Motorola Solutions (NYSE : MSI) annonce l’acquisition de Noggin, un fournisseur international de logiciels de planification de la continuité des opérations, de résilience opérationnelle et de gestion des événements critiques (Critical Event Management - CEM) dans le cloud. Le siège de la société se trouve à Sydney, en Australie. Noggin compte des clients dans le monde entier.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240701848800/fr/

Noggin’s software helps enterprises and critical infrastructure anticipate, prepare for and efficiently respond to incidents. Credit: Motorola Solutions

Les logiciels de Noggin aident les entreprises et les infrastructures critiques à anticiper les incidents, à s'y préparer et à y répondre efficacement. La plateforme intégrée de l'entreprise propose des flux de travail et des listes de contrôle flexibles, des cartes intégrées et des tableaux de bord de sensibilisation de la situation afin de rationaliser la gestion des incidents et de renforcer la résilience de l'entreprise. Grâce à une interface unique et collaborative, le logiciel de Noggin permet aux équipes d'intervention de communiquer directement, de suivre des procédures harmonisées et de visualiser la même image opérationnelle lors d'incidents quotidiens ou de situations d'urgence.

« Nos investissements technologiques, qui ont pour objectif de mettre en contact les personnes ayant un besoin avec celles qui peuvent les aider, sont plus essentiels que jamais », a déclaré Greg Brown, Président-Directeur général de Motorola Solutions. « Noggin favorise la résilience opérationnelle et les capacités de gestion des incidents, toutes deux essentielles alors que les industries du monde entier continuent de voir les menaces augmenter en nombre et en complexité ».

Noggin constitue un excellent complément au portefeuille de solutions de coordination des urgences de Motorola Solutions, en y ajoutant la planification de la continuité des opérations, la résilience opérationnelle et le logiciel CEM qui contribue à rendre les dispositifs de sécurité de l'entreprise plus abordables et plus opérationnels. L'acquisition de Noggin renforce la capacité de Motorola Solutions à mettre en contact les organismes de sécurité publique et les entreprises, créant ainsi une collaboration essentielle qui permet une approche plus proactive de la sûreté et de la sécurité.

« En collaboration avec Motorola Solutions, nous continuerons à aider les entreprises à réagir rapidement et à gérer tous les types d'événements indésirables et déstabilisateurs », a déclaré James Boddam-Whetham, CEO de Noggin. « Nous sommes très heureux de vivre cette nouvelle étape de notre parcours qui nous permettra d'offrir nos solutions à une clientèle élargie ».

Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos de Motorola Solutions

Motorola Solutions résout les problèmes de sécurité. Nous construisons et connectons des technologies pour aider à protéger les personnes, les biens et les lieux. Nos solutions permettent la collaboration entre les agences de sécurité publique et les entreprises, ce qui est essentiel pour une approche proactive de la sûreté et de la sécurité. Pour en savoir plus sur nos solutions pour des communautés, des écoles, des hôpitaux et des entreprises plus sûrs en tous lieux, rendez-vous sur www.motorolasolutions.com.

Déclarations prospectives de Motorola Solutions

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation fédérale applicable en matière de valeurs mobilières. Ces déclarations sont faites conformément aux dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et comprennent généralement des termes tels que «penser que », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « anticiper », « estimer » et autres expressions similaires. L'entreprise ne peut garantir que les résultats ou événements réels ou futurs évoqués dans ces déclarations se réaliseront. Les déclarations prospectives ne font que représenter le point de vue de l'entreprise à ce jour et ne doivent pas être considérées comme représentant le point de vue de l'entreprise à une date ultérieure. Les lecteurs sont avertis que ces déclarations prospectives sont soumises à une série de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société ou les événements évoqués dans ces déclarations diffèrent sensiblement des déclarations contenues dans le présent communiqué. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, la capacité de Motorola Solutions à intégrer les produits et services dans son portefeuille et ses offres aux clients. Motorola Solutions avertit le lecteur que les risques et incertitudes évoqués ci-dessous, ainsi que ceux mentionnés dans la partie I, article 1A, du rapport annuel 2023 de Motorola Solutions sur le formulaire 10-K et dans ses autres documents déposés auprès de la SEC, disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse suivante www.sec.gov et sur le site Web de Motorola Solutions à l'adresse suivante www.motorolasolutions.com, pourraient faire en sorte que les résultats réels de Motorola Solutions ou les événements évoqués dans ces déclarations diffèrent sensiblement des estimations ou prédictions énoncés dans les déclarations prospectives. Nombre de ces risques et incertitudes ne peuvent être contrôlés par Motorola Solutions et les facteurs susceptibles d'influer sur les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, la capacité de Motorola Solutions à intégrer et exploiter Noggin avec succès. Motorola Solutions ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives ou les facteurs de risque, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements à venir ou d'une autre manière.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240701848800/fr/