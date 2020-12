Moulinvest : Rapport annuel consolidé_Moulinvest 2020

RAPPORT Annuel 2020

La Direction Président : Maurice Moulin Directeurs Généraux Délégués : Marie Laure Teyssier Patrice Teyssier Sandrine Moulin Directeur Administratif et Financier : Benjamin Dorte S.A au capital de 3 690 405,60 € RCS Le Puy en Velay : 433 122 637 Code Bourse ISIN FR0011033083 Siège social : ZA de Ville 43 220 Dunières moulinvest.com

Attestation de responsabilité J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés pour l'exercice écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport annuel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus au cours de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes auxquelles elles sont confrontées. Fait à Dunières, le 1er décembre 2020 Maurice Moulin Président 3 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

Commentaires sur l'activité de l'exercice 2019-2020 Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 66,2 millions d'euros au titre de l'exercice 2019/2020, contre 64,0 millions d'euros sur l'exercice précédent, en progression de 3,5%. L'activité Bois Construction (37,1% du chiffre d'affaires) affectée par la crise du COVID 19 qui a entraîné la fermeture de partenaires commerciaux négociants et distributeurs durant la phase de confinement, connaît un recul de 2,5% malgré une augmentation de la production de bois sciés de 13,4% avec la mise en service de la nouvelle ligne de profilage. Les activités du pôle Bois Energie (28,3% du chiffre d'affaires) progressent de 9,6% tirées par les ventes de granulés en croissance 13,5% sur la période. Les performances commerciales du second semestre ont également été marquées par les mesures de confinement et en particulier le ralentissement des ventes destinées au marché italien, freinant la progression attendue sur ce segment. Le pôle Imprégnation (31,8% du CA) continue à bénéficier du développement des ventes de poteaux utilisés pour l'implantation des réseaux de fibre optique et des opérations réalisées sur ses marchés télécom. La gamme Décovert, en dépit d'une chute drastique de ses volumes en mars, opère un rattrapage commercial sur la 2nde partie de la saison profitant d'une demande soutenue sur les marchés d'aménagement extérieur (lames de terrasses, bois de structure). Performance opérationnelle : En milliers d'euros 31.08.2020 29.02.2019 Var 2019-2020 31/08/2019 (12 mois)* (6 mois)** % (12 mois)* Chiffre d'affaires 66 242 32 584 +3,5% 64 017 Marge brute 36 898 19 040 +8,2% 34 119 EBITDA 13 828 7 003 +22,1% 11 330 Dont Autres achats & charges externes -13 309 -6 837 +6,0% -12 552 Dont Masse salariale -9 006 -4 761 +4,5% -9 432 Résultat d'exploitation 5 697 3 741 +5,5% 5 395 Dont Amortissements & provisions -8 294 -3 337 +36,5% -6 083 Marge opérationnelle (% CA) 8,6% 11,5% 8,4% Résultat financier -1 680 -824 +9,4% -1 536 Résultat exceptionnel 1 224 892 x2,3 543 Résultat net Groupe Moulinvest 3 752 2 654 +19,4% 3 191 Marge brute d'autofinancement 11 628 5 235 +28,0% 9 082 (*) Données financières auditées (**) Données financières non- auditées La marge brute s'établit à 36,9 millions d'euros en progression de 8,2% à période comparable. Cette amélioration s'explique par la contribution croissante des activités des pôle Energie et Imprégnation mais également par l'amélioration des conditions de production en lien avec la mise en service de la nouvelle ligne de profilage. 4 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

La part de la masse salariale représente 13,6% du chiffre d'affaires en diminution par rapport à l'exercice précédent (14,7%). Cette variation est expliquée par l'optimisation de l'appareil productif. Les autres achats et charges externes du Groupe représentent 13,3 millions d'euros soit 20,1% du chiffre d'affaires contre 19,6% au titre de la période précédente. Certains postes de charges tels que l'énergie, les frais locatifs et d'entretien associés à l'implantation de la nouvelle usine ont en effet augmenté. L'EBITDA consolidé s'établit à 13,8 millions d'euros (+22,1% vs. EBITDA 2019). Le résultat d'exploitation progresse à 5,7 millions d'euros contre 5,4 millions d'euros sur 2018-2019 représentant un taux de marge opérationnelle stable de 8,6% du chiffre d'affaires. Les amortissements augmentent substantiellement (+36,5%) suite à la mise en service de la nouvelle usine. Les charges financières sont stables à 1,7 million d'euros (1,6 million d'euros sur 2019). Le résultat net consolidé ressort ainsi à 3,8 millions d'euros au 31 août 2020 contre 3,2 millions d'euros au 31 août 2019. 5 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

1. Bilan ACTIF (En K €) 31/08/2020 31/08/2019 ECART D'ACQUISITION I Capital souscrit non appelé II IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires 7 30 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances, acomptes IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains 5 471 5 129 Constructions 13 030 7 963 Installations techniques, matériel, outillage 49 666 23 597 Autres immobilisations corporelles 2 212 1 380 Immobilisations en cours 57 23 031 Avances et acomptes 10 980 IMMOBILISATIONS FINANCIERES Titres de participation Actifs nets en cours de cession Participations par mise en équivalence Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés 130 130 Prêts 147 148 Autres immobilisations financières 100 96 TOTAL III 70 820 72 484 STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements 10 987 9 718 En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis 5 813 4 127 Marchandises 11 22 Avances, acomptes versés/commandes 9 2 CREANCES Créances clients et comptes rattachés 7 168 7 028 Actifs d'impôt différé 83 87 Autres créances 3 245 1 586 Capital souscrit et appelé, non versé DIVERS Valeurs mobilières de placement Actions propres Disponibilités 12 230 5 927 COMPTES DE REGULARISATION Charges constatées d'avance 387 550 TOTAL IV 39 933 29 047 Charges à répartir sur plusieurs ex. V 626 758 Primes de remboursement des obligations VI Ecarts de conversion actif VII Ecart arrondi actif VIII TOTAL GENERAL (I à VIII) 111 379 102 289 8 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

PASSIF (en K €) 31/08/2020 31/08/2019 CAPITAUX PROPRES Capital social ou individuel 3 690 3 690 Primes d'émission, de fusion, d'apport 7 591 7 591 Ecarts de réévaluation Ecart de réévaluation groupe Réserve légale 67 67 Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves 270 425 Réserve du groupe 20 544 17 197 Ecarts de conversion groupe Report à nouveau RESULTAT GROUPE 3 752 3 191 Subventions d'investissements Amortissements dérogatoires Autres provisions réglementées Titres en autocontrôle -366 -311 TOTAL I 35 548 31 850 INTERETS MINORITAIRES Intérêts hors groupe 48 47 Ecarts de conversion hors groupe Résultat hors groupe 62 TOTAL II 110 47 AUTRES FONDS PROPRES Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL III PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Provisions pour acquisition de titres Provisions pour risques 689 706 Provisions pour charges 1 431 1 421 Provisions pour passif d'impôt différé 2 350 1 586 TOTAL IV 4 470 3 713 DETTES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit 39 362 36 980 Concours bancaires courants 2 939 Emprunts en crédit-bail 7 657 5 630 Emprunts et dettes financières divers 1 022 1 005 Passifs nets en cours de cession Avances et acomptes reçus/commandes en cours 198 318 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 174 10 051 Dettes fiscales et sociales 3 114 2 985 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 677 3 617 Autres dettes 402 333 COMPTES DE REGULARISATION Produits constatés d'avance 2 645 2 821 TOTAL V 71 251 66 679 Ecart de conversion passif VI Ecart arrondi passif VII TOTAL GENERAL (I à VII) 111 379 102 289 9 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

2. Compte de résultat RESULTAT (En K€) 31/08/2020 31/08/2019 CHIFFRES D'AFFAIRES NETS Ventes de marchandises France Ventes de marchandises Export Production vendue de biens France 57 330 54 588 Production vendue de biens Export 7 451 7 881 Production vendue de services France 1 231 1 180 Production vendue de services Export 230 368 TOTAL I 66 242 64 017 PRODUITS D'EXPLOITATION Production stockée 1 669 -311 Production immobilisée 115 208 Subventions d'exploitation 343 13 Reprises sur provisions, amortissements, transferts 404 287 Autres produits 5 TOTAL II 2 531 202 CHARGES D'EXPLOITATION Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements 32 268 28 621 Variation de stock de MP et autres approvisionnements. - 1 256 966 Autres achats et charges externes 13 309 12 552 Impôts, taxes et versements assimilés 1 320 1 164 Salaires et traitements 6 490 6 671 Charges sociales 2 516 2 760 Dotations aux amortissements immobilisations 8 199 5 872 Dotations aux provisions immobilisations 3 Dotations aux provisions sur actif circulant 13 21 Dotations aux provisions risques et charges 78 190 Autres charges 136 7 TOTAL III 63 076 58 824 RESULTAT D'EXPLOITATION (I+II-III) 5 697 5 395 Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré 10 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

RESULTAT (En K€) 31/08/2020 31/08/2019 PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mob. et créances de l'actif immo. Autres intérêts et produits assimilés 1 Reprises sur provisions, transferts de charges 20 Différences positives de change 1 Produits nets sur cessions de VMP Ecarts de conversion TOTAL IV 2 20 CHARGES FINANCIERES Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 1 675 1 555 Différences négatives de change 7 1 Charges nettes sur cessions de VMP Ecarts de conversion TOTAL V 1 682 1 556 RESULTAT FINANCIER (IV-V) -1 680 -1 536 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 4 017 3 859 PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion 300 402 Autres produits exceptionnels sur opérations en capital 1 254 687 Reprises sur provisions, transferts de charges 69 82 TOTAL VI 1 623 1 171 CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 234 152 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital 105 331 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 60 145 TOTAL VII 399 628 RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII) 1 224 543 Impôts dus sur les bénéfices 660 1 072 Impôts différés sur les bénéfices 767 139 TOTAL VIII 1 427 1 211 TOTAL DES PRODUITS 70 398 65 410 TOTAL DES CHARGES 66 584 62 219 Résultat des sociétés intégrées 3 814 3 191 Résultat des sociétés mises en équivalence Dotations aux amortissements des écarts d'acquisitions Résultat d'ensemble consolidé 3 814 3 191 Résultat groupe 3 752 3 191 Résultat hors groupe 62 0 Résultat par action 1.2630 1.0515 11 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

