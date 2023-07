Tél.: +32 (0)87 69 30 00 Rue Waucomont 51 Fax : +32 (0)87 67 93 58 B-4651 Battice www.bdo.be

MOURY CONSTRUCT SA

Rapport du commissaire dans le cadre de l'article

7:197 du Code des sociétés et des associations (apport en nature) et l'article 7:179 du Code des

sociétés et des associations (émission d'actions dans le cadre d'apports précités)

BDO Réviseurs d'Entreprises SRL, a private limited liability company under Belgian law, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.