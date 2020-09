Moury Construct S A : Rapport semestriel au 30.06.2020 0 30/09/2020 | 18:39 Envoyer par e-mail :

INFORMATION REGLEMENTEE RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 TABLE DES MATIERES Rapport de gestion intermédiaire du conseil d'administration Etats financiers consolidés résumés Etat consolidé du résultat global Etat consolidé de la situation financière Etat consolidé des flux de trésorerie Etat consolidé des variations de capitaux propres Annexes aux états financiers consolidés résumés Déclaration du management Rapport du commissaire Page 1 1. Rapport de gestion intermédiaire 1. Evénements significatifs de la période La majorité des chantiers du groupe Moury Construct ont été mis à l'arrêt du 20 mars au 30 avril 2020 suite aux mesures imposées par le gouvernement qui rendaient impossible l'exécution des chantiers (mesures de distanciation, arrêt d'activité des fournisseurs et sous- traitants, problème d'approvisionnement, etc.). Le personnel ouvriers et employés qui s'est trouvé sans tâches à réaliser suite à l'absence ou au manque d'activité opérationnelle durant la crise sanitaire a été mis en chômage temporaire. Cette situation a engendré une perte de chiffre d'affaires correspondant à 5 semaines de travail. Toutefois, la vente de certains immeubles achevés et la spécificité de certains chantiers en cours de réalisation dont notamment la construction d'importants halls d'entreposage ont généré un volume significatif d'activité les autres mois du premier semestre 2020. De ce fait, la perte de chiffre d'affaires liée au Covid 19 a été compensée par ces autres éléments favorables. Structure du groupe Aucun évènement n'est à relever au cours du premier semestre. Périmètre de consolidation Aucune modification du périmètre de consolidation n'a été effectuée au cours du premier semestre. 2. Chiffres clés au 30 juin 2020 2.1. Moury Construct - Comptes consolidés 30 juin 2020 30 juin 2019 Variation Résultats consolidés (en milliers d'euros) 2019-2020 Chiffre d'affaires 64.890 63.653 1,9% Résultat opérationnel 4.631 3.599 28,7% Résultat financier 1.509 106 Résultat des participations mises en équivalence -3 -3 - Résultat avant impôts des opérations en continuité 6.137 3.702 65,8% Impôts -1.654 -1.235 33,9% Résultat net après impôts 4.483 2.467 81,7% Résultat global de la période 4.483 2.467 81,7% Part du groupe 4.483 2.467 81,7% Intérêts minoritaires 0 0 - Page 2 Le chiffre d'affaires est stable à € 64,9 millions au 30 juin 2020 contre 63,7 millions pour le premier semestre 2019. Le niveau d'activité a été impacté par la crise sanitaire du Covid-19 suite à l'arrêt de la majorité des chantiers du 20 mars au 30 avril 2020 inclus. Toutefois, d'autres éléments compensent cette perte d'activité : l'exécution de plusieurs chantiers à délais très courts générant un volume d'activité important, la vente de trois immeubles construits pour un montant de € 2 millions ainsi que les conditions climatiques clémentes. Le résultat opérationnel est en augmentation à € 4,6 millions au 30 juin 2020. Le ratio de marge nette (résultat opérationnel / produit des activités ordinaires) s'établit à 7,1% au 30 juin 2020 (contre 5,5% au 30 juin 2019). Le résultat financier enregistre un bénéfice de € 1,5 millions au 30 juin 2020 contre un bénéfice de € 0,1 million durant le premier semestre de l'année précédente. Ce gain est dû à la hausse des marchés impactant la majorité des instruments financiers détenus en portefeuille au 30 juin 2020 et qui, pour la grande majorité, ont été acquis durant la période. Le résultat net de la période s'élève à € 4,5 millions au 30 juin 2020 contre € 2,5 millions au 30 juin 2019. Les chantiers se déroulent conformément aux prévisions, excepté le décalage d'un mois et demi dans le délai d'exécution suite à la crise sanitaire. La structure financière du Groupe reste très solide. La "Trésorerie et équivalent de trésorerie" et les "Autres actifs financiers courants" détenus auprès d'institutions de crédit s'élèvent à € 48,7 millions au 30 juin 2020 (soit € 122,9 par action) à comparer avec € 46,6 millions au 31 décembre 2019. 