Motorola : Une étude mondiale constate que la pandémie a accéléré la demande et l'adoption de la technologie pour assurer la sécurité du public

Le rapport de Motorola Solutions établi par le Dr. Chris Brauer du Goldsmiths College, auprès de l'Université de Londres, souligne un nouveau mouvement axé sur la sécurité du public et l'innovation d'entreprise

Motorola Solutions, en partenariat avec une équipe de recherche universitaire indépendante de premier plan dirigée par le Dr. Chris Brauer du Goldsmiths College, auprès de l'Université de Londres, a mené une étude d’ampleur à l’échelle mondiale révélant, à la fois, un changement des attentes en termes de sûreté et de sécurité et une certaine sensibilisation à la sécurité du public et l'innovation d'entreprise.

Le rapport « Consensus for Change (Consensus pour le changement) » examine les résultats d’un sondage effectué auprès de 12 000 citoyens et 50 agences de sécurité publique, organisations commerciales et experts du secteur sur 10 marchés géographiques (Allemagne, Australie, Espagne, États-Unis, Italie, Malaisie, Pays nordiques, Royaume-Uni, Singapour, Taiwan). Il analyse comment la pandémie mondiale de COVID-19 a accéléré la prise de conscience de la nécessité de l’utilisation de la technologie en vue d’améliorer la sécurité du public, tout en accélérant l'innovation et l'adoption de la technologie nécessaire aux services d'intervention et aux entreprises du monde entier.

« La pandémie a alimenté le besoin de recourir à la technologie de différentes façons afin de répondre à de nouveaux défis dans un environnement en évolution rapide », a déclaré Mahesh Saptharishi, vice-président senior et directeur de la technologie chez Motorola Solutions. « Nous avons également constaté une adoption et une modernisation accélérée des technologies avec des délais de mise en œuvre significativement réduits. Cette recherche décrit les façons extraordinaires dont les organisations de sécurité publique et d'entreprise continuent de s'adapter à l’évolution des besoins et des politiques. »

L'étude constate qu'à l'échelle mondiale, un pourcentage considérable de citoyens (88 %) souhaite une transformation de la sécurité publique grâce à l’utilisation de technologies de pointe. Parmi les autres conclusions majeures, on peut citer :

Cette étude identifie trois tendances majeures qui démontrent un point d’inflexion dans la façon dont les citoyens et les organisations envisagent la technologie et la sécurité.

Les attentes en matière de sécurité redéfinies par la pandémie

Le Dr. Brauer a déclaré que la conduite de l'étude, dans le contexte de la pandémie mondiale, a révélé des perspectives uniques sur les attentes et attitudes du public en matière de sécurité.



« Les citoyens du monde entier acceptent de vivre avec le COVID-19 et l'impact qu'il exerce sur leur sécurité », a déclaré le Dr. Brauer. « Notre expérience commune de la pandémie nous a fait réaliser que la technologie peut jouer un rôle bien plus important pour assurer notre sécurité, et nous a permis de mieux comprendre pourquoi les organisations de sécurité publique et les entreprises en ont besoin pour répondre aux nouvelles menaces. »



La pandémie a accéléré l'innovation technologique

« Consensus for Change » souligne la manière dont la pandémie a généré une innovation ultra-rapide pour les agences de sécurité publique et les entreprises, notamment dans les domaines de l'adoption du cloud, de la sécurité vidéo et de l'interopérabilité entre des organisations et des systèmes disparates, tout en confirmant à nouveau le besoin d’une communication indispensable fiable.



La technologie doit être utilisée de façon plus équitable, transparente et inclusive

Le rapport « Consensus for Change » renforce également le besoin de transparence et de confiance afin d’accroître le soutien nécessaire du public au déploiement des technologies. Les citoyens veulent que les avantages de la technologie soient facilement compris et qu'elle soit utilisée de manière transparente, équitable et inclusive.

La recherche montre également qu'une éducation accrue du public est nécessaire afin d’aider à mieux cerner les nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle (IA).

« À mesure que les technologies évoluent, et ce de manière très rapide, il est essentiel que les organisations veillent à ce que leurs avancées soient développées, comprises, et axées sur l’humain », ajoute M. Saptharishi. « L'intelligence artificielle, par exemple, devrait être conçue de façon à respecter les processus décisionnels humains et tenir compte de la contribution et des besoins du public, tout en permettant aux utilisateurs de prendre des décisions plus éclairées et de répondre à des menaces complexes. En concevant des technologies avancées pour qu'elles soient fonctionnelles, nous garantissons que la prise de décision reste la seule responsabilité des humains. »

Le rapport « Consensus for Change » est une ressource essentielle permettant aux agences de sécurité publique et aux entreprises de comprendre et d'appliquer les leçons de la pandémie. La pandémie a souligné la nécessité d'envisager les choses et de réagir différemment, qu'il s'agisse d'évaluer les risques et de mieux prévoir les zones de perturbation opérationnelle, ou d'évaluer et d'intégrer les bonnes technologies nécessaires en soutien à la continuité des opérations. Elle a également renforcé la nécessité d'améliorer la communication et la collaboration avec les communautés et entre les parties prenantes afin d'obtenir le soutien nécessaire à l'utilisation accrue de technologies plus avancées.

Alors que les communautés du monde entier continuent de répondre à des menaces de grande ampleur en matière de sécurité, ces perspectives mettent l'accent sur les mesures qu'elles peuvent prendre aujourd'hui pour garantir une plus grande sécurité à l'avenir.

