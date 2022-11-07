Moulinvest : Document AMF CP. 2022DD870357

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2022DD870357
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07 novembre 2022
FR0011033083 - DD154022
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
maurice moulin, Président
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : MOULINVEST
LEI : 969500ZZP9B2M1L69I40
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 07 novembre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011033083
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 36.5000 Euro
VOLUME : 600.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 36.5000 Euro
VOLUME : 600.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 07 novembre 2022