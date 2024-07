Movano Inc, qui fait des affaires sous le nom de Movano Health, développe une suite de solutions de soins de santé pour apporter des données de qualité médicale à l'avant-garde des dispositifs portables. Ses dispositifs fournissent des données à la fois aux clients et aux entreprises, capturant une image complète des données de santé d'un individu et les traduisant en informations personnalisées et intelligentes. Son produit en cours de développement est l'anneau Evie, un dispositif portable conçu spécialement pour les femmes. L'anneau Evie combine des mesures de santé et de bien-être pour donner une image complète de la santé d'une personne, notamment la fréquence cardiaque au repos, la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV), la saturation en oxygène du sang (SpO2), la fréquence respiratoire, la variabilité de la température de la peau, le suivi des règles et de l'ovulation, le suivi des symptômes menstruels, le profil d'activité, y compris les pas, les minutes actives et les calories brûlées, les stades et la durée du sommeil, et le suivi de l'humeur. Elle développe également un système sur puce (SoC) conçu spécifiquement pour les systèmes de surveillance de la pression artérielle ou du glucose en continu.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés