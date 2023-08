Aujourd'hui, Movado Group, Inc. dévoile la campagne d’automne 2023 pour les montres et les bijoux Calvin Klein avec le mannequin Lila Moss. Réalisée par Daniel Jackson, la campagne met en avant le minimalisme sensuel caractéristique de la marque et les designs fluides et discrets de la nouvelle collection.

« Lila est une candidate naturelle pour représenter les montres et les bijoux de Calvin Klein », a déclaré Caterina Miduri, Directrice générale de Calvin Klein montres et bijoux, Movado Group, Inc. « Dans cette campagne, sa forte présence et sa sophistication sans effort complètent les designs sculpturaux et dimensionnels de notre dernière collection ».

« Je suis honorée de m'associer à nouveau à Calvin Klein pour sa campagne de montres et de bijoux FW23 », a déclaré Lila Moss. « J'ai été très fière de participer à la campagne d’automne 2022 de la marque et je suis très enthousiasmée d'avoir l'occasion de travailler à nouveau avec eux sur une campagne de bijoux et de montres qui correspond à mon style personnel ».

Dans la campagne, Lila porte une montre multifonction plaquée or, dotée d'un boîtier délicatement sculpté, d'un cadran minimaliste à rayons solaires et d'un bracelet en maille. Elle porte également un collier, un bracelet et une bague en or dont les formes s'inspirent de la fluidité d'une goutte d’eau. Tous les produits sont disponibles dès maintenant dans le monde entier chez les détaillants de montres et de bijoux Calvin Klein agréés, dans certaines boutiques Calvin Klein à travers le monde et sur CalvinKlein.com.

La campagne est lancée aujourd'hui à l'échelle mondiale et peut être vue dans les points de vente, dans les médias numériques, dans les médias sociaux et dans les lieux d'affichage à travers le monde.

À propos de Calvin Klein

Calvin Klein est l'une des plus grandes marques mondiales de mode et de style de vie, avec une histoire d'idéaux audacieux et non-conformistes qui influencent tout ce que nous faisons. Fondée à New York en 1968, l'esthétique minimaliste et sensuelle de la marque guide notre approche de la conception des produits et de la communication, créant une toile qui offre la possibilité d'une expression personnelle sans limite. Les marques Calvin Klein – CK Calvin Klein, Calvin Klein, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, et Calvin Klein Performance – sont liées par l'intention et l'objectif d'élever les produits essentiels du quotidien au rang d'icône mondiale. Chacune de ces marques possède une identité et une position distinctes dans le paysage de la vente au détail, ce qui nous permet de commercialiser une gamme de produits universellement attrayants auprès des consommateurs nationaux et internationaux ayant des besoins variés. Nos produits s'appuient sur une conception responsable, une construction de haute qualité et l'élimination de tous les détails superflus. Nous nous efforçons d'obtenir des pièces uniques et dimensionnelles qui se portent bien et restent pertinentes saison après saison. Les ventes au détail mondiales des produits Calvin Klein se sont élevées à environ 9,3 milliards de dollars en 2022.

Calvin Klein continue de consolider sa position d'innovateur en matière de plateformes numériques émergentes et de campagnes de marketing modernes. PVH a racheté Calvin Klein en 2003 et continue de superviser une approche ciblée visant à accroître la pertinence, la présence et la croissance à long terme de la marque dans le monde entier.

À propos de Movado Group :

Movado Group, Inc. conçoit, fournit, distribue et vend à l'échelle mondiale les montres MOVADO®, MVMT®, OLIVIA BURTON®, EBEL®, CONCORD®, CALVIN KLEIN®, COACH®, TOMMY HILFIGER®, HUGO BOSS® et LACOSTE®, ainsi que, dans une moindre mesure, des bijoux et d'autres accessoires, et exploite les boutiques Movado Company Stores aux États-Unis et au Canada.

