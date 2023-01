Les actions de Motorpoint Group sont en baisse, car les prévisions de bénéfices chutent en raison de la hausse des coûts.

(Alliance News) - Motorpoint Group PLC a déclaré vendredi que, pour les neuf mois au 31 décembre de l'année dernière, il s'attend à ce que son bénéfice brut par unité soit inférieur aux attentes en raison d'une chute de la valeur des véhicules électriques et de coûts de financement plus élevés.

Le détaillant de voitures d'occasion basé à Derby, en Angleterre, a ajouté que le chiffre d'affaires au cours de la période a augmenté de 17 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,06 milliard de livres sterling, stimulé par l'inflation des prix.

La société prévoit d'ouvrir deux nouveaux magasins, un à Ipswich et un à Milton Keynes, au cours du premier semestre de l'exercice 2024 qui débute le 1er avril.

Motorpoint a souligné qu'elle a progressé sur ses objectifs de croissance à moyen terme, à savoir plus d'un milliard de GBP de ventes en ligne et plus de deux milliards de GBP de ventes totales. Elle a ajouté qu'elle a investi environ 5 millions de GBP de plus qu'il y a un an.

Pour l'avenir, le directeur général Mark Carpenter a déclaré : "Motorpoint émergera du marché de consommation déprimé actuel en tant qu'entreprise plus efficace, ayant fait des progrès sur de multiples initiatives stratégiques clés. À long terme, nous ferons de nouveaux investissements dans la technologie, le développement numérique et le marketing national, qui seront compensés dans une certaine mesure par des gains d'efficacité dans toute l'entreprise.

"Dans une période où certains concurrents du groupe battent en retraite ou manquent de capacité financière et où l'on prévoit que les vents contraires macroéconomiques actuels vont se poursuivre, le conseil d'administration pense qu'il existe une opportunité significative de continuer à faire des investissements stratégiques ciblés pour accroître la part de marché et devenir un leader du marché hautement rentable."

Les actions Motorpoint étaient en baisse de 2,1% à 142,00 pence chacune à Londres vendredi matin.

