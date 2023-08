Motorola : objectifs à nouveau relevés pour 2023

Revendiquant des entrées et un carnet de commandes records sur le trimestre écoulé, l'équipementier télécoms Motorola a de nouveau relevé jeudi soir ses perspectives de chiffre d'affaires et de BPA pour l'ensemble de 2023.



Ainsi, il anticipe désormais un chiffre d'affaires compris entre 9,875 et 9,9 milliards de dollars (et non plus entre 9,725 et 9,775 milliards), ainsi qu'un BPA ajusté compris entre 11,40 et 11,48 dollars (et non plus entre 11,21 et 11,29 dollars).



Au titre du deuxième trimestre 2023, Motorola a publié un BPA non-GAAP en hausse de 28% à 2,65 dollars, avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 3,5 points à 26,7%, pour des revenus en croissance de 12% à 2,4 milliards.



