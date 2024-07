Le rapport souligne les engagements pris par l’entreprise en vue d’avoir un impact positif sur les clients et les sociétés partout dans le monde

Motorola Solutions (NYSE : MSI) a publié aujourd’hui son rapport annuel sur la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), valorisant les programmes et les performances de l’entreprise en matière d’environnement, d’enjeux sociaux et de gouvernance pour l’année 2023. Le rapport souligne l’engagement continu de l’entreprise à trouver des solutions visant à rendre les sociétés, les écoles, les hôpitaux et les entreprises plus sûrs partout dans le monde.

« En tant qu’entreprise, Motorola Solutions s’est depuis longtemps engagée à agir de manière responsable », a déclaré Greg Brown, président-directeur général de Motorola Solutions. « Que ce soit en grâce à notre mission, qui consiste à développer et connecter des technologies de pointe contribuant à faire progresser la sûreté et la sécurité, ou en développant fortement le bénévolat au sein de l’entreprise, nous sommes unis dans notre volonté de faire une différence significative dans les collectifs dans lesquelles nous vivons et travaillons. »

Le rapport sur la Responsabilité Sociale d’Entreprise 2023 est disponible ici et aborde les points forts suivants :

Investissement de 858 millions de dollars dans la Recherche et le Développement, la fourniture de technologies de nouvelle génération et élargissement de notre offre dans des domaines à forte valeur ajoutée, grâce à notre portefeuille de propriété intellectuelle, comptant désormais environ 6 560 brevets accordés et 775 brevets en cours d’homologation.

Amélioration des capacités spécialisées d'Intelligence Artificielle pour optimiser la prise de décision et contribuer à accroître la concentration, la précision et la rapidité des interventions d’urgence, tout en travaillant aux côtés des communautés, des décideurs politiques et des organisations responsables de la sécurité publique afin d’aider à garantir l’utilisation responsable de ces technologies.

Des récompenses en tant qu’environnement de travail de référence, l’entreprise ayant notamment été nommée dans la liste des Meilleurs endroits où travailler dans le Disability Equality Index ® ; dans la liste des Meilleurs lieux de travail pour les innovateurs établie par Fast Company ; dans la liste des Meilleurs employeurs du monde de Forbes ; dans la liste des Entreprises les plus admirées au monde de Fortune ; et dans la liste des Meilleures entreprises du monde de TIME .

; dans la liste des Meilleurs lieux de travail pour les innovateurs établie par ; dans la liste des Meilleurs employeurs du monde de ; dans la liste des Entreprises les plus admirées au monde de ; et dans la liste des Meilleures entreprises du monde de . L’entreprise s’est efforcée de redonner aux associations, et ses employés ont totalisé près de 100 000 heures de bénévolat, ce qui représente une augmentation de 30 % par rapport à 2022 et un record pour l’entreprise. En outre, la majorité des 10,3 millions de dollars de subventions stratégiques de la Motorola Solutions Foundation ont été octroyés pour bénéficier directement aux communautés précaires et sous-représentées, ainsi qu’aux premiers intervenants, aux étudiants et aux enseignants.

Développement d’une organisation plus diversifiée, comme le souligne notre nouvelle initiative, GO ALL Inclusive, visant à célébrer et à promouvoir nos valeurs fondamentales d’inclusion.

Offre d’opportunités économiques aux petites entreprises et aux fournisseurs et poursuite du développement de notre chaîne d’approvisionnement inclusive avec l’ajout de plus de 700 fournisseurs diversifiés et en aidant à créer ou à maintenir 3 500 emplois chez les fournisseurs.

Mise en œuvre d’outils améliorés de collecte de données et d’établissement de rapports afin de rechercher en permanence des possibilités de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et création d’une « Équipe verte » chargée de promouvoir le bénévolat et l’éducation pour favoriser une organisation plus durable.

Pour plus d’informations sur la responsabilité d’entreprise chez Motorola Solutions, veuillez consulter notre site web.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240628993905/fr/