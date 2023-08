Mountain Crest Acquisition Corp. IV présente ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

Mountain Crest Acquisition Corp. IV a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un bénéfice net de 0,104319 million de dollars, contre une perte nette de 0,16591 million de dollars il y a un an.

Pour le semestre, le bénéfice net était de 0,219145 million USD, contre une perte nette de 0,286738 million USD il y a un an.