Motorola Solutions a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'ensemble de l'année et a dépassé ses résultats trimestriels jeudi, en raison de la forte demande pour ses services de sécurité et de sûreté d'entreprise.

Motorola fournit des solutions de sécurité publique aux gouvernements et aux entités privées afin de réduire les temps de réponse en cas d'urgence et de combler les failles de sécurité.

Les principaux clients de l'entreprise sont le gouvernement américain et le ministère de l'intérieur du Royaume-Uni.

Les actions de Motorola ont augmenté de 1,33 % dans les échanges prolongés.

La société basée à Chicago, dans l'Illinois, fournit des équipements de communication critiques tels que des talkies-walkies, des caméras de vidéosurveillance et des services logiciels pour aider les communautés desservies par les gouvernements et les entreprises en cas d'urgence.

Motorola s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires de l'année 2024 augmente d'environ 8 % et à ce que le bénéfice ajusté par action se situe entre 13,22 et 13,30 dollars. Elle prévoyait auparavant une croissance du chiffre d'affaires d'environ 7 % et un bénéfice par action de 12,98 $ et 13,08 $.

La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires du troisième trimestre augmente de 7 % à 8 %, alors que les analystes tablent en moyenne sur une croissance de 6,3 %.

Elle prévoit un bénéfice ajusté par action de 3,32 à 3,37 dollars par action, ce qui est supérieur aux prévisions des analystes (3,32 dollars).

Le chiffre d'affaires de Motorola pour le trimestre clos le 30 juin s'est élevé à 2,63 milliards de dollars, contre 2,59 milliards de dollars estimés par le marché, et le bénéfice ajusté a été de 3,24 dollars par action, supérieur aux estimations de 3,01 dollars par action. (Reportage de Juby Babu à Mexico et de Priyanka.G à Bengaluru ; rédaction de Mohammed Safi Shamsi)