2.2. Contribution de chacune des filiales au résultat net des opérations en continuité du Groupe En milliers d'euro 30 juin 2020 30 juin 2019 Moury Construct SA (holding faîtier) 1.040 23,2% -53 -2,1% Bemat SA 1.230 27,4% 1.123 45,5% Mosabois SC 126 2,8% 108 4,4% Moury SA 2.075 46,3% 1.133 45,9% Mourylux SA 19 0,4% 159 6,4% Liège promotion SA (mis en équivalence) -3 -0,1% -1 -0,0% Piscine Jonfosse SA (mise en equivalence) -3 -0,1% -2 -0,1% TOTAL 4.483 100,0% 2.467 100,0% 3. Déclaration de transparence La structure de l'actionnariat se présente comme suit au 30 juin 2020: Nombre d'actions Pourcentage Moury Finance SA (contrôlé par Mr Gilles-Olivier Moury) 198.322 50,03% Mr Gilles-Olivier Moury 41.804 10,55% Total Famille MOURY 240.126 60,57% Actions propres 1.830 0,46% Public 154.470 38,97% TOTAL 396.426 100,00% Pour plus d'informations, nous renvoyons au site internet www.moury-construct.be. Page 3 4. Caractère saisonnier ou cyclique des activités du premier semestre Les activités de Moury Construct ne sont pas visées par des cycles particuliers en dehors de la conjoncture économique. En ce qui concerne le caractère saisonnier, le volume d'activités peut être influencé par des intempéries exceptionnelles. 5. Dividendes Le dividende de 6,25 € brut par action, soit un total de € 2.466 milliers, décrété lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2020 a été mis en paiement à partir du 17 juin 2020. 6. Principaux risques et incertitudes Les risques et incertitudes auxquels le groupe Moury Construct est (et sera jusqu'à la fin de l'exercice 2020) confronté sont identiques à ceux indiqués dans le rapport de gestion au point 3.2. « Informations sur les risques » repris dans le rapport annuel 2019 disponible sur le site internet du Groupe (www.moury-construct.be). 7. Evènements postérieurs au 30 juin 2020 et prévisions pour 2020 Fort d'une situation financière solide et d'un carnet de commandes élevé à € 164 millions au 31 août 2020, Moury Construct envisage l'année 2020 avec sérénité. Le Conseil d'administration estime que le résultat de l'année 2020 devrait, sous les réserves d'usage, être en hausse par rapport à l'exercice précédent hors fluctuation éventuelle des placements financiers. Notre stratégie de gestion financière prudente nous permettra de maintenir la même politique de rémunération du capital. Parmi les commandes récentes nous relevons notamment: la construction d'une extension aux halls et bureaux de la société Meurens Natural à Thimister, les travaux d'extension du centre de tri Valtris à Charleroi et la reconstruction du bâtiment Clement Ader et la rénovation du Telecom 2 à Gosselies,

et en société momentanée, la construction d'une maison de repos et de soins à Saint-Ode, la construction d'un centre pour infirmes moteurs cérébraux à Liège et la rénovation et extension de l'Hôtel Baar - Lecharlier à Liège pour création d'un hub créatif. Page 4 2. ETATS FINANCIERS CONSOLIDES RESUMES 2.1. Etat consolidé du résultat global Pour la période de six mois prenant fin au Notes 30 juin 2020 30 juin 2019 (en milliers d'euros) Produits des activités ordinaires 65.380 63.960 Chiffre d'affaires 5 64.890 63.653 Autres produits des activités ordinaires 490 307 Charges opérationnelles -60.749 -60.361 Achats -53.576 -52.143 Charges de personnel 6 -5.950 -6.903 Dotations aux amortissements -1.120 -816 Dotations, reprises (+) et utilisations (+) de provisions 7 0 -407 Dotations et reprises (+) de perte de valeur -16 0 Autres charges opérationnelles -87 -92 Résultat opérationnel 4.631 3.599 Résultat financier 1.509 106 Produits financiers 8 1.708 166 Charges financières 8 -199 -60 Résultat des entreprises mises en équivalence -3 -3 Résultat avant impôts 6.137 3.702 Impôts sur le résultat 9 -1.654 -1.235 