3. Tableau des flux de trésorerie TABLEAU DE FLUX (En K€) 31/08/2020 31/08/2019 Résultat net des sociétés intégrées 3 815 3 191 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité : - Amortissements et provisions 6 993 5 840 - Variation des impôts différés 767 139 - Plus-values de cession, nettes d'impôt 53 -88 Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 11 628 9 082 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 1 665 -16 Liaison Bilan Flux net de trésorerie généré par l'activité 13 293 9 066 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement : Acquisition d'immobilisations (-) -7 450 -17 353 Cession d'immobilisations, nettes d'impôt (+) 2 455 428 Incidence des variations de périmètres Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -4 995 -16 925 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement : Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (-) Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées (-) Augmentations ou diminutions de capital en numéraire -54 -92 Emissions d'emprunts (+) 5 377 12 130 Remboursements d'emprunts (-) -4 378 -6 025 Flux nets de trésorerie lié aux opérations de financement 945 6 013 Incidence des variations des cours des devises Variations de trésorerie 9 243 -1 846 Trésorerie d'ouverture 2 988 4 834 Trésorerie de clôture 12 231 2 988 Ecart 0 0 Le tableau des flux de trésorerie présenté ci-dessus est établi conformément aux principes et méthodes définis par l'arrêté du 22 juin 1999 homologuant le règlement CRC 99-02. Les acquisitions d'immobilisations (7 450 k€) et les cessions d'immobilisations (2 455 k€) comportent, chez la société MOULIN BOIS ENERGIE, l'achat puis la revente pour un prix de cession de 2 413 k€ d'un turbulateur, qui a été financé ensuite en crédit-bail. Est présenté ci-dessous un autre tableau des flux de trésorerie, établi à partir du précédent, mais intégrant les retraitements suivants : intégration, dans les émissions d'emprunts, des financements issus des retraitements des crédits-baux et locations longue durée pour un montant de 3 403 873 euros ;

TABLEAU DE FLUX (En K€) 31/08/2020 31/08/2019 Résultat net des sociétés intégrées 3 815 3 191 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité : - Amortissements et provisions 6 993 5 840 - Variation des impôts différés 767 139 - Plus-values de cession, nettes d'impôt 53 -88 Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 11 628 9 082 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 1 665 -16 Liaison Bilan Flux net de trésorerie généré par l'activité 13 293 9 066 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement : Acquisition d'immobilisations (-) -10 854 -18 771 Cession d'immobilisations, nettes d'impôt (+) 2 455 428 Incidence des variations de périmètres Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -8 399 -18 343 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement : Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (-) Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées (-) Augmentations ou diminutions de capital en numéraire -54 -92 Emissions d'emprunts (+) 8 781 14 996 Remboursements d'emprunts (-) -5 826 -6 025 Flux nets de trésorerie lié aux opérations de financement 2 901 8 879 Incidence des variations des cours des devises Variations de trésorerie 7 795 -398 Trésorerie d'ouverture retraitée 4 436 4 834 Trésorerie de clôture retraitée 12 231 4 436 Ecart 0 0 13 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

4. Tableau de variation des capitaux propres Total Capitaux Réserves Propres - Réserves Autres conso- Report à Résultat Autres Part du Capital Primes légales réserves lidées nouveau consolidé variations groupe 31-août-2018 3 690 7 591 44 0 14 729 -152 3 068 -220 28 750 Augmentation de capital (*) -92 -92 Affectation du résultat de l'exercice précédent 23 425 2 468 152 -3 068 0 Résultat consolidé (part du groupe) 3 191 3 191 Variation de périmètre Autres variations 31-août-2019 3 690 7 591 67 425 17 197 0 3 191 -312 31 849 Il s'agit ici de la variation des titres en autocontrôle. Total Capitaux Réserves Propres - Réserves Autres conso- Report à Résultat Autres Part du Capital Primes légales réserves lidées nouveau consolidé variations groupe 31-août-2019 3 690 7 591 67 425 17 197 0 3 191 -312 31 849 Augmentation de capital (*) -54 -54 Affectation du résultat de l'exercice précédent -155 3 346 0 -3 191 0 Résultat consolidé (part du groupe) 3 753 3 753 Variation de périmètre Autres variations 31-août-2020 3 690 7 591 67 270 20 543 0 3 753 -366 35 548 Il s'agit ici de la variation des titres en autocontrôle. Part mino- ritaire 48 - 1 47 Part mino- ritaire 47 6 2 109 14 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

5. Annexe aux comptes consolidés 5.1. Informations relatives à la Société Le périmètre de consolidation comporte toujours 10 sociétés sous contrôle exclusif, sans changement depuis la clôture de l'exercice précédent. 5.2. Faits significatifs 5.2.1. Analyse de la performance du groupe Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 66,2 millions d'euros au titre de l'exercice 2019/2020, contre 64,0 millions d'euros sur l'exercice précédent, en progression de 3,5%. L'activité Bois Construction (37,1% du chiffre d'affaires), affectée par la crise du COVID 19 qui a entraîné la fermeture de partenaires commerciaux négociants et distributeurs durant la phase de confinement, connaît un recul de 2,5% malgré une augmentation de la production de bois sciés de 13,4% avec la mise en service de la nouvelle ligne de profilage. Les activités du pôle Bois Energie (28,3% du chiffre d'affaires) progressent de 9,6%, tirées par les ventes de granulés en croissance 13,5% sur la période. Les performances commerciales du second semestre ont également été marquées par les mesures de confinement, et en particulier le ralentissement des ventes destinées au marché italien, freinant la progression attendue sur ce segment. Le pôle Imprégnation (31,8% du CA) continue à bénéficier du développement des ventes de poteaux utilisés pour l'implantation des réseaux de fibre optique et des opérations réalisées sur ses marchés télécom. La gamme Décovert, en dépit d'une chute drastique de ses volumes en mars, opère un rattrapage commercial sur la seconde partie de la saison, profitant d'une demande soutenue sur les marchés d'aménagement extérieur (lames de terrasses, bois de structure). La marge brute s'établit à 36,9 millions d'euros en progression de 8,2% à période comparable. Cette amélioration s'explique par la contribution croissante des activités des pôle Energie et Imprégnation, mais également par l'amélioration des conditions de production en lien avec la mise en service de la nouvelle ligne de profilage. La part de la masse salariale représente 13,6% du chiffre d'affaires, en diminution par rapport à l'exercice précédent (14,7%). Cette variation est expliquée par l'optimisation de l'appareil productif. Les autres achats et charges externes du Groupe représentent 13,3 millions d'euros, soit 20,1% du chiffre d'affaires contre 19,6% au titre de la période précédente. Certains postes de charges, tels que l'énergie, les frais locatifs et d'entretien associés à l'implantation de la nouvelle usine, ont en effet augmenté. L'EBITDA consolidé s'établit à 13,8 millions d'euros (+22,1% vs. EBITDA 2019). Le résultat d'exploitation progresse à 5,7 millions d'euros contre 5,4 millions d'euros sur 2018-2019, représentant un taux de marge opérationnelle stable de 8,6% du chiffre d'affaires. Les amortissements augmentent substantiellement (+36,5%), suite à la mise en service de la nouvelle usine. Les charges financières sont stables à 1,7 million d'euros (1,6 million d'euros sur 2019). 15 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

Le résultat exceptionnel s'établit à 1,2 million d'euros, contre 0.5 million d'euros en 2019, avec une hausse des quotes-parts de subventions rapportées au résultat, liées aux nouveaux investissements, notamment sur Moulin Bois Energie dans le cadre de l'implémentation de la nouvelle chaudière biomasse haute performance. Le résultat net consolidé ressort ainsi à 3,8 millions d'euros au 31 août 2020, contre 3,2 millions d'euros au 31 août 2019. 5.2.2. Facteurs de risque Au-delà des critères fondamentaux décrits ci-après, et pour une appréciation d'ensemble des facteurs de risque pesant sur le groupe Moulinvest, nous renvoyons le lecteur au paragraphe 5.7.8. Evènements postérieurs à la clôture, décrivant le contexte de la crise sanitaire du COVID-19 et les mesures conservatoires prises par le groupe en réponse à cette situation inédite. Risques opérationnels Le groupe estime ne pas ressentir de pression concurrentielle particulièrement forte, que ce soit pour l'activité de scierie, ou celle de production de granulés de bois. En ce qui concerne les produits sciés, la société met en œuvre une politique visant à maximiser la qualité des prestations et services apportés (rabotage, séchage) et ainsi générer davantage de valeur ajoutée pour les clients. L'implantation de la nouvelle ligne de profilage à Dunières, effective sur l'exercice 2020, s'inscrit pleinement dans cette démarche. Pour l'activité granulation, la demande reste très soutenue car elle s'inscrit dans une démarche de développement durable et de maîtrise des coûts de l'énergie. Les approvisionnements sont facilités par la connaissance approfondie des exploitations forestières et ne comportent pas de risques particuliers. La production est réalisée avec des matériels fiables, informatisés, et dont la maintenance est assurée de manière permanente. La société France Bois Imprégnés bénéficie d'une expertise reconnue en matière d'imprégnation et de fabrication de poteaux bois destinés aux marchés de l'électrification et des télécommunications. Les marchés export et fibre constituent des relais de croissance et de diversification face à une diminution progressive des ventes auprès de la clientèle institutionnelle historique. La commercialisation de mobilier de jardin et de produits d'aménagement extérieurs est une activité en développement. Le Groupe mène une politique de prospection et de référencement active, tout en élargissant sa gamme afin de se démarquer de la concurrence. Le management du groupe a souhaité opérer un recentrage stratégique sur la rentabilisation des segments d'activités les plus profitables avec le développement des pôles Energie et les activités de seconde transformation (imprégnation, rabotage, séchage des produits sciés). L'activité de la société Technicbois, aujourd'hui largement centrée sur la production et la commercialisation de solutions constructives en bois à destination du marché agricole, a permis de générer un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,2 millions d'euros stable à période comparable. Risques de marché Le groupe estime ne pas être exposé à des risques de non-respect de ses engagements financiers actuels, compte tenu des perspectives de rentabilité attendues dans les années futures mais également des dispositions prises sur le plan financier et décrites au paragraphe 5.7.8 Evènements postérieurs à la clôture des présentes annexes. Un contrat de couverture de taux est en place conformément aux modalités contractuelles prévues lors de la structuration du financement du projet Horizon 2020 (couverture de type SWAP indice Euribor 3 mois sur 60% du nominal du financement soumis à taux variable). Cette couverture de taux a été ajustée, suite au décalage des échéances de remboursement des tranches A, C et D du prêt senior afin de correspondre aux nouveaux échéanciers. 16 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

