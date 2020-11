Motorola Solutions : offre une polyvalence inégalée aux travailleurs de première ligne

La radio MXP600 TETRA de nouvelle génération offre le meilleur des communications à mission critique avec des capacités de collaboration à l'épreuve du temps

Une pandémie mondiale, des volumes de données à gérer toujours en constante augmentation et une demande accrue pour faire beaucoup avec des ressources limitées - le monde n'a jamais été aussi complexe pour les agences de sécurité publique.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20201104005528/fr/

Dispositif radio terrestre à ressources partagées de nouvelle génération (TETRA) de Motorola Solutions : le MXP600 (Photo: Business Wire)

Les systèmes et les dispositifs en silo qui ne communiquent pas entre eux peuvent s'ajouter à une complexité déjà existante. Les premiers intervenants ont besoin d'une technologie à mission critique qui offre une expérience intuitive et intelligente pour réagir efficacement dans le "feu de l'action", ainsi que d'outils flexibles qui leur permettent de se connecter de manière transparente à un écosystème de technologies plus large.

Motorola Solutions lance son dispositif radio terrestre à ressources partagées de nouvelle génération (TETRA): le MXP600 intelligent et puissant, pour répondre aux besoins actuels et futurs du personnel de sécurité publique. La radio légère mais très robuste porte les capacités éprouvées de la communication vocale à mission critique à de nouveaux niveaux et peut collaborer avec d'autres solutions.

"Les professionnels de première ligne auront toujours besoin de leur radio dans les situations de stress élevé pour leur servir de bouée de sauvetage, mais ils peuvent également avoir besoin de collaborer avec d'autres appareils qu'ils transportent, y compris les téléphones intelligents et les caméras vidéo portées sur le corps, sans compromettre la sécurité ou la fiabilité de leurs communications vocales radio", a déclaré Mark Schmidl, vice-président principal de Motorola Solutions.

Katja Millard, directrice principale des dispositifs chez Motorola Solutions a expliqué : "Au lieu de gérer plusieurs appareils simultanément, les professionnels peuvent activer d'autres appareils via celui qui semble le plus naturel et le plus intuitif à utiliser dans cette situation. Par exemple, si un policier appuie sur le bouton d'urgence dans une situation mettant sa vie en danger, la radio pourra à l'avenir activer automatiquement l'appareil photo porté sur son corps, sans qu'il n'ait à démarrer le processus séparément. Il s'agit de simplifier tout en améliorant les fonctionnalités clés des communications à mission critique".

L'introduction du MXP600 aidera les agences à faire évoluer de manière flexible leurs solutions à mission critique tout en tirant pleinement parti des avantages des communications vocales radio sécurisées :

Clairement entendu dans les environnements les plus bruyants. Le MXP600 utilise une technologie de microphone intelligente pour supprimer le bruit de fond et a une intensité sonore maximale environ quatre fois plus forte qu'un téléphone intelligent classique. Lorsqu'il fonctionne dans des conditions venteuses, l'appareil utilise automatiquement le haut-parleur comme microphone supplémentaire pour une atténuation optimale du bruit du vent. Lorsque plusieurs radios sont à proximité, le MXP600 élimine automatiquement le retour acoustique pour permettre une communication efficace.

Accélère radicalement la gestion des appareils pour garder les travailleurs de première ligne sur le terrain. La programmation en direct (OTAP) permet aux radios d'être mises à jour à tout moment et en quelques minutes, évitant ainsi le temps, la logistique et les coûts liés à la programmation de radio traditionnelle. OTAP est rapide, sécurisée et pratique visant à maximiser la productivité des travailleurs de première ligne et les aider à rester sur le terrain.

Collaboration flexible. Utilisez votre radio de la manière qui vous convient le mieux, avec une application pour téléphone intelligent pour faire défiler les groupes de discussion, envoyer des messages sécurisés et une communication radio discrète lorsque vous en avez besoin. La nouvelle application M-RadioControl offre un moyen flexible pour les téléphones intelligents pour qu'ils fonctionnent avec le MXP600. La puce NFC intégrée au MXP600 rend l'appairage rapide et facile, tandis que Bluetooth 5.0 signifie que la connexion sans fil entre la radio, le téléphone intelligent et les autres appareils reste sécurisée.

Le MXP600 intègre les technologies sur lesquelles les services d'urgence s'appuient pour se concentrer sur leur mission qui consiste à assurer la sécurité de la communauté.

Vidéos

Audio adaptatif à mission critique

Conçu et testé pour des conditions extrêmes

Sécurité de première ligne aujourd'hui et demain

Accédez à un kit média avec des vidéos et des images ici.

À propos de Motorola Solutions

Motorola Solutions est un leader mondial en matière de communications et d'analyses pour missions stratégiques. Nos plateformes technologiques dans les communications à mission tactiques, les logiciels de centre de commande et la sécurité et l'analyse vidéo, renforcées par des services gérés et soutenus, rendent les villes plus sécurisées et aident les communautés et les entreprises à prospérer. Chez Motorola Solutions, nous inaugurons une nouvelle ère en matière de sûreté et de sécurité publiques. En savoir plus sur www.motorolasolutions.com.

Suivez @MotoSolutions sur Twitter

Suivez @MotorolaSolutions sur Instagram

Suivez @MotorolaSolutions sur LinkedIn

Aimez @MotorolaSolutions sur Facebook

MOTOROLA, MOTOROLA SOLUTIONS et le Stylized M Logo sont des marques commerciales ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, limitée et sont utilisées sous licence. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. ©2020 Motorola Solutions, Inc. Tous droits réservés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201104005528/fr/