un livre qui rencontre un certain succès, a dénoncé son bail dans des conditions qui nous ont poussé à engager une procédure judiciaire à son encontre. Nous l'avons remplacé par la société Le Vélandais, une société spécialisée dans la commercialisation et l'après-vente de vélos cargos de provenance hollan- daise, très à la mode actuellement, et qui exploite plusieurs points de vente dans Paris. Une activité plus en harmonie avec la culture de notre entreprise.

En ce début d'année 2024, le marché national du deux-roues motorisés après avoir connu deux premiers mois difficiles poursuit son chemin en dégageant une timide hausse des ventes de + 1,5% sur le premier quadrimestre. Mais il faut être prudent, l'année 2024 est une année électorale et traditionnellement cela n'est pas favorable au marché de la motocyclette. Alors qu'en plus, la marque Harley-Davidson, de son côté, poursuit ce que l'on pourrait appeler sa descente aux enfers puisque sur les 4 premiers mois elle a enregistré un nouveau recul de - 6,8 %. Ce qui n'a peut-être pas pour notre filiale Highway 2 Heaven que des conséquences négatives. Nous vous avions raconté l'an passé qu'elle avait reçu une dénonciation de son contrat de concessionnaire qui devait en tout état de cause prendre fin au 31 décembre 2024. Depuis, à l'automne dernier, elle a reçu pour l'année 2024 un renouvellement tout à fait habituel de ce contrat. Dans la tempête qu'il affronte actuellement, l'importateur a dû prendre conscience qu'il n'était peut-être pas très opportun de se séparer d'un concessionnaire qui a toujours fait face à tous ses engagements. Ce qui n'est peut-être pas le cas de tous ses confrères. On ne voit d'ailleurs pas très bien ce qu'apporterait sa disparition à la marque sinon une aggravation de la baisse de ses chiffres de vente. Quoiqu'il en soit, notre asso- cié et responsable de cette filiale, aujourd'hui âgé de 61 ans, s'est mis en recherche d'un repreneur en prévision de sa retraite prochaine. Des contacts ont déjà été pris dans lesquels nous n'avons pas formé d'opposition à rester associés à un éventuel acquéreur.

ces deux roues durant l'année contre 182 576 l'année précédente, soit une hausse de + 7,86 %. On peut comparer ce résultat comme nous l'avions déjà fait l'année dernière à celui enregistré par le marché automobile, qui d'une année sur l'autre a progressé, lui, de + 16,10 %. Il a toutefois permis à la marque Honda de reprendre son leadership qu'elle avait abandonné à la marque Yamaha depuis plusieurs années. On peut aussi remarquer, une fois encore, le très mauvais résultat de la marque Harley-Davidson qui s'inscrit en retrait de - 17,08 % et l'inattendu recul des motos électriques dont le nombre chute de - 14,3 %. Les motos électriques à l'évidence ne convainquent pas les motards et cela est dû pour l'essentiel à leur autonomie qui reste absolument ridicule. Aucun des quatre grands fabricants japonais de motos, Honda, Kawasaki, Suzuki et Yamaha, ne propose encore de véritable véhicule électrique à leur clientèle. La moto électrique ne pourra véritablement s'imposer qu'en permettant un changement rapide de batterie dans les stations-services, au bord de la route.