Risques environnementaux L'usine de MOULIN BOIS ENERGIE est une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE), pour laquelle elle dispose d'une autorisation. Les sites de FRANCE BOIS IMPREGNES sont également des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), soumises à autorisation préfectorale et principalement sous la rubrique 2415 (produit de préservation du bois). Ils bénéficient de la certification qualité ISO 9000 version 2010, traitement des bois CTA Bois+ et Gestion durable FSC. Tout est mis en œuvre au sein du Groupe pour que les risques liés à son activité (notamment en termes de rejets dans l'atmosphère et de nuisance sonore) soient maîtrisés : cela se traduit notamment par des contrôles réguliers effectués par des organismes indépendants. 5.2.3. Perspectives 2021 L'exercice 2020 a été marqué par des circonstances exceptionnelles, avec en premier lieu, la mise en service de la nouvelle unité de production, qui s'est accompagnée de changements importants sur le plan de l'organisation et de la gestion des flux internes du site historique de Dunières. Ce pari industriel est aujourd'hui en passe d'être réussi avec le franchissement d'un premier seuil d'augmentation des capacités de production de l'ordre de 50%. Cette mise en service est intervenue dans un contexte particulièrement changeant avec la survenance de la crise sanitaire induite par la COVID 19 en mars 2020. Malgré un ralentissement prononcé de ses activités aux mois de mars et avril (-25%), affectées en cascade par la situation des partenaires commerciaux négociants et distributeurs contraints de fermer leurs portes à l'occasion du confinement, le groupe a su mobiliser ses ressources et opérer une relance d'activité relativement rapide une fois les protocoles sanitaires en place. Comme nous l'avions indiqué à l'occasion des précédents communiqués, le groupe a adopté un positionnement prudent axé sur l'optimisation des moyens de production et la maîtrise des coûts. Le modèle économique du groupe a de nouveau démontré sa résilience en s'appuyant sur la maîtrise de la chaîne de valeur et la diversité de son portefeuille d'activité. Sur le plan financier rappelons que le groupe a eu un recours ciblé aux mesures gouvernementales en matière d'activité partielle, et mis en œuvre, avec le soutien de son pool bancaire, un décalage de 6 mois de l'ensemble des engagements financiers significatifs au titre des contrats d'emprunt et de crédit-bail. Le pool bancaire a notamment accordé un décalage des échéances en capital sur les tranches A, C et D de la dette senior de 6 mois, qui viendront majorer les échéances prévues à horizon mai 2025. Cette approche prudentielle, combinée aux lignes court terme disponibles dont bénéficie le groupe a permis dans un premier temps de stabiliser la situation. C'est ensuite à partir du mois de juin que la relance de l'activité commerciale a permis de conforter la position de trésorerie. MOULINVEST n'a, à date, pas sollicité le concours d'établissements bancaires dans le cadre du dispositif Prêt Garanti par l'Etat (PGE). En dépit de la crise et d'une visibilité relativement limitée, les perspectives commerciales du groupe restent favorablement orientées. Les marchés mondiaux connaissent en effet un regain de dynamisme en lien avec la forte demande américaine en produits de sciage destinés à la construction et à l'aménagement, alors même que la crise sanitaire a induit une rationalisation des capacités de production (au Canada notamment). Cette situation de déséquilibre a tendance à favoriser la demande qui influe à la hausse sur les indices prix des bois résineux. La demande résiste également bien sur les autres pôles d'activité et notamment sur le marché du granulé. 17 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

5.3. Principes et méthodes comptables 5.3.1. Référentiel comptable Les comptes consolidés du groupe Moulinvest, arrêtés au 31 août 2020, ont été établis sous la responsabilité du Président. Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : Continuité de l'exploitation

Permanence des méthodes comptables

Indépendance des exercices et conformément aux principes et méthodes définis par l'arrêté du 22 juin 1999 homologuant le règlement CRC 99- 02. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. 5.3.2. Changement de méthode Les principes comptables, appliqués pour l'arrêté des comptes au 31/08/2020, sont les mêmes que ceux au 31/08/2019. Aucun changement de méthode comptable ou d'estimation comptable n'est à signaler. 5.3.3. Estimation et hypothèses La préparation des comptes consolidés conformes au CRC 99-02 nécessite la prise en compte par la direction d'hypothèses et d'estimations qui affectent les montants d'actifs et de passifs figurant au bilan, les actifs et les passifs éventuels mentionnés dans l'annexe, ainsi que les charges et les produits du compte de résultat. Il est possible que les montants effectifs se révélant ultérieurement soient différents des estimations et des hypothèses retenues. 5.3.4. Base de préparation des états financiers Les comptes retenus pour la consolidation sont les comptes annuels du 31 août 2020. Toutes les sociétés ont un exercice comptable de 12 mois, débutant le 1er septembre 2019. 5.3.5. Principes et méthodes de consolidation Toutes les participations significatives dans lesquelles la société MOULINVEST assure le contrôle exclusif, directement ou indirectement, sont consolidées selon la méthode de l'intégration globale. L'intégration globale consiste à : Intégrer dans les comptes de l'entreprise consolidante les éléments des comptes des entreprises consolidées, après retraitements éventuels.

Eliminer les opérations en comptes entre l'entreprise intégrée globalement et les autres entreprises consolidées.

Répartir les capitaux propres et le résultat entre les intérêts de l'entreprise consolidante et les intérêts des autres actionnaires dits « intérêts minoritaires ». 18 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

Le groupe applique les méthodes de référence suivantes du règlement CRC-99-02 : Comptabilisation des engagements de retraite (cf. § 5.3.15)

Prise en compte du résultat à l'avancement (cf. § 5.3.10)

Comptabilisation des contrats de location-financement (cf. § 5.3.20)

location-financement (cf. § 5.3.20) Etalement des frais et primes d'émission sur emprunts (cf. § 5.3.21)

Comptabilisation des frais d'augmentation de capital (cf. § 5.3.22) Ne sont pas applicables les méthodes suivantes : Activation des frais de développement

Reclassement des écarts de conversion en résultat financier 5.3.6. Distinction entre résultat exceptionnel et résultat d'exploitation Les opérations non courantes et non liées à l'exploitation normale de l'entreprise sont constatées en résultat exceptionnel. 5.3.7. Immobilisations incorporelles Les immobilisations sont retenues pour leurs coûts d'acquisition ou de production, diminuées des amortissements cumulés. Les amortissements sont calculés sur le mode linéaire, selon les durées d'utilité effectives. 5.3.8. Immobilisations corporelles Les immobilisations sont retenues pour leurs coûts d'acquisition ou de production, diminuées des amortissements cumulés. Les amortissements sont calculés sur le mode linéaire, selon les durées d'utilité effectives. Lorsque des évènements ou des indicateurs indiquent un risque de perte de valeur des immobilisations incorporelles et corporelles, celles-ci font l'objet d'une revue détaillée afin de déterminer si leur valeur nette comptable est inférieure à la valeur recouvrable, celle-ci étant définie comme la plus élevée de la valeur vénale (diminuée des coûts de cession) et de la valeur d'utilité. Les droits de mutation et les honoraires ont été activés. 5.3.9. Immobilisations financières Les immobilisations financières sont retenues pour leur coût d'acquisition. Lorsque leur valeur d'utilité à la clôture est inférieure à leur prix d'acquisition, des dépréciations sont constatées. 5.3.10. Stocks

Evaluation des matières et marchandises : Les matières et marchandises ont été évaluées au dernier prix d'achat connu. En ce qui concerne les stocks de grumes : ceux-ci sont évalués et entrés en stocks dès l'achat, c'est-à-dire au moment de la signature des conventions avec les ONF et les particuliers. Compte tenu de la nature particulière des achats qui ne peuvent être évalués à une valeur réelle que lors de la coupe, il arrive qu'à postériori, lorsque les bois sont coupés, le cubage réel soit différent des cubages entrés en stock. Le stock et les dettes fournisseurs correspondants sont alors réajustés. Cela n'a pas d'incidence sur le résultat, mais peut influer sur le niveau des stocks et des dettes fournisseurs. 19 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

Evaluation des produits finis : Les produits finis de sciages sont évalués au prix de vente, moins une décote correspondant aux frais de commercialisation. Dépréciation des stocks : Une provision pour dépréciation des stocks est constatée le cas échéant si la valeur actuelle (de réalisation) devient inférieure au coût de production. Des dépréciations ont été constatées (cf. § 5.5.3). Valorisation des contrats à long terme : La méthode à l'avancement consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au fur et à mesure de l'avancement des contrats. La méthode à l'avancement porte sur tous les contrats en cours. Le résultat est constaté à l'avancement en appliquant au résultat à terminaison le pourcentage d'avancement. Le pourcentage d'avancement retenu est le rapport entre les coûts des travaux et services exécutés à la date d'arrêté et le total des coûts d'exécution du contrat. Lorsque le résultat estimé à terminaison est négatif, la perte à terminaison, sous déduction de la perte déjà comptabilisée à l'avancement, est constatée immédiatement. 5.3.11. Créances et dettes Les créances et dettes en monnaies étrangères sont valorisées au taux de change constaté à la clôture de l'exercice. Les différences de conversion, par rapport aux montants précédemment comptabilisés en euros, sont comptabilisées en écarts de conversion actifs ou passifs. Le cas échéant, les pertes de change latentes font l'objet de provisions. Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation des créances est pratiquée nominativement lorsqu'il existe des risques identifiés d'irrécouvrabilité. Dans le cadre des contrats d'affacturage, les sommes avancées par le factor, en règlement anticipé des créances clients, sont constatées en moins du poste client en application de la règlementation comptable. Celle-ci précise que, lors du transfert de la créance, le compte « Clients » est soldé, quelles que soient les conditions prévues par la convention d'affacturage puisque la subrogation vaut transfert de propriété (C. civ. art. 1250), que l'affacturage soit avec ou sans recours. Il en est de même pour les cessions de créances Dailly. 5.3.12. Actifs financiers Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d'achat ou de souscription, hors frais accessoires. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque le cours de bourse moyen du dernier mois de l'exercice est inférieur au coût d'achat. 5.3.13. Trésorerie et équivalents de trésorerie Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale. 20 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

5.3.14. Subventions d'investissement Les subventions d'investissements apparaissant au passif des comptes sociaux des sociétés consolidées sont virées en produits constatés d'avance, sans incidence sur la fiscalité différée. 5.3.15. Avantages du personnel Les engagements de retraite concernent les sociétés MOULINVEST, SCIERIE MOULIN, MOULIN BOIS ENERGIE, FRANCE BOIS IMPREGNES, SCIERIE DE SAINTE AGATHE et TECHNICBOIS MOULIN. L'intégralité des engagements au 31/08/2020 a fait l'objet d'une provision. Il n'existe pas de contrat d'assurance pour couvrir ce risque. Le groupe a évalué ses engagements selon une méthode actuarielle. Le groupe n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité minimale légale de départ à la retraite. Les hypothèses de calcul de la provision sont les suivantes : départ à l'âge de 65 ans

méthode rétrospective des droits proratisés temporis (avec progression des salaires de 1%)

rotation lente

taux d'actualisation : 0.62 %

taux de cotisation patronale : application des taux moyens constatés dans chacune des sociétés consolidées. 5.3.16. Provisions Une provision est comptabilisée au bilan lorsque le groupe a une obligation actuelle juridique ou implicite résultant d'un événement passé et lorsqu'il est probable qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation. 5.3.17. Passifs éventuels et litiges Si le montant ou l'échéance d'un risque ne peuvent être estimés avec suffisamment de fiabilité, alors il s'agit d'un passif éventuel qui constitue un engagement du Groupe sauf dans le cadre des acquisitions où les passifs éventuels sont comptabilisés au bilan consolidé. 5.3.18. Impôts Les impôts différés résultent des retraitements et éliminations pratiqués et de toute différence temporaire apparaissant entre résultat comptable et fiscal. Ils sont calculés par taux d'imposition et par application de la méthode du report variable (prise en résultat des différences temporaires). Ils ont été calculés au taux de 28%, la prise en compte d'un échéancier de reversement n'ayant pas d'impact significatif. En application du CRC 99.02, les montants d'impositions différées actives et passives sont compensés pour une même entité fiscale. Les actifs d'impôts différés ne sont pris en compte que si leur récupération est probable par suite de l'existence d'un bénéfice imposable attendu dans un futur proche. 21 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

