Motorola Solutions, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de communication destinés aux administrations et aux entreprises. L'activité s'organise essentiellement autour de 5 familles de produits : - assistants et ordinateurs mobiles ; - terminaux mobiles ; - infrastructures de réseau sans fil ; - systèmes de radios privés ; - scanners de codes-barres. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (58,9%) et de services (41,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (65,9%), Royaume Uni (8,7%), Canada (4%) et autres (21,4%).

Secteur Communications et réseautage