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    ALMOU   FR0011033083

MOULINVEST

(ALMOU)
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Moulinvest : Document AMF CP. 2022DD870357

07/11/2022 | 18:24
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2022DD870357

07 novembre 2022

FR0011033083 - DD154022

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

maurice moulin, Président

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : MOULINVEST

LEI : 969500ZZP9B2M1L69I40

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 07 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011033083

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 36.5000 Euro

VOLUME : 600.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 36.5000 Euro

VOLUME : 600.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 07 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Moulinvest SA published this content on 07 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 November 2022 17:23:06 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2022 112 M 111 M -
Résultat net 2022 16,8 M 16,6 M -
Dette nette 2022 12,4 M 12,3 M -
PER 2022 6,56x
Rendement 2022 1,82%
Capitalisation 108 M 107 M -
VE / CA 2022 1,08x
VE / CA 2023 1,00x
Nbr Employés 215
Flottant 34,8%
Graphique MOULINVEST
Durée : Période :
Moulinvest : Graphique analyse technique Moulinvest | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique MOULINVEST
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreBaissièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ALLEGER
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 35,75 €
Objectif de cours Moyen 57,00 €
Ecart / Objectif Moyen 59,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Maurice Moulin Chairman
Jérôme Ferrand Chief Financial Officer & Administration Director
Marie-Laure Teyssier Moulin Director & Deputy Chief Executive Officer
Sandrine Moulin Director & Deputy Chief Executive Officer
Patrice Teyssier Deputy Chief Executive Officer & Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
MOULINVEST-11.29%107
UFP INDUSTRIES, INC.-25.05%4 248
ENVIVA INC.-14.56%4 020
GROUP OF COMPANIES SEGEZHA-26.52%2 056
CANFOR CORPORATION-33.59%1 930
GREENLAM INDUSTRIES LIMITED-9.25%498