Le chiffre d'affaires de Harley augmente de 40 % en raison de la hausse de la demande de motocyclettes

Données financières AUD USD EUR CA 2022 443 M 315 M 276 M Résultat net 2022 22,2 M 15,8 M 13,8 M Dette nette 2022 36,4 M 25,9 M 22,7 M PER 2022 8,73x Rendement 2022 6,61% Capitalisation 193 M 137 M 120 M VE / CA 2022 0,52x VE / CA 2023 0,50x Nbr Employés 700 Flottant 58,5% Graphique MOTORCYCLE HOLDINGS LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MOTORCYCLE HOLDINGS LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Cloture 3,13 AUD Objectif de cours Moyen 3,72 AUD Ecart / Objectif Moyen 18,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs David Ahmet CEO, Executive Director & Managing Director Bob Donovan Chief Financial Officer David Foster Chairman Warren Bee Independent Non-Executive Director Richard John Dennis Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MOTORCYCLE HOLDINGS LIMITED -1.54% 137 O'REILLY AUTOMOTIVE, INC -10.22% 42 720 AUTOZONE, INC. -3.71% 41 197 COPART, INC. -15.57% 30 365 ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED -1.23% 18 612 CARMAX, INC. -18.92% 17 072