Résultat après impôts des opérations en continuité 4.483 2.467 Résultat de la période 4.483 2.467 Autres éléments du résultat global 0 0 Résultat global de la période 4.483 2.467 Part du groupe 4.483 2.467 Intérêts minoritaires 0 0 Résultat global de la période par action Nombre d'actions de base (en nombre d'actions) 394.596 395.596 Nombre d'actions diluées (en nombre d'actions) 394.596 395.596 Résultat net, part du groupe, par action de base (en €) 11,4 6,2 Résultat net, part du groupe, par action diluée (en €) 11,4 6,2 Page 5 2.2. Etat consolidé de la situation financière ACTIF (en milliers d'euros) Notes 30 juin 2020 31 décembre 2019 Actifs non courants Immobilisations incorporelles et goodwill 11.318 11.350 Goodwill 10 11.305 11.305 Autres immobilisations incorporelles 13 45 Immobilisations corporelles 14.559 13.157 Terrains et constructions 4.186 3.792 Installations, machines et outillage 3.474 4.041 Véhicules, mobilier et matériel de bureau 2.381 2.365 Immobilisations en cours de construction 11 4.518 2.959 Actifs non courants en vu d'être cédés 40 40 Actifs financiers non courants 40 40 Participations mises en équivalence 110 113 Actifs d'impôt différé 0 0 Autres immobilisations financières 12 2.034 2.209 Actions 143 134 Prêts 1.113 1.106 Autres actifs financiers 778 969 Total des actifs non courants 28.061 26.869 Actifs courants Stocks et contrats de construction 21.271 21.276 Clients et autres débiteurs courants 18.013 15.849 Clients 15.149 12.998 Autres débiteurs 2.864 2.851 Autres actifs courants 44 75 Autres actifs financiers courants 13 11.615 3.640 Trésorerie et équivalents de trésorerie 14 38.158 43.753 Total des actifs courants 89.101 84.593 Total de l'actif 117.162 111.462 Page 6 PASSIF (en milliers d'euros) Notes 30 juin 2020 31 décembre 2019 Capitaux propres Capital 23.745 23.745 Réserves consolidées 31.212 29.195 Actions propres -265 -125 Capitaux propres du Groupe 54.692 52.815 Intérêts minoritaires 1 1 Total des capitaux propres 54.693 52.816 Passifs non courants Provisions non courantes 7 4.595 4.595 Passifs d'impôts différés 5.824 5.062 Autres passifs non courants 1.194 855 Total des passifs non courants 11.613 10.512 Passifs courants Fournisseurs et autres dettes d'exploitation 40.804 40.994 Passifs d'impôts exigibles 1.410 165 Autres passifs courants 15 8.642 6.975 Total des passifs courants 50.856 48.134 Total du passif 117.162 111.462 Page 7 2.3. Etat consolidé des flux de trésorerie Pour la période de six mois prenant fin au Notes 30 juin 2020 30 juin 2019 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES Résultat du Groupe 4.483 2.467 Résultat des sociétés mises en équivalence 3 3 Dotations aux amortissements 1.120 816 Réductions de valeur actées 16 0 Variation des provisions 7 0 407 Variation de la juste valeur des actifs financiers -1.432 -48 Plus-values sur cessions d'actifs 8 -174 -60 Moins-values sur cessions d'actifs 8 3 6 Transfert et prélèvements sur impôts différés 729 71 Marge brute d'autofinancement 4.748 3.507 Variation du besoin en fonds de roulement 578 3.536 Flux de trésorerie nets relatifs à l'exploitation 5.326 7.198 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations incorporelles -11 -23 Acquisitions d'immobilisations corporelles -2.534 -2.029 Acquisitions d'immobilisations financières -113 -720 Cessions d'immobilisations incorporelles 0 0 Cessions d'immobilisations corporelles 52 110 Cessions d'immobilisations financières 54 541 Flux de trésorerie nets relatifs aux investissements -2.552 -2.121 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Acquisition d'actions propres -152 -122 Acquisition d'actifs financiers divers -7.112 0 Cession d'actifs financiers divers 984 126 Nouveaux prêts accordés -330 -1.100 Augmentation de la dette liée aux contrats de location 592 0 Diminution de la dette liée aux contrats de location -167 -155 Remboursement des emprunts obtenus -86 -172 Dividendes versés par la société mère -2.098 -1.765 Flux de trésorerie nets