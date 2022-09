Au moins un mort dans la dernière manifestation anti-NU dans l'est du Congo

Des manifestants à moto s'étaient rassemblés et ont bloqué un convoi de la MONUSCO à Beni - une continuation des manifestations violentes contre la mission qui ont tué des dizaines de personnes, y compris des civils, des soldats de la paix et des policiers congolais ailleurs dans l'est du Congo depuis juillet.

Un chauffeur de moto-taxi a été tué lorsque des coups de feu ont éclaté, a déclaré le porte-parole de la police de Beni, Nasson Katembo, sans donner plus de détails sur les responsables des coups de feu.

La MONUSCO n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La situation était calme en milieu d'après-midi, a déclaré un journaliste de Reuters.

Les troupes de maintien de la paix de l'ONU ont été accusées de riposter par la force lors des récentes manifestations à leur encontre dans les villes orientales de Butembo et Goma, qui ont vu des centaines de manifestants jeter des pierres et des bombes à essence et mettre le feu à des bâtiments de l'ONU.

Les protestations ont été suscitées par des plaintes selon lesquelles les casques bleus n'ont pas réussi à protéger les civils contre la violence des milices qui fait rage depuis des années. La mission est déployée au Congo depuis plus de deux décennies et coûte plus d'un milliard de dollars par an.