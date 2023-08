Motorsport Games Inc. développe et publie des jeux de course. La société fournit des jeux vidéo de course multiplateformes pour les consoles de jeu, les PC et les plateformes mobiles par le biais de canaux de vente au détail et numériques. La société opère dans deux segments : les jeux et les sports d'équipe. Les jeux de la Société comprennent NASCAR Heat 3, NASCAR Heat 4, NASCAR Heat Mobile, British Touring Car, et le développement de NASCAR Heat 5 pour Xbox One, PlayStation 4 et PC. La société exploite les plateformes esports pour les séries et les organisations de course. La Société a organisé et facilite huit séries de courses électroniques pour l'eNHPL, Le Mans Esports Series, 24 Hours of Le Mans Virtual, le championnat du monde officiel DiRT Rally 2.0, le championnat Esports officiel World Rallycross, ABB Formula E Race at Home Challenge, Race of Champions Virtual Series et Karting Series. La société est un développeur de jeux vidéo et un éditeur d'autres jeux de course, notamment la plateforme de simulation rFactor 2 et KartKraft, le simulateur de course de karting pour PC.

Secteur Internet