MOTOROLA : Jefferies reste à achat après une visite au siège

Aujourd'hui à 14:20

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 335 dollars sur Motorola Solutions, après une visite au siège social de l'équipementier télécoms à Chicago, la semaine dernière.



Après du temps passé avec ses dirigeant, y compris le CEO Greg Brown, le broker déclare rester 'très enthousiaste quant au rapport risque/rendement de l'action' et continuer de 'croire que le modèle présente un potentiel de hausse important à long terme'.



'Sans surprise, le groupe voit une vigueur continue grâce aux dépenses des Etats et des localités, et souligne que l'inflation, si elle est généralement considérée comme négative dans une économie, est bonne pour Motorola', rapporte notamment Jefferies.