Il existe à compter de l'exercice ouvert le 1er septembre 2011 une convention d'intégration fiscale entre les sociétés MOULINVEST, SCIERIE MOULIN et MOULIN BOIS ENERGIE. La convention signée stipule que chaque filiale (SCIERIE MOULIN et MOULIN BOIS ENERGIE) constate sa charge d'impôt sur les sociétés calculée sur ses résultats propres comme en l'absence d'option pour l'intégration. Par conséquent, le différentiel d'impôt issu de l'intégration fiscale est supporté par la société mère MOULINVEST. Il existe à compter de l'exercice ouvert le 1er septembre 2013 une convention d'intégration fiscale entre les sociétés MOULINVEST, France BOIS IMPREGNES et SCIERIE DE SAINTE AGATHE. La convention signée stipule que chaque filiale (France BOIS IMPREGNES et SCIERIE DE SAINTE AGATHE) constate sa charge d'impôt sur les sociétés calculée sur ses résultats propres comme en l'absence d'option pour l'intégration. Par conséquent, le différentiel d'impôt issu de l'intégration fiscale est supporté par la société mère MOULINVEST. Il existe à compter de l'exercice ouvert le 1er septembre 2014 une convention d'intégration fiscale entre les sociétés MOULINVEST et TECHNICBOIS MOULIN. La convention signée stipule que la filiale constate sa charge d'impôt sur les sociétés calculée sur ses résultats propres comme en l'absence d'option pour l'intégration. Par conséquent, le différentiel d'impôt issu de l'intégration fiscale est supporté par la société mère MOULINVEST. Il existe à compter de l'exercice ouvert le 1er septembre 2015 une convention d'intégration fiscale entre les sociétés MOULINVEST et IMMO BOISSET. La convention signée stipule que la filiale constate sa charge d'impôt sur les sociétés calculée sur ses résultats propres comme en l'absence d'option pour l'intégration. Par conséquent, le différentiel d'impôt issu de l'intégration fiscale est supporté par la société mère MOULINVEST. Il existe à compter de l'exercice ouvert le 1er septembre 2019 une convention d'intégration fiscale entre les sociétés MOULINVEST et FOREZ BOIS ENERGIE. La convention signée stipule que la filiale constate sa charge d'impôt sur les sociétés calculée sur ses résultats propres comme en l'absence d'option pour l'intégration. Par conséquent, le différentiel d'impôt issu de l'intégration fiscale est supporté par la société mère MOULINVEST. Le groupe fiscal intégré existant a dégagé un bénéfice fiscal de 2 189 K€. 5.3.19. Reconnaissance des produits Les modalités de reconnaissance du chiffre d'affaires dans toutes les sociétés du groupe obéissent aux règles suivantes : la livraison déclenche la facturation et par conséquent la comptabilisation immédiate des produits. Des PQFA (Primes Quantitatives de Fin d'Année) sont versées à certains clients selon des conventions signées avec eux sur la base de volumes traités en année civile. Au 31 août, il est fait une estimation des primes qui seront dues au 31 décembre sur la base de l'année civile en fonction des volumes déjà connus et à venir. Des avoirs à établir sont comptabilisés au prorata temporis des 8 mois écoulés. 5.3.20. Contrat de location et crédits baux Un grand nombre de biens, matériels techniques notamment, sont financés par crédit-bail ou location longue durée. Ceux-ci ont été retraités pour faire apparaître à l'actif la valeur brute des immobilisations ainsi financées et les amortissements calculés sur une durée probable d'utilisation, et au passif les emprunts qui auraient été souscrits pour financer les investissements. 22 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

5.3.21. Coût des emprunts ou des dettes portant intérêts Les coûts des emprunts et des dettes portant intérêts sont constatés selon les dispositions du plan comptable général en charges financières. Les frais de mise en place des financements, associés au projet de modernisation et de développement industriel Horizon 2020, ont fait l'objet d'un étalement sur une durée de 7 ans (charge à répartir au bilan de l'exercice clos le 31 août 2020 : 626 k€). 5.3.22. Imputation des frais d'augmentation de capital sur la prime d'émission En application du CRC 99.02, les frais d'augmentation de capital ont été imputés sur la prime d'émission pour leur montant net d'impôt. 5.3.23. Imputation des titres d'autocontrôle sur les capitaux propres Au 31 août 2020, la société MOULINVEST détient, dans le cadre d'un contrat de liquidité, 7 174 de ses propres actions. Elle détient également, dans le cadre d'un contrat de rachat d'actions, 47 856 de ses propres actions. Les cessions de l'exercice ont dégagé des plus et moins-values : il en résulte un boni net de 5 K€. Ces opérations sont imputées, dans les comptes consolidés, sur les capitaux propres du groupe, pour un montant net d'impôt de 366 K€. 5.3.24. Résultat par action Le résultat par action est obtenu en divisant le résultat du groupe par le nombre de titres composant le capital social, hors titres d'autocontrôle (avis n°27 mai 1993 de l'OEC). 23 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

5.4. Périmètre de consolidation 5.4.1. Liste des sociétés consolidées Les sociétés consolidées et les méthodes de consolidation sont les suivantes : Liste des sociétés consolidées % de Méthode N° SIREN Activité contrôle Intégration SA MOULINVEST 100% Globale 433122637 Activité des sociétés holding SAS SCIERIE MOULIN 100% Globale 330824442 Scierie et rabotage du bois SAS MOULIN BOIS ENERGIE 100% Globale 499475713 Production, transformation et vente de matières énergétiques SCI DE VILLE 100% Globale 380807057 Gestion immobilière SARL IMMOBILIER DE VILLE 10% Globale 517853305 Gestion immobilière (Société ad hoc) SAS FRANCE BOIS IMPREGNES 100% Globale 564503043 Scierie et traitement de bois SARL SCIERIE DE SAINTE AGATHE 100% Globale 332813229 Scierie et rabotage du bois SARL TECHNICBOIS MOULIN 100% Globale 803776558 Production et vente composants bois SARL IMMO BOISSET 100% Globale 812756815 Gestion immobilière SAS FOREZ BOIS ENERGIE 100% Globale 848995551 Production, transformation et vente de matières énergétiques Sont consolidées toutes les sociétés sur lesquelles la société SA MOULINVEST exerce un contrôle exclusif ou conjoint, ou exerce une influence notable. La SARL Immobilier de ville, qui est détenue à 10% par Moulinvest S.A. est consolidée en tant que société ad'hoc. En effet, une entité ad hoc doit être incluse dans le périmètre de consolidation au même titre que les autres entreprises contrôlées dès lors qu'il y a contrôle en substance de cette entité. Ce contrôle peut s'exercer en vertu de contrats, d'accords ou de clauses statutaires. Les risques liés à l'activité de la SARL sont notamment supportés par le groupe : dans le cadre du bail commercial qui lie la société MOULIN BOIS ENERGIE à la société IMMOBILIER DE VILLE, il est prévu une délégation des loyers versés par MOULIN BOIS ENERGIE en garantie des emprunts souscrits par IMMOBILIER DE VILLE auprès de 3 banques (Société générale, HSBC et LCL) pour un montant nominal de 3 473 353 € (Capital restant dû au 31/08/2020 : 1 511 146 €), ce qui explique la prise en compte de cette entité dans le périmètre de consolidation. L'entité ad hoc est contrôlée de manière exclusive. Dans ce cas, conformément au principe général de détermination des méthodes de consolidation, elle est consolidée par intégration globale. 5.4.2. Variation de périmètre Le périmètre de consolidation n'est pas modifié depuis le dernier exercice clos le 31 août 2019. 24 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

5.5. Bilan 5.5.1. Immobilisations incorporelles, corporelles et financières Autre Rubriques Début Acquisition Cession Variation variation et Fin exercice exercice périmètre variation de change Frais d'établissement 0 0 Frais de recherche 0 0 Concessions, Brevets 269 22 247 Fonds commercial 0 0 Autres immo incorporelles 0 0 IMMO INCORPORELLES 269 0 22 0 0 247 Terrains 7 744 167 638 8 549 Constructions 15 115 1 303 2 4 683 21 099 Installations techniques 55 461 6 191 3 833 28 586 86 405 Autres immo corporelles 3 150 1 213 192 56 4 227 Immo en cours 23 031 29 19 -22 983 58 Avances et acomptes 10 980 -10 980 0 IMMO CORPORELLES 115 481 8 903 4 046 0 0 120 338 Titres participation 0 0 Titres des sociétés M.E. 0 0 Créances sur participations 0 0 Autres titres immo 130 130 Prêts 148 8 9 147 Autres immo financières 99 4 103 IMMO FINANCIERES 377 12 9 0 0 380 TOTAL 116 127 8 915 4 077 0 0 120 965 Les principaux investissements réalisés au cours de l'exercice 2020 correspondent à des immobilisations finalisées dans le cadre du projet d'investissement industriel HORIZON 2020 : par Scierie Moulin pour 2 859 K€, comprenant divers investissements de mise en service de la ligne de profilage, du classeur et du convoyage à déchets de la ligne de production (1 897 K€), ainsi que l'installation d'un système de climatisation (295 K€) et de sprinklage des nouvelles installations (667 K€) ;

par Moulin Bois Energie du règlement du solde de la chaudière et des investissements d'optimisation pour 520 K€, et du solde d'investissement de 120 K€ relatif à l'implantation d'un convoyeur aérien de matière. Précisons que l'acquisition de ce convoyeur a généré des mouvements de cession et reprise dans la mesure où elle a été refinancée en crédit-bail (opération de lease-back) pour 2 413 K€ ;

crédit-bail (opération de lease-back) pour 2 413 K€ ; pour le volet immobilier pour 1 386 K€, le solde des nouveaux bâtiments industriels. Concernant les crédits-baux, hormis la constatation du refinancement en crédit-bail du convoyeur de matière (turbulateur) pour 2 413 K€, de nouveaux matériels roulants ont été intégrés à la flotte et notamment une pelle de manutention (392 K€), deux chariots élévateurs (136 K€) et un camion de livraison de granulés (94 K€). 25 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

