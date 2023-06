Moulinvest : CP - Résultats consolidés semestriels Moulinvest 2022

Communiqué de presse Paris, le 12 juin 2023 Résultats du 1er semestre clos le 28 février 2023 Des fondamentaux solides, des résultats temporairement impactés par la conjoncture Chiffre d'affaires consolidé : 52,3 M€ (-8,2 %), pénalisé par la baisse attendue des prix de vente des activités bois de construction et imprégnation EBITDA : 15,1 M€ (-23,6 %), avec des performances opérationnelles très contrastées selon les activités Résultat d'exploitation : 10,3 M€ (-31,5 %) o Résultat net : 7,5 M€ (- 28,3 %)

o Maintien d'un niveau de liquidité élevé MOULINVEST, Groupe industriel familial spécialisé dans l'éco-construction, le bois énergie et l'imprégnation du bois, annonce la publication de ses résultats semestriels consolidés (période du 1er septembre 20221 au 28 février 2023). Chiffre d'affaires consolidé 28.02.2023 28.02.2022 Var % 28.02.2021 Var % en milliers d'euros (6 mois)** (6 mois)** S1 2023 / (6 mois)** S1 2023 / S1 2022 S1 2021 Activité Bois Construction 22 849 30 067 -24,0 % 18 752 +21,8 % Dont activité de scierie 22 589 29 993 -24,7 % 18 220 +24,0 % Dont conduite et réalisation chantiers 260 74 +251,4 % 532 -51,1 % Activité Bois Energie 17 942 11 327 +58,4 % 11 546 +55,4 % - Cogénération 2 536 2 337 +8,6 % 2 296 +10,5 % - Granulation 15 406 8 990 +71,4 % 9 250 +66,6 % Activité Imprégnation 10 264 14 337 -28,4 % 11 147 7,9 % - Poteaux 5 076 5 775 -12,1 % 5 832 -13,0% - Décovert 5 188 8 562 -39,4 % 5 315 -2,4 % Autres activités 1 236 1 254 -1,4 % 858 +44,1 % Dont production de bois à palette 1 041 977 + 6,6 % 809 + 28,7 % Total 52 291 56 984 -8,2 % 42 302 +23,6 % (*) Données financières auditées (**) Données financières non-auditées Chiffre d'affaires en baisse de 8,2 % Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 52,3 millions d'euros au titre du premier semestre de l'exercice 2022/2023, contre 57,0 millions d'euros sur l'exercice précédent, en recul de 8,2 %. 1

L'activité Bois Construction est en retrait de 24,0 % à 22,89 millions d'euros, sous le double effet d'une baisse des volumes vendus et des prix de vente. Le recul du nombre de permis de construire et de mises en chantier impacte directement les ventes, de même que le contexte d'inflation généralisée et de hausse des taux d'intérêts. L'activité du pôle Bois Energie progresse significativement (+ 58,4 %). Les ventes de granulés sont en forte hausse (+ 71,4 %), car la pénurie constatée sur l'offre depuis l'automne 2022 s'est traduite par une progression significative des prix de vente. L'activité de cogénération enregistre pour sa part une progression de 8,6 %. L'activité Imprégnation recule pour sa part de 28,4 %. L'activité poteaux est en retrait de 12,1 %. La gamme Décovert voit ses ventes diminuer de 39,4 %, cette évolution s'expliquant par les mêmes facteurs que pour l'activité de bois de construction. Recul limité de la rentabilité d'exploitation En milliers d'euros 28.02.2023 28.02.2022 Var % 28.02.2021 Var % (6 mois)** (6 mois)** S1 2023 / (6 mois)** S1 2023 / S1 2022 S1 2021 Chiffre d'affaires 52 291 56 984 -8,2 % 42 302 +23,6% Marge brute 31 293 35 304 -11,4 % 24 171 +29,5% EBITDA 15 100 19 776 -23,6 % 10 976 +37,6% Dont Autres achats & charges externes -12 705 -9 458 +34,3 % -7 959 N/A Dont Masse salariale -5 634 -5 617 +0,3 % -5 051 N/A Résultat d'exploitation 10 297 15 027 -31,5 % 6 347 +62,2% Dont Amortissements & provisions -4 945 -4 947 - -4 764 3,8% Marge opérationnelle (% CA) 19,7 % 26,4% 15,0% 31,3% Résultat financier -498 -589 -15,4 % -855 Résultat exceptionnel 388 -51 N/A 253 +53,4% Résultat net Groupe Moulinvest 7 512 10 473 -28,3 % 4 126 +82,1% Marge brute d'autofinancement 12 251 16 410 -25,3 % 8 994 +36,2% (*) Données financières auditées (**) Données financières non-auditées La marge brute s'établit à 31,3 millions d'euros en retrait de 11,4 % à période comparable. Les prix d'achat des bois ont en effet moins reculé que les prix de vente. La part de la masse salariale représente 10,8 % du chiffre d'affaires, en légère hausse par rapport au premier semestre de l'exercice précédent (9,9 %). Le recul du chiffre d'affaires explique cette variation, car en valeur absolue, la masse salariale ne progresse que de 0,3 %. Les autres achats et charges externes du Groupe représentent 11,2 millions d'euros, soit 21,4 % du chiffre d'affaires contre 16,6 % au premier semestre 2022. Cette variation résulte de la progression générale des prix des produits et services dans un contexte d'inflation généralisée. Les charges liées à l'électricité et aux assurances représentent les progressions les plus significatives. L'EBITDA consolidé s'établit à 15,1 millions d'euros (-23,6 % vs. EBITDA S1 2022). Le résultat d'exploitation est en retrait à 10,3 millions d'euros contre 15,0 millions d'euros au premier semestre de l'exercice précédent, représentant un taux de marge opérationnelle de 19,7 % du chiffre d'affaires (contre 26,4 % en N-1). Les charges financières nettes sont en repli à 0,5 million d'euros (contre 0,6 million d'euros au 28/02/2022). Le résultat net consolidé ressort ainsi à 7,5 millions d'euros au 28 février 2023, contre 10,5 millions d'euros au 28 février 2022. 2

