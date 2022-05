Motorola : baisse de 9% du BPA ajusté au 1er trimestre

Motorola Solutions a publié jeudi soir un BPA non GAAP de 1,70 dollar au titre des trois premiers mois de 2022, en retrait de 9% en comparaison annuelle, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée en recul de 3,4 points à 19,8%.



A près de 1,9 milliard de dollars, son chiffre d'affaires a augmenté de 7% par rapport à l'an dernier, dont des ventes de produits et d'intégration de systèmes en hausse de 9% et des ventes de logiciels et services en progression de 4%.



Revendiquant un carnet de commandes record de 13,4 milliards, Motorola maintient ses prévisions antérieures de croissance des revenus de 7% et de BPA ajusté entre 9,80 et 9,95 dollars pour l'ensemble de l'année en cours.