Notons également la constatation d'un crédit-bail au titre du raccordement d'une multi-lame à la ligne de profilage pour 369 K€ sur la période. Les biens inscrits dans les immobilisations, qui font l'objet de contrats de location-financement, ont une valeur brute totale de 24 308 K€. Ils correspondent essentiellement à des installations techniques. Leurs modalités de dépréciation sont identiques à celles des autres immobilisations, leur valeur nette comptable s'élève à 10 088 K€. (Dans le paragraphe 5.8.2.2, les investissements sont présentés par secteur d'activité.) 5.5.2. Amortissements et provisions des Immobilisations Durées d'amortissement Nature Durée Immobilisations incorporelles : logiciels 1 an Constructions 10 - 30 ans Agencements, installations 8 - 20 ans Matériel et outillage 2 - 10 ans Matériel de transport 2 - 5 ans Mobilier et matériel de bureau 3 - 10 ans Variations des amortissements Autre Rubriques Début Dotation Reprise Variation variation et Fin exercice exercice périmètre variation de change Frais d'établissement 0 0 Frais de recherche 0 0 Concessions, Brevets 239 15 14 240 Fonds commercial 0 0 Autres immo incorporelles 0 0 IMMO INCORPORELLES 239 15 14 0 0 240 Terrains 2 614 464 3 078 Constructions 7 152 919 2 8 069 Installations techniques 31 865 6 246 1 372 36 739 Autres immo corporelles 1 770 427 181 2 016 Immo en cours 0 0 IMMO CORPORELLES 43 401 8 056 1 555 0 0 49 902 TOTAL 43 640 8 071 1 569 0 0 50 142 26 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

Variations des provisions sur immobilisations Autre Rubriques Début Dotation Reprise Variation variation et Fin exercice exercice périmètre variation de change Provisions sur titres de participation 0 0 Provisions sur autres immobilisations 3 3 financières TOTAL 3 0 0 0 0 3 5.5.3. Stocks et en-cours STOCK 31/08/2020 BRUT PROVISION NET Matières premières 10 991 4 10 987 Encours de biens Encours de services Produits intermédiaires et finis 5 813 5 813 Marchandises 20 10 10 TOTAL 16 824 14 16 810 STOCK 31/08/2019 BRUT PROVISION NET Matières premières 9 723 4 9 719 Encours de biens Encours de services Produits intermédiaires et finis 4 144 17 4 127 Marchandises 32 10 22 TOTAL 13 899 31 13 868 5.5.4. Créances clients et autres créances MONTANT moins plus AU 31/08/2020 BRUT d'un an d'un an Prêts 147 5 142 Avances et acomptes versés 9 9 Créances clients 7 168 7 168 Actif d'impôt différé 83 83 Autres créances 3 245 3 245 Charges constatées d'avance 387 387 TOTAL 11 039 10 897 142 Les créances clients font l'objet d'une dépréciation de 246 K€ au 31/08/2020. A compter de l'exercice 31 août 2015, la scierie MOULIN a souscrit un contrat d'affacturage pour financer une partie de son encours clients. Le fonds de garantie minimum de 80 K€ a fait l'objet d'une comptabilisation en immobilisations financières, alors que le fonds de garantie variable, après chaque cession au factor, a fait l'objet d'une comptabilisation en « autres créances », pour 398 K€ au 31 août 2020. 27 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

Les créances cédées au factor sont comptabilisées en moins du poste clients (Cf principe évoqué § 5.3.11). Elles s'élèvent au 31/08/2020 à 4 742 K€. Il existe en outre des comptes de réserves en trésorerie à l'actif du bilan pour un montant de 4 306 k€. Le solde net financé dans le cadre de ce contrat d'affacturage s'élève donc à un montant de - 42 k€. MONTANT moins plus AU 31/08/2019 BRUT d'un an d'un an Prêts 148 10 138 Avances et acomptes versés 2 2 Créances clients 7 330 7 330 Actif d'impôt différé 87 87 Autres créances 1 586 1 586 Charges constatées d'avance 550 550 TOTAL 9 703 9 565 138 Les créances clients font l'objet d'une dépréciation de 302 K€ au 31/08/2019. A compter de l'exercice 31 août 2015, la scierie MOULIN a souscrit un contrat d'affacturage pour financer une partie de son encours clients. Le fonds de garantie minimum de 80 K€ a fait l'objet d'une comptabilisation en immobilisations financières, alors que le fonds de garantie variable, après chaque cession au factor, a fait l'objet d'une comptabilisation en « autres créances », pour 217 K€ au 31 août 2019. Les créances cédées au factor sont comptabilisées en moins du poste clients (Cf principe évoqué § 5.3.11). Elles s'élèvent au 31/08/2019 à 2 935 K€. Il existe en outre des comptes de réserves en trésorerie à l'actif du bilan pour un montant de 1 181 k€. Le solde net financé dans le cadre de ce contrat d'affacturage s'élève donc à un montant de 1 457 k€. Dans la société FBI, des créances sont cédées en Loi Dailly. Le montant de l'avance au 31/08/2019 est nul. Actifs financiers

Au 31/08/2020 : Néant

Au 31/08/2019 : Néant

Trésorerie et équivalents trésorerie

La marge brute d'autofinancement est en hausse de 28% par rapport à période comparable, et s'établit à 11 628 K€. Pour plus de détails, se reporter au paragraphe 5.2.1 (Analyse Performance du groupe). Nous constatons une diminution du besoin en fonds de roulement (-1 665 K€), imputable à une gestion drastique des conditions d'approvisionnement. Afin de pérenniser le financement de la croissance du pôle Bois Construction, le groupe Moulinvest a opté fin 2014 pour la mise en place d'un contrat d'affacturage par cession de balance au niveau de sa filiale Scierie Moulin. Ce mode de financement vient compléter le panel de solutions déjà en place au niveau du groupe et apporte la souplesse nécessaire à la maîtrise du besoin en fonds de roulement. 28 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

Par conséquent, les flux de trésorerie générés par l'activité sont positifs de 13 293 K€, en augmentation par rapport à l'exercice précédent. Les flux liés aux investissements sont négatifs de 4 995 K€ : les investissements se sont élevés à 7 450 K€ (hors nouveaux contrats de crédit-bail représentant 3 404 K€ en ce compris un lease-back de 2 413 K€). Les cessions d'immobilisations représentent quant à elles 2 455 K€ et correspondent essentiellement à la cession du convoyeur de matière première, dans le cadre d'une opération de refinancement (lease-back) de Moulin Bois Energie à l'organisme de financement. Les remboursements d'emprunts se sont élevés à 4 378 K€. De nouveaux emprunts ont été souscrits pour 5 377 K€ (hors emprunts en crédit-bail). Conformément aux préconisations sur l'établissement du tableau de flux de trésorerie, les flux d'investissement et financement liés aux crédits baux ne sont pas constatés à la signature du contrat, mais les redevances payées au cours de l'exercice sont analysées comme des flux de financement pour la part correspondant au remboursement de capital. Compte tenu de tous ces flux, le groupe a vu sa trésorerie s'améliorer de 9 243 K€. 5.5.7. Capital et informations sur le capital Composition du capital social EX. 31/08/2020 EX. 31/08/2019 Nombre de titres à l'ouverture 3 075 338 3 075 338 Augmentation de capital Diminution de capital 0 0 Nombre de titres à la clôture 3 075 338 3 075 338 La société détient 55 030 actions propres à la clôture. La valeur nominale des titres est de 1.20 €. 5.5.8. Passifs financiers et Analyse de l'endettement financier net Les dettes financières peuvent être ventilées par échéance de la manière suivante : AU 31/08/2020 montant brut moins d'un an 1 an à 5 ans plus de 5 ans Dettes auprès des Ets de crédit 39 362 4 900 29 976 4 486 Emprunts en crédit-bail 7 657 2 789 4 243 624 Emprunts et dettes financières divers 1 022 1 022 TOTAL 48 041 7 689 34 219 6 132 AU 31/08/2020 montant brut moins d'un an 1 an à 5 ans plus de 5 ans Concours bancaires courants 0 TOTAL 0 0 0 0 29 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

Les emprunts en crédit-bail comportent 1 553 k€ d'échéances bénéficiant d'un report exceptionnel lié au Covid-19. Leur ventilation est la suivante : 684 k€ à moins d'1 an, 688 k€ de 1 à 5 ans, et 181 k€ à plus de 5 ans. Non Au 31/08/2020 Garanties Garanties Total Autres emprunts à taux fixe 19 927 250 20 177 Autres emprunts à taux variable 19 185 19 185 Dettes financières auprès des établissements de crédit 39 112 250 39 362 Dettes financières des contrats de crédit-bail 7 657 7 657 Autres dettes financières 1 022 1 022 Tableau des dettes - hors concours bancaires courants. Les dettes auprès des établissements de crédit sont constituées : d'emprunts à taux fixe à hauteur de : 20 177 K€

d'emprunts à taux variable à hauteur de : 19 185 K€ Le taux d'endettement à long terme s'élève à 96.94 % (Endettement à long terme plus d'un an - hors crédits baux / Capitaux propres : 34 462 / 35 548 = 96.94 %, contre 101.46 % au 31/08/2019). L'investissement global, assuré avec le soutien des partenaires bancaires historiques du Groupe, est notamment financé par le biais : d'une tranche de dette Euro-PP de 10 millions d'euros émise à taux fixe et remboursable in fine à 7 ans,

Euro-PP de 10 millions d'euros émise à taux fixe et remboursable in fine à 7 ans, et d'un prêt bancaire syndiqué échelonné sur des maturités de 7 et 15 ans pour 21 millions d'euros (incluant un crédit de refinancement de 4,7 millions d'euros).

Ce crédit syndiqué mis en place en 2018 est assorti de ratios prudentiels (« covenants ») et d'engagements financiers tels que définis à l'article 22. « ENGAGEMENTS FINANCIERS » du contrat. Au 31 août 2020 : Le Ratio de Levier, tel que défini à l'Article 22.3 « Définitions Financières » du Contrat, testé tous les semestres, sur une base de 12 mois glissante, s'élève à 2,83 pour un seuil contractuel de 3,5 ; et est à un niveau inférieur à : 3,5 ;

Le montant global des Investissements Annuels Autorisés réalisés sur l'exercice fiscal 2020 est de 2 340 647 euros et est à un niveau inférieur à 2 500 000 euros ; précisons que les Investissements Annuels Autorisés correspondent ici exclusivement aux investissements réalisés sur la période, en marge des investissements du projet Horizon 2020 tels que définis dans le Plan d'Investissement ;

Le montant global des sommes perçues au titre de polices d'assurance, visées au paragraphe (A)(2) de l'Article 8.2 et de la Quote-part Réinvestie y afférente pour l'Exercice Social considéré, s'élève à 9 766 euros et a été intégralement maintenu dans la société et utilisé pour remplacer les matériels concernés ;

Quote-part Réinvestie y afférente pour l'Exercice Social considéré, s'élève à 9 766 euros et a été intégralement maintenu dans la société et utilisé pour remplacer les matériels concernés ; Le montant global du Produit Net de Cession et de la Quote-part Réinvestie relativement aux cessions d'Actifs immobilisés visées au paragraphe (A)(4) de l'Article 8.2 pour l'Exercice Social considéré est de 19 362 euros (hors opération de lease-back) et est inférieur au seuil de la franchise globale par Exercice Social de 500 000 euros. 30 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