Structure financière Au 28 février 2023, les capitaux propres s'élèvent à 68,1 millions d'euros contre 63,2 millions d'euros au 31 août 2022. Au 28 février 2023, la trésorerie nette de découvert représente 36,9 millions d'euros (27,0 millions d'euros au 31 août 2022) et les dettes financières atteignent 48,8 millions d'euros (contre 44,5 millions d'euros au 31 août 2022). Après prise en compte de l'ensemble de ces éléments, le ratio dette nette / capitaux propres est de 0,17 (vs. 0,28 au 31 août 2022). Le ratio de levier glissant (Dette Nette/EBITDA sur 12 mois glissants) est de 0,784 (0,473 au 31 août 2022). Flux de trésorerie consolidés En milliers d'euros Marge brute d'autofinancement Variation du Besoin en fonds de roulement Trésorerie générée par l'activité Acquisition d'immobilisations Cessions d'immobilisations Incidence des variations de périmètre Flux de trésorerie lié aux investissements Dividendes versés aux actionnaires de lasociété mère Augmentation de capital Emission d'emprunts Remboursement d'emprunts Flux de trésorerie lié au financement Variation de la trésorerie Trésorerie d'ouverture Trésorerie de clôture 28/02/2022** (6 mois) 12 251 144 12 395 5 302

215

_

215 _ 5 087 - 3 075 3 10 369 4 668



2 623

9 931 27 003 36 934 28/02/2022** (6 mois) 16 410 10 949 5 461 2 748

520

_

520 _ 2 228

1 968 22 470 4 939

6 415

3 182

17 508

14 326 31/08/2022* (12 mois) 30 245 7 953 22 292 8 412



544

_

7 868

1 968

16

6 058 9 003

4 929 9 495 17 508 27 003 (*) Données financières auditées (**) Données financières non- auditées Le Groupe a dégagé au cours du semestre écoulé un flux de trésorerie d'exploitation de 12,4 millions d'euros contre 5,5 millions d'euros au 1er semestre 2022. Le besoin en fonds de roulement diminue de 0,1 millions d'euros sur la période. Les flux de trésorerie liés aux investissements représentent -5,1 millions d'euros. Ils correspondent principalement à la réalisation d'investissements de productivité ou de renouvellement chez Scierie Moulin et chez France Bois Imprégnés. L'émission de nouveaux emprunts représente 10,4 million d'euros (hors constatation des nouveaux engagements de crédit-bail pour 1,6 millions d'euros) et les remboursements se sont élevés à 4,7 millions d'euros. L'assemblée générale des actionnaires du 20 février 2023 a approuvé la proposition du Conseil d'Administration de verser un dividende de 1 € / action, représentant la distribution d'un montant de 3,1 millions d'euros, dont le paiement a été réalisé le 3 mars 2023. La trésorerie nette du Groupe ressort à 36,9 millions d'euros au 28 février 2023, en progression de 9,9 millions d'euros par rapport au 31 août 2022. 3

Perspectives Le niveau toujours élevé des charges opérationnelles et notamment de l'énergie devrait continuer de peser sur les activités de Bois Construction et Imprégnation au cours des prochains mois. Le nouveau contrat de fourniture d'électricité, qui est entré en vigueur au 1er janvier 2023 pour 2 ans, devrait avoir un impact négatif très significatif en année pleine. L'activité Bois Energie devrait pour sa part continuer d'enregistrer de solides performances. Si ces phénomènes (vigueur de l'inflation, prudence des consommateurs et durcissement des conditions de crédit) peuvent pénaliser temporairement les activités de construction et d'imprégnation, les perspectives commerciales du Groupe à moyen terme demeurent favorablement orientées. En effet, le réchauffement climatique et les normes de construction qui en découlent conduiront à utiliser plus de bois dans les constructions nouvelles. La demande sur le marché du granulé résiste très bien. L'activité de granulation se maintient à un niveau de production normatif. Le Groupe conserve un positionnement axé sur la fidélisation de sa clientèle en lui proposant un haut niveau de qualité tant sur les produits que sur les services associés. Enfin, le Groupe poursuit sa politique d'investissement et de modernisation des installations industrielles menée depuis quelques années. Ils permettront d'accentuer les gains de productivité, et d'augmenter significativement les capacités de production (en particulier pour les activités de bois construction et bois énergie), produits pour lesquels la demande devrait demeurer soutenue dans les années à venir. Des fondamentaux solides MOULINVEST s'appuiera sur la force de son modèle caractérisé par des fondamentaux solides : Un modèle économique solide basée sur des activités complémentaires ;

Une profondeur de catalogue s'appuyant sur une forte variété de références en renouvellement permanent ;

Un outil industriel capacitaire et flexible capable de répondre à un cahier des charges étendu ;

Un portefeuille de plusieurs milliers clients diversifiés et fidèles. Informations complémentaires : Publication des comptes consolidés semestriels MOULINVEST : Les comptes semestriels au 28 février 2023 sont disponibles en ligne sur le site d'Euronext Growth et consultables sur le site http://www.moulinvest.com/le 12 juin 2023 après bourse. 4