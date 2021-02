Motorola : recul de 3% du BPA ajusté au 4e trimestre

Motorola Solutions a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté en recul de 3% à 2,86 dollars au titre du quatrième trimestre 2020, dépassant toutefois le consensus, pour une marge opérationnelle ajustée en retrait de 0,4 point à 29,3%.



L'équipementier télécoms a vu son chiffre d'affaires baisser de 4% à 2,27 milliards de dollars, la chute de 10% dans le segment produits et intégration de systèmes n'ayant pu être compensée par une croissance de 8% dans le segment services et logiciels.



Pour l'ensemble de 2020, Motorola a réalisé un BPA ajusté de 7,69 dollars, pour des revenus en baisse de 6%. Pour l'exercice qui commence, il anticipe un BPA ajusté entre 8,50 à 8,62 dollars, pour des revenus en croissance de 7,25 à 8%.



