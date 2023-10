(Alliance News) - Motorpoint Group PLC a annoncé jeudi que sa perte sous-jacente avant impôts s'était considérablement réduite au cours des trois mois se terminant le 30 septembre par rapport au trimestre précédent, grâce à une "action rapide et décisive pour redimensionner l'entreprise" qui a commencé à avoir un impact.

Le détaillant automobile basé à Derby a déclaré avoir réduit sa perte sous-jacente avant impôts à environ 600 000 GBP au deuxième trimestre, contre 3,1 millions de GBP au premier trimestre, grâce à ses mesures d'amélioration des marges et à ses actions sur la base des coûts.

Avant les charges d'intérêt, Motorpoint a réalisé un bénéfice d'exploitation sous-jacent d'environ 1,6 million de livres sterling au cours du premier semestre. L'année précédente, il avait enregistré un bénéfice d'exploitation de 5,9 millions de livres sterling.

"Les effets de l'inflation élevée, des taux d'intérêt et de l'incertitude des consommateurs continuent d'affecter la demande de voitures d'occasion... Nous avons réussi à préserver notre trésorerie tout en progressant sur certaines initiatives stratégiques, et nous sommes bien placés pour sortir de ce cycle macroéconomique difficile en étant une entreprise plus légère et plus agile", a déclaré Mark Carpenter, directeur général de Motorpoint.

La société prévoit de publier ses résultats semestriels le 23 novembre.

Les actions de Motorpoint ont augmenté de 1,3 % à 88,00 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.