Motorpoint enregistre une perte annuelle en dépit d'une hausse de son chiffre d'affaires

Motorpoint Group PLC - détaillant automobile basé à Derby, en Angleterre - enregistre une perte avant impôts de 300 000 GBP pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mars, contre un bénéfice de 21,5 millions de GBP l'année précédente. Le chiffre d'affaires est passé de 1,32 à 1,44 milliard de livres sterling, mais Motorpoint explique que le passage à la perte est dû à l'augmentation des coûts de financement, à la disponibilité limitée des stocks et à la chute de la valeur des véhicules électriques. L'entreprise augmente également ses investissements stratégiques, qui passent de 1,0 million de livres sterling à 6,1 millions de livres sterling, et les charges financières passent de 3,5 millions de livres sterling l'année précédente à 7,1 millions de livres sterling.

En ce qui concerne l'avenir, Motorpoint espère émerger dans un marché normalisé en tant qu'entreprise plus légère et plus "précieuse, prête à saisir une opportunité importante".

Mark Carpenter, directeur général, déclare : "Alors que l'impact de la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation se poursuivra au cours de l'exercice 24, les immatriculations de voitures neuves ont augmenté régulièrement, le marché des flottes étant à l'origine d'une grande partie de la croissance, ce qui profitera à l'offre de véhicules d'occasion. Cette situation, associée à des gains continus de parts de marché et aux progrès réalisés dans le cadre de nos initiatives clés, permettra à Motorpoint de sortir de l'environnement actuel en position de force pour poursuivre plus agressivement sa quête d'un leadership rentable sur le marché."

Cours actuel de l'action : 123,00 pence l'unité, en baisse de 1,6 % mercredi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 45 %.

