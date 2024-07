MotorCycle Holdings Limited est un détaillant et un distributeur en gros de motos, de pièces détachées et d'accessoires basé en Australie, avec des activités en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ses secteurs d'activité sont la vente au détail de motocycles et la vente en gros de motocycles et d'accessoires. L'activité principale de la société consiste à détenir et à exploiter des concessions de motocycles, qui vendent des motocycles neufs, des motocycles d'occasion, des accessoires et des pièces détachées, ainsi que des services de financement, d'assurance, de protection mécanique et d'autres services. Ses concessionnaires de motos vendent des motos neuves et d'occasion, des pièces détachées d'origine, des accessoires et des vêtements, des services d'entretien et de réparation, ainsi que des services de financement et d'assurance. Elle importe une gamme de motos, de VTT, de VU, de scooters (y compris des modèles électriques), de pièces détachées, d'accessoires et de vêtements pour motos et bicyclettes. Ces produits sont distribués par son propre réseau de concessionnaires, ainsi que par des concessionnaires franchisés et des points de vente dans toute l'Australie et la Nouvelle-Zélande.