relatifs au financement -8.369 -3.188 Variation de trésorerie -5.595 1.889 Trésorerie et équivalents de trésorerie Début de période 43.753 36.587 Fin de période 38.158 38.476 Variation -5.595 1.889 Page 8 2.4. Etat consolidé des variations de capitaux propres consolidés Capitaux Total des Réserves Actions propres du Intérêts capitaux (en milliers d'euros) Capital consolidées propres groupe minoritaires propres Solde au 1er janvier 2019 23.745 27.295 -3 51.037 1 51.038 Résultat au 30 juin 2019 2.467 2.467 2.467 Réduction de capital 0 0 Dividendes distribués -4.114 -4.114 -4.114 Transfert entre rubriques -122 -122 -122 Variation périmètre 0 0 Solde au 30 juin 2019 23.745 25.648 -125 49.268 1 49.269 Capitaux Total des Réserves Actions propres du Intérêts capitaux (en milliers d'euros) Capital consolidées propres groupe minoritaires propres Solde au 1er janvier 2020 23.745 29.195 -125 52.815 1 52.816 Résultat au 30 juin 2020 4.483 4.483 4.483 Réduction de capital 0 0 Dividendes distribués -2.466 -2.466 -2.466 Acquisition d'actions propres -140 -140 -140 Variation périmètre 0 0 Solde au 30 juin 2020 23.745 31.212 -265 54.692 1 54.693 Moury Construct a acquis sur Euronext Brussels, le 3 avril 2020, 1.000 actions propres, pour un prix de 152 € par action. Suite à cette opération, Moury Construct détient 1.830 actions propres sur un total de 396.426 actions, ce qui représente 0,46% du total des actions émises. Page 9 2.5. Annexes aux états financiers consolidés résumés 1. Principes de préparations des états financiers Les états financiers intermédiaires consolidés semestriels ont été établis et présentés de manière résumée conformément à IAS 34 - Information financière intermédiaire. En conséquence, les notes présentées portent sur les éléments significatifs du semestre et doivent être lues en relation avec les états financiers consolidés au 31 décembre 2019. 2. Principes et méthodes comptables Les principes et méthodes comptables adoptés pour l'établissement des états financiers intermédiaires au 30 juin 2020 sont identiques à ceux utilisés dans les états financiers annuels au 31 décembre 2019 et sont disponibles sur le site www.moury-construct.be. Le Groupe a appliqué au cours de cette période toutes les Normes et Interprétations, nouvelles ou révisées, émises par l'International Accounting Standards Board (IASB) et l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) de l'IASB comme approuvé par l'UE et applicables à sa période comptable démarrant le 1 janvier 2020. Le Groupe n'a appliqué anticipativement aucune nouvelle Norme ni Interprétation présentant une date d'entrée en vigueur ultérieure au 30 juin 2020. L'adoption de ce nouvelles Normes, Modifications et Interprétations publiées par l'IASB qui s'appliqueront pour la première fois lors de la prochaine états financiers annuel ne devraient pas avoir une incidence importante. Le Groupe a choisi de ne pas appliquer anticipativement les Normes, Interprétations et Amendements suivants, émis mais pas encore entrés en vigueur au 30 juin 2020 et/ou pas encore approuvé par l'UE au 30 juin 2020 et dont l'impact pourrait être pertinent. La direction ne s'attend pas à ce que l'adoption de ces normes ait une incidence significative sur les états financiers du Groupe pour les exercices futurs. 3. Informations sectorielles Toutes les filiales du Groupe sont à considérer comme une seule composante de l'entité puisqu'elles effectuent une seule activité et opèrent dans un seul environnement économique : l'activité de la construction de bâtiments pour des clients localisés en Belgique et accessoirement au Luxembourg. La direction n'a pas choisi d'organiser l'entité en fonction des particularités des produits ou services, des zones géographiques, des environnements règlementaires, ni d'une combinaison de facteurs pour l'activité de la construction de bâtiments. Les activités de construction de bâtiments du Groupe ont en outre des caractéristiques économiques similaires qui sont dépendantes de la conjoncture en Belgique. Les activités de construction de bâtiments du Groupe ne sont dès lors pas dissociables en plusieurs secteurs opérationnels (secteurs d'activité et secteurs géographiques). 