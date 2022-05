La Grèce et les EAU conviennent d'investissements conjoints dans l'énergie et d'autres secteurs

La Grèce et les Émirats arabes unis (EAU) ont convenu lundi de financer conjointement des investissements d'une valeur de 4 milliards d'euros (4,2 milliards de dollars) dans le pays méditerranéen et d'explorer une coopération plus poussée dans le secteur de l'énergie, a déclaré le bureau du Premier ministre grec.

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a rencontré le prince héritier Cheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan à Abu Dhabi et a discuté des moyens de renforcer les liens bilatéraux ainsi que de l'impact de la guerre en Ukraine, a indiqué son bureau.

"Le renouvellement de la collaboration fructueuse entre la Hellenic Development Bank et la Mubadala Investment Company et la création d'une initiative conjointe pour des investissements d'une valeur de 4 milliards d'euros revêtent une importance capitale", a-t-il ajouté.

Mitsotakis a déclaré qu'il était possible de renforcer la coopération entre l'Union européenne et les EAU dans le domaine des énergies renouvelables.

"En raison de sa position géographique, la Grèce a le potentiel pour devenir une porte d'entrée pour le gaz naturel du Moyen-Orient vers l'Europe", a ajouté M. Mitsotakis. "Nous aimerions explorer les possibilités d'une coopération stratégique plus poussée et la participation de fonds des EAU dans cette direction."

Les deux pays ont signé lundi neuf accords sur la technologie, l'énergie et la santé, entre autres secteurs.

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) et Motor Oil Hellas Corinth Refineries ont convenu d'explorer les possibilités de fourniture de gaz naturel liquéfié en Grèce, ce qui pourrait inclure une unité flottante de stockage et de regazéification prévue au large d'Athènes.

Motor Oil et Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) ont également convenu de développer des parcs éoliens offshore et d'autres projets d'énergie renouvelable en Grèce.

Dans le cadre de ses efforts pour faire passer la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie à 35 % d'ici 2030, contre environ 23 % actuellement, Athènes veut installer des parcs éoliens offshore capables de générer 2 gigawatts d'ici 2030, avec des investissements nécessaires évalués à 6 milliards d'euros.

(1 $ = 0,9488 euros) (Reportage de Renée Maltezou ; Reportage supplémentaire d'Angeliki Koutantou ; Montage de Mark Potter et Leslie Adler)