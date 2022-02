Fondé en 1916, Moulinvest est un acteur intégré de la filière bois contrôlé et dirigé par la famille Moulin. Son plan d’investissement Horizon 2020 s’est achevé à temps pour profiter du boom de la demande en bois de construction et d’aménagements extérieurs. Financé par l’endettement, ce plan d’investissement ambitieux a d’abord fait pression sur la valorisation boursière lors du « krach Covid ». L’action a alors perdu près de la moitié de sa valeur en quelques semaines. Depuis, le cours a été multiplié par 13 au gré des publications favorables alors que la demande pour les produits issus du bois semble promise à un avenir durable. Le groupe vient d’ailleurs d’annoncer un nouveau plan d’investissement de 150 M€ « en anticipation de la croissance de la demande mondiale ». Entretien avec le nouveau Directeur Financier du Groupe.

Jérôme FERRAND, Moulinvest a publié des résultats 2020/21 records. Reste-t-il encore des fruits à cueillir de votre plan d’investissement Horizon 2020 ?

" Notre plan Horizon 2020, qui a fait l’objet d’investissements d’une trentaine de millions d’euros sur 2017-2020 a principalement consisté à installer une nouvelle ligne de profilage du bois. Ces nouvelles capacités ne sont pas encore totalement saturées. Cependant, la capacité de traitement de notre parc à grumes de Dunières limite nos capacités de sciage. D’où notre projet de parc à grumes au niveau de notre second site afin d’utiliser à plein nos capacités de profilages. De fait, cela augmentera nos productions de connexes de bois valorisés par Moulin Bois Energie (production d’électricité verte, fabrication de granulés de bois) dont les capacités tendent également à saturer. Ainsi, malgré nos investissements dans des gains de productivité, nous pourrons difficilement augmenter nos volumes de plus de 10 à 15% avec l’outil actuel. D’où notre nouveau plan à horizon 2030. "

Moulinvest valorise le bois dans son intégralité (source : Moulinvest) La direction vient en effet d’annoncer, quelques jours avant l’assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue ce 7 février, un plan d’investissement de 150 M€ à l’horizon 2030. Pour quelle augmentation des capacités et selon quel calendrier ?

" Le plan d’extension des capacités de production concerne nos deux sites, à savoir notre site historique de Dunières, dans le département de la Haute-Loire, et celui de Boisset-lès-Montrond, dans la Loire. Ce dernier, situé à moins d’une heure de route du siège, a intégré Moulinvest en 2013 lors de la reprise de France Bois Imprégnés. Compte tenu de la forte demande de bois transformé, en particulier à destination de la construction, des aménagements extérieurs et du bois-énergie, nous visons globalement plus qu’un doublement des capacités de productions à horizon 2030 sur l’ensemble de notre offre. Cette augmentation des capacités de production s’accompagnera de gains de productivité et d’un élargissement de la gamme de produits sciés proposés à nos clients, en particulier vers des produits à plus forte valeur ajoutée. Par exemple, nous allons nous doter d’une ligne d’aboutage qui permettra de mieux valoriser certains produits sciés. Le calendrier de réalisation des projets n’est pas encore connu compte tenu notamment des autorisations administratives restant à obtenir sur chacun des deux sites et des délais de livraison des machines qui s’élèvent aujourd’hui de 18 à 24 mois. Aussi, sur l’exercice en cours, qui s’achève fin août, nos investissements seront limités à des investissements de remplacement et de productivité, et les premiers acomptes sur les machines commandées dans le cadre du nouveau plan d’investissement n’interviendront pas avant l’exercice prochain. Aussi, la direction a proposé, compte tenu du triplement des résultats 2020/2021 et des tendances favorables sur l’exercice en cours, la reprise du versement d’un dividende de 2M€ après 10 ans d’interruption."

Comment comptez-vous financer ce plan ambitieux dont le montant dépasse la capitalisation boursière du Groupe ?

" La réussite de notre plan d’investissement 2020 nous permet de dégager une capacité d’autofinancement annuelle de plus de 20 M€ qui nous autorise un financement bancaire de l’intégralité du plan, sachant que la dette senior du plan précédent s’éteindra d’ici 2025. L’octroi de subventions (notamment pour les installations destinées à la production de granulés de bois) devrait atténuer le montant net des investissements. "

Compte de résultat simplifié du Groupe (plus d’informations dans le CP du 13/12/21 ) Comment gérez-vous l’augmentation du prix de l’électricité ? " Nous estimons que le surcoût sera de l’ordre de 1M€ en année pleine à partir de 2022, moyennant un contrat pluriannuel qui nous assure une certaine stabilité sur les trois prochaines années. Nous répercutons sans difficulté les hausses subies de même que l’augmentation contenue des prix des grumes de résineux que nous achetons localement auprès de l’ONF, de groupements forestiers et de propriétaires particuliers. " Peut-on envisager une augmentation de capital ou une croissance externe ? " Ce n’est pas du tout à l’ordre du jour." Découvrez dans cette vidéo les activités et installations du Groupe.

L'auteur, Raphaël Girault, est actionnaire de la société.