4. Informations sur les parties liées Il n'y a pas de changement concernant les parties liées par rapport aux informations fournies dans l'annexe 29 des états financiers consolidés au 31 décembre 2019, excepté un prêt octroyé par Les Entreprises Gilles Moury SA à la société Les Portes de Liège SPRL pour la construction de son bâtiment. Le montant total octroyé de € 3.500 milliers peut être prélevé pendant la durée des travaux à un taux fixe de 1,10%. Cette opération a fait l'objet d'une procédure de conflit d'intérêt. L'avance s'élève à € 330 milliers au 30 juin 2020. Page 10 5. Chiffres d'affaires En milliers d'euros 30 juin 2020 30 juin 2019 Produits des contrats de construction 62.944 63.182 Produits du développement et de la promotion immobilière 1.946 471 Total 64.890 63.653 Le groupe Moury Construct exerce ses activités dans un seul flux de revenus majeur qui est la construction de biens immobiliers. La reconnaissance du revenu de ce flux majeur se fait progressivement suivant le degré d'avancement du contrat et la réalisation des obligations de performance (comptabilisation progressive). Accessoirement, le groupe exerce des activités de développement et promotion de biens immobiliers où le revenu est reconnu lors du transfert du contrôle et avantages inhérents à la propriété. Entre le 1e janvier et le 30 juin 2020, le groupe a vendu pour un montant de € 2 millions trois immeubles dont la construction s'est achevée durant la période. Durant le premier semestre 2020, le groupe n'a pas de revenus générés par un client significatif qui représenterait plus de 10 % du chiffre d'affaires annuel. Les informations désagrégées sur le chiffre d'affaires fournies ci-dessous sont cohérentes avec l'organisation de la société et la structure de son reporting interne. Les catégories correspondent à la contribution de chacune des filiales au chiffre d'affaires du Groupe. En milliers d'euro 30 juin 2020 30 juin 2019 Moury Construct SA (holding faîtier) 4 0,0% 4 0,0% Bemat SA 19.753 30,4% 21.432 33,2% Mosabois SC 578 0,9% 735 1,1% Moury SA 44.551 68,7% 38.560 61,2% Mourylux SA 4 0,0% 2.922 4,5% TOTAL 64.890 100,0% 63.653 100,0% 6. Charges de personnel La diminution des charges de personnel de 14% s'explique par l'arrêt de la majorité des chantiers de mi-mars à début mai 2020 suite à la crise sanitaire du Covid-19. Durant cette période, la majorité du personnel a été en chômage temporaire. Page 11 7. Provisions Pertes à Garantie Autres En milliers d'euros terminaison décennale risques Total Solde au 31 décembre 2018 0 2.934 1.224 4.158 Dotations 380 36 416 Utilisations 0 Reprises -11 -11 Solde au 30 juin 2019 380 2.923 1.260 4.563 Solde au 31 décembre 2019 0 3.210 1.386 4.596 Dotations Utilisations Reprises Solde au 30 juin 2020 0 3.210 1.386 4.596 Le montant comptabilisé en provision correspond à la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l'extinction de l'obligation actuelle à la date de clôture. Provisions pour garantie décennale Les provisions « Garantie décennale » sont constituées dès lors que des obligations sont nées suite à des assignations reçues ou des litiges portés à la connaissance du management dans le cadre de la garantie décennale. Les provisions au 30 juin 2020 concernent plusieurs chantiers. La date de décaissement des obligations n'est pas déterminable avec précision et, essentiellement dans le cas d'assignations, peut se situer dans de nombreuses années en fonction des aléas des procédures et des expertises. Étant donné que les procédures et/ou négociations avec les parties sont en cours, nous ne pouvons pas donner plus d'information sur les hypothèses prises ni sur le moment du décaissement probable. Provisions pour autres risques Les provisions « autres risques » sont constituées dès lors