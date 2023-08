Mount Gibson Iron Limited est une société australienne qui produit et exporte des produits à base de minerai de fer. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Mid-West et Koolan Island. Le segment Mid-West comprend l'extraction, le concassage, le transport et la vente de minerai de fer provenant des gisements de minerai de fer de Shine et des installations portuaires de Geraldton Port. Le segment Koolan Island comprend l'extraction, le concassage et la vente de minerai de fer directement à partir de l'exploitation de minerai de fer de Koolan Island. Le projet de minerai de fer de Shine (SIOP) est situé à environ 85 kilomètres au nord de l'exploitation d'Extension Hill de la société et à environ 375 kilomètres au nord-est de Perth, dans la région du Midwest de l'Australie occidentale. L'exploitation de Koolan Island est située dans l'archipel de Buccaneer, à environ 140 km au nord de Derby, dans la région de Kimberley, en Australie occidentale. Les filiales de la société comprennent Mount Gibson Mining Limited, Geraldton Bulk Handling Pty Ltd, Gibson Minerals Ltd et Aztec Resources Limited.

Secteur Acier