L’entreprise construit un écosystème de sûreté et de sécurité pour connecter les agences de sécurité publique et les entreprises afin de protéger les personnes, les biens et les lieux

Aujourd’hui, Motorola Solutions sonnera fièrement la cloche d’ouverture de la Bourse de New York, célébrant sa transformation continue et ciblée centrée sur la sûreté et la sécurité. L’entreprise annonce son nouveau slogan, « Solving for safer » (« Des solutions pour plus de sécurité »), qui met en évidence sa volonté de résoudre les problèmes de sécurité dans les communautés, les écoles et les entreprises.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20231114220746/fr/

Motorola Solutions launches its new brand narrative “Solving for safer” at the New York Stock Exchange (Photo: Business Wire)

« De notre histoire riche en rebondissements, nous jetons aujourd’hui les bases d’un avenir encore plus solide. Chacun a le droit de se sentir en sécurité dans sa communauté, à l’école et sur son lieu de travail, mais ce n’est souvent pas le cas », déclare Greg Brown, président-directeur général de Motorola Solutions. « La manière dont Motorola Solutions contribue à assurer la sécurité des personnes, des biens et des lieux est plus complète que jamais. Si nous reconnaissons que la technologie n’est pas le seul moyen d’assurer un avenir plus sûr, elle joue un rôle essentiel, et notre objectif est de faire en sorte que cette technologie soit la meilleure possible. »

Motorola Solutions, traditionnellement connue pour ses communications de sécurité publique, a investi environ 12 milliards de dollars en R&D organique et en acquisitions au cours des neuf dernières années afin de créer un portefeuille technologique robuste couvrant les communications critiques, la sécurité vidéo et le contrôle d’accès, ainsi que les solutions de centre de commandement basées sur l’intelligence artificielle. Ces solutions permettent une collaboration plus efficace entre les organismes de sécurité publique et les entreprises, en mettant en relation les gens dans le besoin et ceux qui peuvent les aider. Par exemple, un enseignant peut appuyer sur un bouton d’alarme sur un téléphone en cas d’urgence, ce qui permet d’avertir automatiquement les forces de l’ordre, de déclencher un confinement, de partager des flux vidéo en direct avec les premiers intervenants et d’envoyer des notifications de masse.

La transformation de Motorola Solutions, axée sur la sécurité publique et la sécurité des entreprises, a entraîné une augmentation considérable de son marché total, qui devrait s’élever à 66 milliards de dollars l’année prochaine. En outre, sa croissance dans les domaines de la sécurité vidéo, du contrôle d’accès, des centres de commandement et des services est significative et représente aujourd’hui environ 50 % du chiffre d’affaires de la société. Pour en savoir plus sur l’écosystème de sécurité et de sûreté de Motorola Solutions, rendez-vous sur : www.motorolasolutions.com/solvingforsafer.

À propos de Motorola Solutions

Motorola Solutions résout les problèmes de sécurité. Nous construisons et connectons des technologies pour aider à protéger les personnes, les biens et les lieux. Nos solutions permettent la collaboration entre les agences de sécurité publique et les entreprises, ce qui est essentiel pour une approche proactive de la sûreté et de la sécurité. Pour en savoir plus sur nos solutions pour des communautés, des écoles, des hôpitaux et des entreprises plus sûrs en tous lieux, rendez-vous sur www.motorolasolutions.com.

Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements

This press release contains "forward-looking statements" within the meaning of applicable federal securities law. These statements are made pursuant to the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and generally include words such as “believes,” “expects,” “intends,” “anticipates,” “estimates” and similar expressions. These forward-looking statements are statements other than statements of historical fact and may include, among other things, statements in relation to the company’s current expectations regarding its 2024 total addressable market. All information set forth in this release is as of the date hereof. The company does not intend, and undertakes no duty, to update this information to reflect future events or circumstances. Actual results are subject to a number of risks and uncertainties and may differ materially from the current expectations and beliefs discussed in this press release. Certain potential factors, risks and uncertainties that could affect the company’s business and financial results and cause actual results to differ materially from those expressed or implied in any forward-looking statements include those under the heading “Risk Factors” in the company’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2022 and its Quarterly Report on Form 10-Q for the quarterly period ended September 30, 2023, each of which is on file with the Securities and Exchange Commission (“SEC”) and available at the SEC’s website at www.sec.gov.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231114220746/fr/