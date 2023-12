Moulinvest est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits de bois (pièces de bois de construction et murs de bois massifs préfabriqués). Par ailleurs, le groupe développe des activités de production d'électricité par cogénération à partir de la biomasse, et de production de granulés de bois pour le chauffage des collectivités et des particuliers. La répartition géographique du CA est la suivante : France (86,5%), Europe (13%), Afrique (0,4%) et Amérique (0,1%).

Secteur Sylviculture