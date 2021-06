MOULINVEST : croissance de près de 30% sur le semestre

Moulinvest, spécialisé dans l’éco-construction, le bois énergie et l’imprégnation du bois, a annoncé une chiffres d'affaires semestriels consolidés (période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021) de 42,3 millions d’euros, en progression de 29,8% sur un an. L’ensemble des pôles d’activité sont en croissance: +58,1% à 18,8 millions d'euros pour l’activité du pôle Bois Construction ; +13,8% L’activité Bois Energie (dont +17,7% pour la granulation) ; et + 18,1% pour l’activité Imprégnation.



La marge brute s'établit à 24,2 millions d'euros, en progression de 27% à période comparable. Cette augmentation est induite par la croissance globale des volumes d'activité et l'amélioration de la productivité en 1ère et en 2nde transformation.



L'EBITDA consolidé ressort quant à lui à 11 millions d'euros (+56,7%), pour un résultat net de 4,1 millions (contre 2,7 millions d'euros au 29 février 2019).