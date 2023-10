La solution intégrée fournit des images en temps réel et alerte les policiers en patrouille de tout ce qui se passe autour d'eux

Motorola Solutions (NYSE : MSI) a annoncé aujourd'hui le déploiement du système de vidéo embarquée M500 auprès de la police lituanienne, apportant ainsi de nouvelles capacités aux véhicules opérationnels des forces de l'ordre. Grâce à une intelligence artificielle avancée et à des caméras haute résolution, le M500 analyse en permanence l'environnement de façon multidirectionnelle afin d'aider les agents à identifier les menaces en temps réel et fournir de précieuses preuves vidéo. Les forces de police mettent en œuvre la solution de vidéo embarquée pour soutenir différentes opérations quotidiennes et assurer ainsi la sécurité routière dans le pays.

Credit: Motorola Solutions

« Les policiers doivent être prêts à tout lorsqu'ils patrouillent », déclare Michael Kaae, Vice-président chez Motorola Solutions. « Des situations apparemment anodines peuvent parfois dégénérer en quelques secondes. La technologie de vidéosurveillance peut jouer un rôle essentiel dans la protection des agents de police, des membres de la communauté et des biens, et fait partie intégrante des services de police modernes ».

Motorola Solutions fournira le nouveau M500 avec VideoManager, sa plateforme de gestion des preuves pour stocker et gérer les séquences vidéo provenant de la technologie de vidéo embarquée et des caméras-piétons VB400 utilisées par les policiers lituaniens. Le logiciel VideoManager de l'entreprise offre un flux de travail transparent et intuitif et permet aux équipes de première ligne de partager des séquences vidéo entre les agents et la salle de commandement afin de recueillir des preuves vidéo qui serviront aux enquêtes et aux examens a posteriori.

Depuis 15 ans, Motorola Solutions est un fournisseur de technologie de confiance pour les agences de sécurité publique en Lituanie. L'entreprise fournit le réseau radio numérique national TETRA et les portatifs associés, et a récemment équipé la police nationale et le service des gardes-frontières de Lituanie avec plus de 2 500 caméras- piétons.

À propos de Motorola Solutions

Motorola Solutions est un leader mondial de la sécurité publique et de la sécurité des entreprises. Nos solutions en matière de radiocommunications mobiles terrestres, de sécurité vidéo et de centre de commandement, renforcées par services de gestion et d'assistance, créent un écosystème technologique intégré propice à rendre les communautés plus sûres et les entreprises plus productives et plus sûres. Chez Motorola Solutions, nous marquons le début d'une nouvelle ère dans le domaine de la sécurité publique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.motorolasolutions.com/fr_fr.html