AU 31/08/2019 montant brut moins d'un an 1 an à 5 ans plus de 5 ans Dettes auprès des Ets de crédit 36 980 4 665 15 613 16 702 Emprunts en crédit-bail 5 630 2 475 3 155 0 Emprunts et dettes financières divers 1 005 1 005 TOTAL 43 615 7 140 18 768 17 707 AU 31/08/2019 montant brut moins d'un an 1 an à 5 ans plus de 5 ans Concours bancaires courants 2 939 2 939 TOTAL 2 939 2 939 0 0 Non Au 31/08/2019 Garanties Garanties Total Emprunt Auxifip taux fixe 862 862 Autres emprunts à taux fixe 20 570 30 20 600 Autres emprunts à taux variable 15 518 15 518 Dettes financières auprès des établissements de crédit 36 950 30 36 980 Dettes financières des contrats de crédit-bail 5 630 5 630 Autres dettes financières 1 005 1 005 Tableau des dettes - hors concours bancaires courants. Les dettes auprès des établissements de crédit étaient constituées : d'emprunts à taux fixe à hauteur de : 21 462 K€

d'emprunts à taux variable à hauteur de : 15 518 K€ Le taux d'endettement à long terme s'élevait à 101.46 % (Endettement à long terme plus d'un an - hors crédits baux / Capitaux propres : 32 316 / 31 850 = 101.46 %, contre 86.23 % au 31/08/2018). Au 31 août 2019 : Le Ratio de Levier, tel que défini à l'Article 22.3 « Définitions Financières » du Contrat, testé tous les semestres, sur une base de 12 mois glissante, s'élevait à 3,74 pour un seuil contractuel de 4,8 ; et était à un niveau inférieur à : 4,8 ;

Le montant global des Investissements Annuels Autorisés réalisés sur l'exercice fiscal 2019 était de 4 593 438 euros (nets d'un produit d'assurance réinvesti de 340 000 €) et était à un niveau supérieur à 2 500 000 euros ; les Investissements Annuels Autorisés correspondaient ici exclusivement aux investissements réalisés sur la période, en marge des investissements du projet Horizon 2020 tels que définis dans le Plan d'Investissement ; ce dépassement s'expliquait principalement par la décision d'investir dans un système de convoyage automatisé de la matière première (sciure, plaquettes) entre les installations de Scierie Moulin et celles de Moulin Bois Energie (1 603 312 euros en 2019), et la mise en place d'une 3e équipe d'abattage et débardage en forêt, financée en crédit-bail pour 893 933 euros ; Le management avait adressé à son pool bancaire une demande de dérogation exceptionnelle à la clause de respect des investissements additionnels, à la suite du constat du dépassement sur l'enveloppe d'Investissement Additionnel Autorisé sur 2019. Cette situation était susceptible de correspondre à un cas d'exigibilité anticipé du prêt senior et avait été détaillée dans les états financiers consolidés publiés le 6 décembre 2019. La demande de rehaussement temporaire du niveau d'investissement additionnel autorisé a finalement abouti en janvier 2020, 31 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

avec accord du pool bancaire sur la dérogation relative au dépassement de la limite d'investissements additionnels autorisés ; Le montant global des sommes perçues au titre de polices d'assurance, visées au paragraphe (A)(2) de l'Article 8.2 et de la Quote-part Réinvestie y afférente pour l'Exercice Social considéré, s'élevait à 389 460 euros et avait été intégralement maintenu dans la société et utilisé pour remplacer les matériels concernés ;

Quote-part Réinvestie y afférente pour l'Exercice Social considéré, s'élevait à 389 460 euros et avait été intégralement maintenu dans la société et utilisé pour remplacer les matériels concernés ; Le montant global du Produit Net de Cession et de la Quote-part Réinvestie relativement aux cessions d'Actifs immobilisés visées au paragraphe (A)(4) de l'Article 8.2 pour l'Exercice Social considéré était de 392 920 euros et était inférieur au seuil de la franchise globale par Exercice Social de 500 000 euros. Ce produit correspondait à des opérations de cession d'actif courant dans le cadre du renouvellement du parc engin et véhicules des sociétés, ainsi qu'à la cession d'une machine à bois d'occasion dont le groupe n'avait plus l'usage.

5.5.9. Provision pour engagement de retraite et autres provisions 31/08/2019 Variation Virement Dotations Reprises 31/08/2020 périmètre Provision pour litiges 706 71 -88 689 Provisions pour risque et charge y 1 421 67 -57 1 431 compris pour pension Passif d'impôt différé 1 586 849 -85 2 350 TOTAL 3 713 0 0 987 -230 4 470 Les sociétés soumises à des engagements de retraite sont MOULINVEST, SCIERIE MOULIN, MOULIN BOIS ENERGIE, France BOIS IMPREGNES, SCIERIE DE SAINTE AGATHE et TECHNICBOIS MOULIN. L'intégralité des engagements au 31/08/2020 a fait l'objet d'une provision. Il n'existe pas de contrat d'assurance pour couvrir cet engagement. 5.5.10. Litiges et passifs éventuels Certains litiges, susceptibles d'entraîner une réclamation au titre de la responsabilité civile produit après livraison, avaient été provisionnés antérieurement à l'exercice. Ces provisions ont été maintenues en 2020 : Une provision pour un montant de 495 000 euros avait ainsi été constatée sur l'exercice 2018 dans le cadre d'une procédure en contentieux susceptible d'engager la responsabilité de la société. La procédure n'a pas donné lieu à une condamnation à la date d'établissement des états financiers. La provision a été établie sur la base des conclusions intermédiaires des rapports d'expertises établis et de l'appréciation faite du faisceau d'éléments disponibles. Aucune modification n'a été apportée à cette provision au titre de l'exercice écoulé. Des provisions ont été maintenues à hauteur de la franchise d'assurance (5 K€ par litige), dans la mesure où l'état d'avancement des dossiers et expertises engagées ne permettaient pas une estimation chiffrée fiable et précise du risque afférent. 32 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

Rappelons par ailleurs, que des provisions constatées antérieurement à l'exercice au titre de passifs liés à des dispositions règlementaires dans le domaine environnemental ainsi qu'à des frais de démantèlement d'équipements industriels, ont été maintenues dans les comptes à concurrence de 1 002 K€. Une dotation complémentaire de 60 K€ au titre de l'actualisation de l'estimation de ces passifs et une reprise de 42 K€ ont été constatées sur la période, suite à la réalisation de travaux de démantèlement d'équipements sur le site de production de Boisset Les Montrond. Enfin précisons également que des provisions ont été constatées sur la période au titre : De litiges sociaux et départs à venir pour 63 K€ ;

De la constatation d'un complément de provision de 8 K€ pour un redressement à venir en matière de TICFE et TGAP (la provision afférente a ainsi été portée à 125 K€). 5.5.11. Dettes fournisseurs et autres dettes Le montant particulièrement significatif des dettes fournisseurs à la clôture s'explique par le cadre contractuel liant le groupe Moulinvest à ses fournisseurs de bois. L'accord entre les deux parties prévoit un paiement au fur et à mesure de la consommation des bois achetés sur pied. Ainsi le processus de comptabilisation des achats de grumes est le suivant : Dans le cas de contrats d'approvisionnement conclus avec les ONF (Offices Nationaux des Forêts), le transfert de risque et de propriété intervient à l'occasion de la livraison sur le site de production de la scierie après réception au parc à grumes et sur la base du décompte de volume établi à cet instant. La comptabilisation en achats intervient à la livraison sur site.

Pour des achats à des particuliers ou à des groupements forestiers, les modalités de transfert de risque et de propriété sont établies en fonction des accords passés : la comptabilisation s'effectue soit à la signature de la convention d'achat, soit à la livraison sur site. En cas de transfert à la signature de la convention d'achat, et modulo le versement d'un acompte prévu contractuellement, les règlements interviennent au fur et à mesure de la mobilisation du bois en scierie. Cela peut générer des délais de paiement de plus d'un an, entre le moment où le bois est acheté et celui où il est payé. Les produits constatés d'avance correspondent essentiellement à des subventions d'investissement obtenues par les sociétés SCIERIE MOULIN, MOULIN BOIS ENERGIE, SCI DE VILLE, IMMOBILIER DE VILLE et France BOIS IMPREGNES. AU 31/08/2020 montant brut moins d'un an 1 an à 5 ans plus de 5 ans Avances et acomptes sur commande 198 198 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 174 15 174 Dettes sur immobilisations 1 677 1 677 Dettes fiscales et sociales 3 114 3 114 Autres dettes 402 402 Produits constatés d'avance 2 644 2 644 TOTAL 23 209 23 209 0 0 33 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

AU 31/08/2019 montant brut moins d'un an 1 an à 5 ans plus de 5 ans Avances et acomptes sur commande 318 318 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 051 10 051 Dettes sur immobilisations 3 617 3 617 Dettes fiscales et sociales 2 985 2 985 Autres dettes 333 333 Produits constatés d'avance 2 821 2 821 TOTAL 20 125 20 125 0 0 5.6. Compte de résultat 5.6.1. Résultat d'exploitation Le lecteur est invité à se reporter à l'analyse de la performance § 5.2.1 La répartition du chiffre d'affaires entre les différentes activités est faite dans le paragraphe 5.8.2.1 5.6.2. Résultat financier PRODUITS FINANCIERS 31/08/2020 31/08/2019 Revenus des participations Revenus de placements Escomptes obtenus 1 Produits de cession Ecarts de conversion Reprises sur provisions Gains de change 1 Autres produits financiers Transfert de charges financières 20 TOTAL 2 20 Les financements par crédits baux ont été retraités pour faire apparaître la charge financière supportée par le groupe. Ils sont distingués des intérêts des emprunts réels dans le tableau ci-dessous. CHARGES FINANCIERES 31/08/2020 31/08/2019 Intérêts bancaires 1 483 1 345 Intérêts sur crédit bail 151 170 Escomptes accordés 41 40 Pertes de change 7 1 Charges nettes sur cession VMP Dotations financières Autres charges financières TOTAL 1 682 1 556 34 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

5.6.3. Détail des charges et produits exceptionnels PRODUITS EXCEPTIONNELS 31/08/2020 31/08/2019 Produits de cessions d'immobilisations 51 418 Quote-part de subvention 1 203 269 Autres opérations en capital Ecarts d'acquisition Profit sur report d'impôt Reprises sur provisions 69 82 Indemnité d'assurance 194 365 Produits divers (Régularisations diverses et produits sur 107 37 exercices antérieurs) TOTAL 1 624 1 171 Pour information, les cessions d'immobilisations comportent, chez la société MOULIN BOIS ENERGIE, la revente immédiate d'un turbulateur acheté pour 2 413 k€ (prix de cession de 2 413 k€, pour une valeur nette comptable de 2 394 k€, soit une plus-value 19 k€), qui a été financé ensuite en crédit-bail. Les montants ont été neutralisés dans la présentation du résultat exceptionnel. CHARGES EXCEPTIONNELLES 31/08/2020 31/08/2019 Cession d'immobilisations 105 330 Ecart d'acquisition Perte sur report d'impôt Malis sur cession d'action Dotation aux provisions pour risques 60 145 Dotation aux provisions pour litiges Coût de désamiantage et de dépollution 49 Rappels suite à contrôle fiscal et social 16 Indemnité de licenciement Pénalités 1 Charges diverses (Régularisations diverses et charges sur 168 153 exercices antérieurs) TOTAL 399 628 5.7. Autres informations 5.7.1. Effectif du groupe 31/08/2020 % 31/08/2019 % Cadres 26 13% 30 15% A. M. et techniciens 33 17% 28 14% Employés 37 19% 28 14% Ouvriers 98 51% 115 57% TOTAL 194 100% 201 100% 35 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