que des obligations sont nées suite à des assignations reçues ou des litiges portés à la connaissance du management dans le cadre de différends avec le maître de l'ouvrage ou des sous-traitants pour des chantiers en cours d'exécution. La date de décaissement des obligations n'est pas déterminable avec précision et, essentiellement dans le cas d'assignations, peut se situer dans de nombreuses années en fonction des aléas des procédures et des expertises. Étant donné que les procédures et/ou négociations avec les parties sont en cours, nous ne pouvons pas donner plus d'information sur les hypothèses prises ni sur le moment du décaissement probable. 8. Résultat financier Le résultat financier durant le premier semestre 2020 s'élève à un produit de € 1.509 milliers et est composé des éléments suivants : En milliers d'euros 30 juin 2020 30 juin 2019 Produits Produits des actifs financiers 87 50 Plus-value sur vente d'actifs financiers 174 10 Variation positive de la juste valeur des actifs financiers 1.432 48 Autres produits financiers 15 58 Total 1.708 166 Page 12 En milliers d'euros 30 juin 2020 30 juin 2019 Charges Charges d'intérêts 2 20 Moins-value sur cession d'actifs financiers - - Variation négative de la juste valeur des actifs financiers - - Autres charges financières 196 40 Total 198 60 Le résultat financier est principalement composé de la variation de juste valeur positive du portefeuille titres d'un montant de € 1.432 milliers, des plus-value sur vente des actifs financiers pour € 174 milliers. 9. Impôts sur le résultat Depuis le 1er janvier 2020, le taux de base de l'impôt des sociétés en Belgique est passé de 29,58% à 25%. Le taux d'imposition effectif de la période s'élève à 27% (contre 33% au cours de la période comparative). 10. Goodwill Aucune évolution significative n'est de nature à affecter la valorisation des goodwills initialement reconnus. Un impairment test est réalisé en fin d'année pour confirmer l'absence de surévaluation des goodwills. 11. Immobilisations corporelles Les immobilisations en cours s'élèvent à € 4.518 milliers au 30 juin 2020 et sont relatives à la construction des nouveaux bureaux écologiques des Entreprises Gilles Moury SA dans le zoning Bonne Fortune à Ans. 12. Autres immobilisations financières non courantes Les actions correspondent aux participations détenues dans des sociétés à concurrence de moins de 10% et s'élèvent à € 143 milliers au 30 juin 2020. Les prêts au 30 juin 2020 s'élevant à € 1.113 milliers correspondent au prêt octroyé le 25 juin 2019 par Moury Construct SA à Moury Promotion SA pour une durée de 4 ans à un taux fixe de 1,10%. Les autres actifs financiers non courants correspondent aux garanties versées non récupérables à court terme (€ 778 milliers). 13. Autres actifs financiers courants En milliers d'euros 30 juin 2020 31 décembre 2019 Cautions et garanties 1.050 809 Actions à la juste valeur par le biais de l'état du résultat global 10.565 2.831 Total 11.615 3.640 Page 13 Les autres actifs financiers courants correspondent aux garanties versées récupérables à court terme (€ 1.050 milliers) et au portefeuille titres du Groupe (€ 10.565 milliers) qui est composé d'actions et de placements alternatifs. Les actifs financiers en portefeuille sont détenus à des fins de transaction et sont évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Leur juste valeur est déterminée sur base des prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs (niveau 1 selon IFRS 13). Au cours du premier semestre 2020, les mouvements sur le portefeuille titres se résument comme suit : En milliers d'euros 30 juin 2020 31 décembre 2019 Juste valeur des actions en début d'exercice 2.831 2.512 Acquisitions 7.112 195 Cessions -810 -116 Variation de juste valeur 1.432 240 Juste valeur à la date de clôture 10.565 2.831 14. Trésorerie et équivalents de trésorerie En milliers d'euros 30 juin 2020 31 décembre 2019 Dépôts bancaires à vue 38.155 41.537 Dépôts bancaires à terme 3 2.216 Total 38.158 43.753 Les dépôts bancaires à vue et à terme sont rémunérés aux différents taux du marché des dépôts bancaires à vue. La diminution de la trésorerie s'explique principalement par l'acquisition d'actions en portefeuille comme présenté au point précédent. 