Motorsport Games Inc. est une société de réseau de sport automobile. La société est un développeur de jeux de course, un éditeur et un fournisseur d'écosystèmes esports de séries de courses automobiles officielles dans le monde entier. Elle développe et publie des jeux vidéo de course multiplateformes, notamment pour les consoles de jeu, les ordinateurs personnels (PC) et les plateformes mobiles, par le biais de divers canaux de vente au détail et numériques, y compris des jeux complets et des contenus téléchargeables. L'entreprise opère à travers deux segments : Le segment Gaming et le segment Esports. Le segment Gaming est engagé dans le développement et l'édition de jeux vidéo de course interactifs, de contenu de divertissement et de services. Le segment Esports comprend l'organisation et la facilitation de tournois, de compétitions et d'événements esports pour ses jeux de course sous licence ainsi que pour le compte de séries de courses de jeux vidéo tiers et d'autres éditeurs de jeux vidéo. L'entreprise est le développeur et l'éditeur de jeux vidéo sous licence pour des séries de courses de sport automobile, notamment les 24 heures du Mans, INDYCAR et BTCC.

Secteur Internet