5.7.2. Impôts Ventilation de l'impôt sur les bénéfices (K€) L'impôt sur le bénéfice au compte de résultat comprend : Ventilation 31/08/2020 31/08/2019 Impôts courants 660 1 072 Impôts différés 767 139 TOTAL 1 427 1 211 Rapprochement entre charge d'impôt théorique et effective : Ce rapprochement se présente de la façon suivante : Montant de la différence 31/08/2020 Résultat avant impôt 5 242 Taux normal d'impôt en France 28,00% Impôt théorique (A) 1 468 Impôt réel (B) 1 427 Différence à expliquer (A-B) 41 31/08/2019 4 401 28,00% 1 232 1 211 21 Eléments de rapprochement 31/08/2020 31/08/2019 Amortissement des écarts d'acquisition Effets des différences de taux d'imposition 12 4 Effets de la variation du taux (report variable) 42 Résultats taxés aux taux réduits -136 -152 Pertes fiscales (antérieures ou exercice) -808 Dif. Permanentes résultat comptable/imposable 51 84 Dif. temporaires résultat comptable/imposable Impact intégration fiscale 881 Crédits d'impôts 41 41 Autres 2 Montant rapproché 41 21 36 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

Ventilation des actifs et passifs d'impôts différés : Impôts différés en k€ 31/08/2020 31/08/2019 Décalages temporaires 138 112 Reports fiscaux déficitaires 2 1 Frais d'acquisition de titres 0 0 Indemnités de départ à la retraite 56 58 TOTAL ID ACTIFS 196 171 Juste valeur actifs amortissables 84 93 Eliminations internes / retraitements divers 173 221 Crédits baux 1032 766 Provisions réglementées 1174 591 TOTAL ID PASSIFS 2 463 1 671 IMPOTS DIFFERES APRES COMPENSATION 31/08/2020 31/08/2019 Impôts différés actifs 83 88 Impôts différés passifs 2 350 1 586 5.7.3. Résultat net par action Le résultat par action est obtenu en divisant le résultat du groupe par le nombre de titres composant le capital social. Le résultat par action de base est le même que le résultat par action dilué. RESULTAT PAR ACTION = 3 814 519 € / 3 020 308 = 1.262957 € 5.7.4. Parties liées La SCI MARINE BIS est propriétaire d'un terrain qui a été donné à bail à construction (échéance 31/12/2027) à la SARL IMMOBILIER DE VILLE. Celle-ci a édifié un bâtiment dans lequel MOULIN BOIS ENERGIE a installé, pour exercer ses activités, les machines et la chaine de fabrication des granulés de bois dans lesquelles elle a investi. La charge de loyer correspondante est de 48 K€ dans la SARL IMMOBILIER DE VILLE au 31 août 2020, la dette globale vis-à-vis de la SCI MARINE BIS étant quant à elle soldée. La SCI MARINE BIS est également propriétaire d'un terrain qui a été donné à bail à construction (échéance 31/10/2028) à la SCIERIE MOULIN, sur laquelle cette dernière a édifié une plate-forme de stockage. La charge de loyer correspondante est de 48 K€ dans la SCIERIE MOULIN au 31 août 2020, la dette globale vis-à-vis de la SCI MARINE BIS étant quant à elle soldée. Par procès-verbal d'assemblée générale du 17 février 2017 de la SCIERIE MOULIN, il a été décidé d'une résiliation partielle de ce bail, par détachement d'une parcelle de terrain. Cette parcelle fait l'objet d'un nouveau bail à construction (échéance 28/02/2035) entre la SCI MARINE BIS et la SARL IMMOBILIER DE VILLE, sur laquelle cette dernière a édifié un bâtiment de stockage pour l'activité de MOULIN BOIS ENERGIE. La charge de loyer correspondante est de 19 K€ dans la SARL IMMOBILIER DE VILLE au 31 août 2020. Il existe enfin, depuis le 15 mars 2019, deux nouveaux baux à construction (échéances 31/03/2037) entre la SCI MARINE BIS et la SARL IMMOBILIER DE VILLE, pour la construction de bâtiments industriels abritant chaufferie, silo et broyeur. La charge de loyer correspondante est de 18 K€ dans la SARL IMMOBILIER DE VILLE au 31 août 2020. 37 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

5.7.5. Honoraires des commissaires aux comptes Le montant des honoraires provisionnés pour les comptes au 31 août 2020, au titre de la mission de contrôle légal des comptes s'élève respectivement à : SA MOULINVEST (dont revue des sociétés IMMOBILIER DE VILLE, SCI DE VILLE, SCIERIE DE SAINTE AGATHE, TECHNICBOIS MOULIN, IMMO BOISSET, et FOREZ BOIS ENERGIE) : 69 169 € HT SAS SCIERIE MOULIN : 18 217 € HT SAS MOULIN BOIS ENERGIE : 5 985 € HT SAS FRANCE BOIS IMPREGNES : 16 110 € HT 5.7.6. Rémunération des organes de direction Les organes de direction rémunérés dans le groupe consolidé sont le président de la SA MOULINVEST et les directeurs généraux de la SA MOULINVEST. Le total des rémunérations versé à ces organes s'élève à 456 410 € bruts. 5.7.7. Frais de recherche et développement Le montant des frais de recherche et développement constaté en charge n'a pas été isolé au 31/08/2020. 5.7.8. Evènements postérieurs à la date de clôture des comptes semestriels Concernant l'épidémie de Covid-19 en France, après une phase de déconfinement qui durait depuis le 11 mai 2020 et qui avait relancé positivement les perspectives économiques, des mesures de couvre-feu ont été prises en octobre 2020. Face à une nouvelle dégradation sanitaire, elles ont été suivies d'un reconfinement depuis le 30 octobre, dont la date de sortie n'est pas connue. Les conséquences économiques de ce reconfinement seront précisées ultérieurement sur l'exercice clos le 31 août 2021. Le groupe a toutefois réussi à s'organiser rapidement et ne déplore pas d'interruption d'activité. 5.7.9. Incidence des variations de périmètre sur la trésorerie Néant 38 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

5.8. Information sectorielle 5.8.1. Ventilation du chiffre d'affaires par zones géographiques (K€) 31/08/2020 % 31/08/2019 % France 58 561 88,40% 55 768 87,11% Europe 6 001 9,06% 6 584 10,28% Amérique 543 0,82% 148 0,23% Océanie 1 0,00% 4 0,01% Asie 103 0,16% 117 0,18% Afrique 1 033 1,56% 1 396 2,18% TOTAL 66 242 100% 64 017 100% 5.8.2. Segmentation par secteur d'activité (K€) 5.8.2.1. Ventilation du chiffre d'affaires par activité 31/08/2020 % 31/08/2019 % BOIS CONSTRUCTION 24 571 37,09% 25 205 39,37% BOIS ENERGIE Cogénération 4 383 6,62% 4 461 6,97% Granulation 14 382 21,71% 12 668 19,79% IMPREGNATION Poteaux 9 871 14,90% 9 094 14,21% Décovert 11 204 16,91% 10 518 16,43% AUTRES 1 831 2,76% 2 071 3,24% (Dont Bois palettes) 1 675 2 021 TOTAL 66 242 100% 64 017 100% 5.8.2.2. Ventilation des immobilisations (en valeurs brutes) par activité 31/08/2020 % 31/08/2019 % BOIS CONSTRUCTION 70 032 57,89% 66 532 57,29% BOIS ENERGIE Cogénération 12 758 10,55% 12 878 11,09% Granulation 20 992 17,35% 19 745 17,00% IMPREGNATION 14 455 11,95% 14 139 12,18% MASSIF BOIS 770 0,64% 785 0,68% AUTRES 1 958 1,62% 2 048 1,76% TOTAL 120 965 100% 116 127 100% Parmi ces immobilisations, celles qui sont réalisés sur des terrains pris en bail à construction auprès de la SCI Marine Bis (société hors groupe), sont les suivantes : Par la société IMMOBILIER DE VILLE : 8 136 K€ de valeur brute et 5 146 K€ de valeur nette comptable.

Par la scierie MOULIN : 148 K€ de valeur brute et 67 K€ de valeur nette comptable. 39 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

5.8.3. Ventilation du résultat par zone géographique (K€) Le système d'information de la société ne permet actuellement pas de déterminer un résultat par zone géographique. 5.9. Engagements hors bilan 5.9.1. Engagements financiers donnés

Moulinvest S.A. Caution solidaire : emprunt souscrit par MOULIN BOIS ENERGIE auprès de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 200 000 €, en principal et accessoires 63 784 € Caution solidaire : emprunt souscrit par MOULIN BOIS ENERGIE auprès de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 300 000 €, en principal et accessoires 113 780 € Caution solidaire : emprunt souscrit par MOULIN BOIS ENERGIE auprès du CREDIT LYONNAIS à hauteur de 1 600 000 €, en principal et accessoires 1 174 625 € Caution solidaire : emprunt souscrit par SCIERIE MOULIN auprès d'ARKEA BANQUE à hauteur de 600 000 €, en principal et accessoires 326 267 € Caution solidaire : emprunt souscrit par SCIERIE MOULIN auprès d'ARKEA BANQUE à hauteur de 500 000 €, en principal et accessoires (caution totale : 600 000 euros) 299 413 € Caution solidaire : emprunt souscrit par SCIERIE MOULIN auprès de la BANQUE RHONE ALPES à hauteur de 650 000 €, en principal et accessoires 582 406 € Caution solidaire : ligne de caution ARKEA pour SCIERIE MOULIN 1 080 000 € Engagement de paiement et de poursuite de location par MOULINVEST pour le compte de la SCIERIE MOULIN : financement en crédit-bail en co-baillage pour un montant de 725 081 € HT (valeur initiale : 616 163 € HT) consenti par la Banque Commerciale pour le Marché de l'Entreprise (ARKEA Crédit-Bail) et la Caisse d'Epargne (Natixis Lease). Il ne reste que la valeur de rachat de 6 162 €. Engagement de paiement et de poursuite de location par MOULINVEST pour le compte de la SCIERIE MOULIN : financement en crédit-bail en co-baillage pour un montant de 4 843 094 € HT (valeur initiale : 4 398 541 € HT) consenti par la Banque Commerciale pour le Marché de l'Entreprise, la Caisse d'Epargne, la Banque Rhône Alpes et la Banque Populaire Rives de Paris. Les loyers restants à courir s'élèvent à 50 447 € (plus la valeur de rachat de 43 986 €). Caution solidaire : emprunt souscrit par SCI DE VILLE auprès de la Banque Commerciale pour le Marché de l'Entreprise 1 000 000 € Caution solidaire : 250 000 € pour un emprunt souscrit par SCI DE VILLE auprès de ARKEA (montant initial de l'emprunt : 500 000 €) 465 173 € 40 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

