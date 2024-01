Motorpoint Group Plc est un détaillant automobile omnicanal indépendant basé au Royaume-Uni et spécialisé dans le commerce électronique. L'entreprise se concentre sur l'achat, la vente et le financement de véhicules, que ce soit en ligne, en magasin ou une combinaison des deux. Les secteurs d'activité de l'entreprise comprennent la vente au détail et la vente en gros. Le secteur de la vente au détail comprend la marque Motorpoint, qui est un détaillant de véhicules omnicanal offrant des voitures presque neuves de moins de quatre ans ou ayant parcouru moins de 30 000 milles. Ce segment comprend également une gamme de véhicules commerciaux sous la marque Motorpoint. Le segment Wholesale de la société comprend Auction4Cars.com, qui est un site indépendant de vente aux enchères de voitures commerciales offrant une plateforme de marché d'enchères entièrement en ligne pour la vente de véhicules d'échange qui ne répondent pas aux critères de vente au détail de véhicules presque neufs et d'achats directs auprès des consommateurs. La société possède environ 20 magasins au Royaume-Uni.