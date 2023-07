Motorpoint Group plc est un détaillant automobile omnicanal indépendant basé au Royaume-Uni et spécialisé dans le commerce électronique. Son objectif est d'offrir aux clients particuliers et professionnels la possibilité d'acheter, de vendre et de financer des voitures. La société vend des véhicules de marques représentant les ventes de véhicules au Royaume-Uni, avec des modèles de Dacia, Fiat, Ford, Iveco, Maxus, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota, Vauxhall et Volkswagen. La société opère à partir de plus de 19 sites de vente au détail à travers le Royaume-Uni. Outre la vente de véhicules, la société exploite Auction4Cars.com, une plateforme d'enchères en ligne interentreprises pour les véhicules. La société propose également des produits auxiliaires aux clients, notamment des formules de financement, des garanties sur les véhicules, des produits d'assurance et des traitements de protection des véhicules. Grâce à sa plateforme B2C (business-to-consumer), Motorpoint.co.uk et le Royaume-Uni offrent un marché de voitures neuves, où les consommateurs peuvent naviguer, acheter ou financer leur voiture et la récupérer.