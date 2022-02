Motorola : BPA quasi-stable au 4e trimestre

Motorola Solutions a dévoilé un BPA ajusté quasi-stable à 2,85 dollars au titre du dernier trimestre 2021, pour une marge opérationnelle ajustée en retrait de 0,4 point à 28,9% et des revenus en croissance de 2% à 2,32 milliards de dollars.



Sur l'ensemble de 2021, l'équipementier télécoms a ainsi réalisé un BPA ajusté en progression de 19% à 9,15 dollars et des revenus en croissance de 10% à 8,17 milliards, à comparer à des fourchettes-cibles précédentes qui allaient de neuf à 9,04 dollars et de 10 à 10,25%.



Revendiquant un carnet de commandes record et une demande qui demeure robuste, Motorola déclare anticiper pour l'année qui commence, un BPA entre 9,80 et 9,95 dollars pour une croissance revenus de l'ordre de 7%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.