15. Autres passifs courants Au 30 juin 2020, les autres passifs courants étaient principalement composés d'acomptes reçus de clients. Page 14 3. Déclaration du management Conformément à l'Article 13 de l'A.R. du 14 novembre 2007, le conseil d'administration de la sa Moury Construct, composé des membres suivants : G4 Finance, représentée par Monsieur Gilles-Olivier Moury, administrateur exécutif

Gilles-Olivier Moury, administrateur exécutif Moury Finance SA, représentée par Madame Nathalie Thunus, administrateur non exécutif

VF Consult SPRL, représentée par Monsieur Francy Lemmens, administrateur non exécutif

Monsieur Jean-Pierre Barbarin, administrateur non exécutif indépendant

Jean-Pierre Barbarin, administrateur non exécutif indépendant Consiges SA, représentée par Monsieur Michel Mikolajczak, administrateur non exécutif indépendant

Madame Françoise Belfroid, administrateur non exécutif indépendant atteste, au nom et pour compte de la sa Moury Construct et sous la responsabilité de celle-ci, qu'à sa connaissance : les états financiers, établis conformément aux normes comptables applicables, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la sa Moury Construct et des entreprises comprises dans la consolidation ;

le rapport de gestion contient un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de la sa Moury Construct et des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés. Page 15 4. Rapport du Commissaire au Conseil d'Administration de MOURY CONSTRUCT SA sur l'examen limité du rapport financier semestriel pour la période de six mois clôturée le 30 juin 2020 Introduction Nous avons procédé à l'examen limité du rapport financier semestriel de MOURY CONSTRUCT SA au 30 juin 2020, comprenant le compte de résultats consolidé, l'état consolidé du résultat global, l'état consolidé de la situation financière, le tableau des flux de trésorerie consolidé et l'état consolidé des variations des capitaux propres pour la période de six mois clôturée à cette date, ainsi que les notes explicatives. L'établissement et la présentation de cette information financière consolidée intermédiaire conformément à la norme IAS 34 "Information Financière Intermédiaire", telle qu'adoptée par l'Union Européenne, relèvent de la responsabilité du Conseil d'Administration. Notre responsabilité est d'exprimer une conclusion sur cette information financière consolidée intérimaire sur la base de notre examen limité. Etendue de notre examen limité Nous avons effectué notre examen limité conformément à la norme internationale ISRE 2410 "Examen limité d'informations financières intermédiaires effectué par l'auditeur indépendant de l'entité". Un examen limité d'informations financières intermédiaires consiste en des demandes d'informations, principalement auprès des responsables comptables et financiers ainsi qu'à mettre en œuvre des procédures analytiques et d'autres procédures d'examen limité. L'étendue d'un examen limité est très inférieure à celle d'un audit effectué conformément aux Normes Internationales d'Audit et, en conséquence, ne nous permet pas d'obtenir l'assurance que nous avons relevé tous les faits significatifs qu'un audit permettrait de relever. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d'audit. Conclusion Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'éléments qui nous laissent à penser que le rapport financier semestriel ci-joint n'a pas été établi, dans tous ses aspects significatifs, conformément à la norme IAS 34 "Information Financière Intermédiaire", telle qu'adoptée par l'Union Européenne. Battice, le 30 septembre 2020 BDO Réviseurs d'Entreprises SCRL Commissaire Représentée par Christian SCHMETZ Page 16 Attachments Original document

