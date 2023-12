Communiqué officiel de MOTOROLA SOLUTIONS, INC.

La nouvelle V500 permet la diffusion en direct de la vidéo et de la localisation pour une meilleure conscience situationnelle, une plus grande sécurité et une plus grande efficacité sur le terrain

Motorola Solutions (NYSE: MSI) a dévoilé aujourd’hui la caméra piéton V500, compatible LTE, la dernière née de la gamme de produits vidéos mobiles de l’entreprise qui apporte des informations critiques en temps réel sur le terrain pendant les situations d’urgence. La caméra piéton V500 permet aux premiers intervenants de transmettre en direct la vidéo et la localisation à la salle de commandement afin de donner aux gestionnaires d’incident une meilleure compréhension des évènements et pour les aider à réagir plus rapidement et plus efficacement. Une fois l’incident résolu, la V500 fournit également des informations forensiques grâce au déchargement des séquences vidéo basé sur la technologie LTE et simplifie l’administration grâce à la télémaintenance effectuée via les réseaux mobiles.

Motorola Solutions V500 (Photo credit: Motorola Solutions)

« Les équipes d’intervention sont confrontées à des situations difficiles qui demandent une concentration totale », déclare Jeremiah Nelson, vice-président, Response, Reporting & Evidence chez Motorola Solutions. « La V500 permet aux équipes des salles de commandement de visualiser les situations et de comprendre ce qui se passe afin de, non seulement, envoyer une aide appropriée mais aussi enregistrer les événements critiques. Désormais, tout le monde, des techniciens informatiques aux responsables des preuves bénéficient également de cette connectivité LTE avancée, en accédant aux images dès qu’elles ont été enregistrées et en gérant les caméras où qu’elles se trouvent. »

La nouvelle caméra piéton offre une capture vidéo et audio de haute qualité et est équipée d’une capacité optionnelle de pré-enregistrement et de post-enregistrement pour garantir l’enregistrement de chaque interaction du début jusqu’à la fin. Comme le reste de la gamme de vidéos mobiles de Motorola Solutions, la caméra piéton V500 utilise le logiciel de gestion des preuves VideoManager pour le traitement, le stockage et le partage sécurisé des preuves, soit dans la salle de contrôle, soit dans le cloud. En outre, la V500 s’intègre avec l’écosystème de technologies de Motorola Solutions, des systèmes radio aux systèmes vidéo embarquée dans le véhicule, en passant par les solutions de salle de commandement et les capteurs Bluetooth Holster Aware qui peuvent activer un enregistrement vidéo et une diffusion en direct si un officier dégaine son arme.

Le cabinet d’analyse Frost & Sullivan a récemment décerné à Motorola Solutions le prix mondial de leadership de produit pour 2023 pour le segment des caméras piétons. Suite à une évaluation poussée du marché mondial, le cabinet d’analyse a conclu que les systèmes de caméra piéton de Motorola Solutions étaient supérieurs aux solutions de la concurrence.

« Pour les forces de l’ordre et le personnel de sécurité, les caméras piétons sont un outil essentiel pour recueillir des preuves et garantir la transparence et nous nous attendons à une croissance continue de leur adoption », déclare Elizabeth Whynott, analyste, spécialiste des meilleures pratiques chez Frost & Sullivan. « Les caméras piétons de Motorola solutions offrent un bon rapport qualité-prix, sont faciles à utiliser et s’intègrent parfaitement dans les technologies actuelles de sécurité publique. »

Motorola Solutions continue d’investir considérablement dans le développement d’un portefeuille complet de produits de gestion de la sécurité vidéo et de gestion des preuves numériques afin que, dans le monde entier afin que les organisations du monde entier puissent exploiter le maximum d'informations pour prendre les meilleures décisions possibles.

À propos de Motorola Solutions

Motorola Solutions résout les problèmes de sécurité. Nous construisons et connectons des technologies pour aider à protéger les personnes, les biens et les lieux. Nos solutions permettent la collaboration entre les agences de sécurité publique et les entreprises, ce qui est essentiel pour une approche proactive de la sûreté et de la sécurité. Pour en savoir plus sur nos solutions pour des communautés, des écoles, des hôpitaux et des entreprises plus sûres en tous lieux, rendez-vous sur www.motorolasolutions.com.