Caution solidaire : emprunt souscrit par IMMOBILIER DE VILLE auprès du CREDIT LYONNAIS et de la SOCIETE GENERALE (initial : 645 000 €) 213 613 € Caution solidaire : autorisation de découvert souscrite par TECHNICBOIS MOULIN auprès de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 100 000 €, en principal et accessoires Caution solidaire : emprunt souscrit par France BOIS IMPREGNES auprès de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 350 000 €, en principal et accessoires 32 986 € Caution solidaire : emprunt souscrit par France BOIS IMPREGNES auprès de la BNP PARIBAS à hauteur de 350 000 €, en principal et accessoires 51 477 € Caution solidaire : crédit-bail souscrit par France BOIS IMPREGNES auprès de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 387 704 € (loyers TTC et option d'achat TTC - tenonneuse) 67 740 € Caution solidaire : crédit-bail souscrit par France BOIS IMPREGNES auprès de la CAISSE D'EPARGNE - NATIXIS LEASE (mécanisation) 405 000 € Caution solidaire : emprunt souscrit par IMMO BOISSET auprès de la BNP PARIBAS à hauteur de 183 800 €, en principal et accessoires 123 465 € Scierie Moulin S.A.S. Nantissement et gage du fonds de commerce au profit de MOULINVEST pour un emprunt d'un montant nominal de 24 272 000 € (dans le cadre du prêt senior souscrit par MOULINVEST). Le capital restant dû sur cet emprunt s'élève 22 847 182 € . Hypothèque de 1er rang sur le bail à construction de l'ensemble immobilier sis ZA De Ville 43220 DUNIERES, cadastré sections AM812 et AM798, pour l'emprunt SOCIETE GENERALE de 300 000 €. Le capital restant dû sur cet emprunt s'élève à 156 280 €. Gage sans dépossession de biens meubles à hauteur de 145 000 €, au profit du CREDIT COOPERATIF pour un emprunt d'un montant nominal de 320 000 €. Le capital restant dû sur cet emprunt s'élève à 185 664 €. Nantissement des titres SOMUDIMEC au profit de SOMUDIMEC à hauteur de : 9 607.50 euros (630 titres), concernant un emprunt (montant nominal : 320 000 € HT) consenti par le Crédit Coopératif

10 812 euros (709 titres), concernant un crédit-bail COOPAMAT (valeur globale : 357 414 € HT) consenti par le Crédit Coopératif

crédit-bail COOPAMAT (valeur globale : 357 414 € HT) consenti par le Crédit Coopératif 11 102 euros (728 titres), concernant un crédit-bail COOPAMAT (valeur globale : 373 696 € HT) consenti par le Crédit Coopératif

crédit-bail COOPAMAT (valeur globale : 373 696 € HT) consenti par le Crédit Coopératif 10 599 euros (695 titres), concernant un crédit-bail COOPAMAT (valeur globale : 346 572 € HT) consenti par le Crédit Coopératif

crédit-bail COOPAMAT (valeur globale : 346 572 € HT) consenti par le Crédit Coopératif 15 753 euros (1 033 titres), concernant un crédit-bail COOPAMAT (valeur globale : 528 925 € HT) consenti par le Crédit Coopératif

crédit-bail COOPAMAT (valeur globale : 528 925 € HT) consenti par le Crédit Coopératif 15 006 euros (984 titres), concernant un crédit-bail COOPAMAT (valeur globale : 498 322 € HT) consenti par le Crédit Coopératif

crédit-bail COOPAMAT (valeur globale : 498 322 € HT) consenti par le Crédit Coopératif 20 115 euros (1 319 titres), concernant un crédit-bail COOPAMAT (valeur globale : 904 934 € HT) consenti par le Crédit Coopératif

crédit-bail COOPAMAT (valeur globale : 904 934 € HT) consenti par le Crédit Coopératif 3 065 euros (201 titres), concernant un crédit-bail COOPAMAT (valeur globale : 138 572 € HT) consenti par le Crédit Coopératif Caution solidaire : autorisation de découvert souscrite par TECHNICBOIS MOULIN auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AUVERGE LIMOUSIN à hauteur de 315 000 €, en principal et accessoires. 41 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

Moulin Bois Energie S.A.S. Nantissement du fonds de commerce au profit de MOULINVEST pour un emprunt d'un montant nominal de 2 723 000 € (dans le cadre du prêt senior souscrit par MOULINVEST). Le capital restant dû sur cet emprunt s'élève à 2 558 159 €. Nantissement du fonds de commerce au profit de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 230 000 € pour un emprunt d'un montant nominal de 200 000 €. Le capital restant dû sur cet emprunt s'élève à 63 784 €. Nantissement du fonds de commerce au profit de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 345 000 € pour un emprunt d'un montant nominal de 300 000 €. Le capital restant dû sur cet emprunt s'élève à 113 780 €. Nantissement des matériels financés (granulation) au profit de la SOCIETE GENERALE pour un emprunt d'un montant nominal de 1 100 000 €. Le capital restant dû sur cet emprunt s'élève à 601 180 €. S.C.I. de Ville

A titre de garanties au profit de la Banque Commerciale pour le Marché de l'Entreprise, dans le cadre de l'emprunt de 1 600 000 € souscrit par la SCI DE VILLE :

Privilège de prêteur de deniers pour 1 500 000 €, Hypothèque complémentaire de 100 000 €.

Le total du capital restant dû sur cet emprunt s'élève à 706 151 €. A titre de garantie auprès de la Société Générale pour la tranche D du prêt senior souscrit par Moulinvest : contrat cadre cession Dailly pour les prêts intragroupe aux filiales.

Affectation hypothécaire d'une construction en garantie de la convention de crédit consentie par

Moulinvest pour un montant de 1 900 000 €.

Moulinvest pour un montant de 1 900 000 €. Garanties hypothécaires sur l'ensemble immobilier sis ZA De Ville 43220 DUNIERES, cadastré sections AM812 et AM798, dans le cadre des emprunts de 1 400 000 € (auprès de la SOCIETE GENERALE, capital restant dû au 31/08/2020 : 1 175 140 €) et 1 250 000 € (auprès du CREDIT AGRICOLE, capital restant dû au 31/08/2020 : 1 031

486 €) souscrits par la SCI DE VILLE.

486 €) souscrits par la SCI DE VILLE. Affectation hypothécaire pour garantir les engagements pris par la Scierie Moulin envers la Société

Générale pour un emprunt d'un montant nominal de 300 000 €. Le capital restant dû s'élève à 156 280 €.

Générale pour un emprunt d'un montant nominal de 300 000 €. Le capital restant dû s'élève à 156 280 €. S.A.R.L. Immobilier de Ville

A titre de garanties, prises pour compte commun par la Société Générale, au profit d'un pool bancaire

(Société Générale, Le Crédit Lyonnais, et HSBC), dans le cadre des emprunts de 3 473 353 € (capital restant dû au 31/08/2020 : 1 511 146 €) et 601 000 € (capital restant dû au 31/08/2020 : nul) souscrits par la SARL IMMOBILIER DE VILLE :

(Société Générale, Le Crédit Lyonnais, et HSBC), dans le cadre des emprunts de 3 473 353 € (capital restant dû au 31/08/2020 : 1 511 146 €) et 601 000 € (capital restant dû au 31/08/2020 : nul) souscrits par la SARL IMMOBILIER DE VILLE : Inscription d'hypothèque conventionnelle et en concurrence entre les banques, sur le droit au bail à construction et sur les constructions édifiées par la SARL IMMOBILIER DE VILLE, dans le cadre du bail à construction consenti par la SCI MARINE BIS sur une parcelle de terrain Affectation hypothécaire, conférée par la SCI MARINE BIS, sur le terrain lui appartenant, objet du bail à construction susvisé, Cession des loyers perçus (loi Dailly) de la société MOULIN BOIS ENERGIE.

Affectation hypothécaire en garantie de la dette d'un tiers consentie par la SCI MARINE BIS et hypothèque sur le droit au bail à construction portant sur les parcelles sises ZA De Ville 43220 DUNIERES, cadastrées AM 811,

879, 882, 878, 884 et 886, dans le cadre de l'emprunt de 600 000 € (auprès de la SOCIETE GENERALE, capital restant dû au 31/08/2020 : 519 124 €) souscrit par la SARL IMMOBILIER DE VILLE. 42 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

A titre de garantie auprès de la Société Générale pour la tranche D du prêt senior souscrit par Moulinvest : contrat cadre cession Dailly pour les prêts intragroupe aux filiales.

Affectation hypothécaire d'une construction en garantie de la convention de crédit consentie par Moulinvest pour un montant de 1 400 000 €. France Bois Imprégnés S.A.S. Hypothèque conventionnelle sur tènement immobilier : 250 000 € en principal, intérêts et accessoires au profit du CREDIT AGRICOLE. Le solde restant dû sur l'emprunt s'élève à 161 919 €. Hypothèque bâtiment de Boisset Les Montrond, au profit du CREDIT AGRICOLE pour un emprunt d'un montant nominal de 280 000 €. Le capital restant dû sur cet emprunt s'élève à 187 618 €. Nantissement du fonds de commerce de Boisset Les Montrond à hauteur de 330 000 €, au profit du CREDIT AGRICOLE pour un emprunt d'un montant nominal de 300 000 €. Le capital restant dû sur cet emprunt s'élève à 195 298 €. Nantissement du matériel financé, au profit de la SOCIETE GENERALE pour un emprunt d'un montant nominal de 300 000 €. Le capital restant dû sur cet emprunt s'élève à 168 165 €. 5.9.2. Engagements financiers reçus

Moulinvest S.A. Nantissement des titres des filiales, cession Dailly sur prêts intragroupe, nantissement des fonds de commerce des filiales pour garantie des prêts intragroupe, hypothèques sur investissements immobiliers, respect de ratios consolidés de levier et gearing : 31 000 000 € en principal au profit de la Société Générale. Au 31/08/2020, toutes les tranches (A : 13 000 000 €, B : 10 000 000 €, C : 4 700 000 €, et D : 3 300 000 €) sont entièrement débloquées. Le total du capital restant dû sur ces emprunts s'élève à 29 172 980 € au 31/08/2020. ➢ Scierie Moulin S.A.S. Cautions données par ARKEA Banque et utilisées par la Scierie Moulin : 1 361 060 € Cautions données par la Société Générale et utilisée par la Scierie Moulin : 335 156 € Caution donnée par le CREDIT COOPERATIF pour l'Office National des Forêts : 200 000 € France Bois Imprégnés S.A.S. Garantie donnée par Société Générale pour l'Office National des Forêts : 110 000 € Convention de reprise de matériel donnée par WEINIG pour la mécanisation prise en crédit-bail auprès de CAISSE D'EPARGNE LEASE. Montant initial du matériel : 1 687 500 €, avec valeur de reprise de 20% dans les 48 mois de la livraison : 337 500 €. 43 І RAPPORT ANNUEL 2020 - MOULINVEST

