Move Logistics Group Limited est une société néo-zélandaise qui exerce des activités de fret et de logistique à l'échelle nationale. La société opère à travers cinq segments : International, Spécialiste, Fret, Logistique contractuelle et Entreprise. Le segment international comprend des services d'expédition de fret international et d'agence maritime dans un large éventail d'industries. Le segment spécialisé fournit des solutions de transport et de levage pour les articles surdimensionnés et de grande taille. Le segment du fret fournit des services de transport de marchandises générales à l'échelle nationale avec une force régionale. Il est également engagé dans le transport d'une large gamme de types de fret. Le segment de la logistique contractuelle est spécialisé dans les solutions contractuelles fournissant des services aux clients, y compris la capacité d'entreposage et de chaîne d'approvisionnement et la livraison de liquides en vrac. La société exploite environ 41 succursales, dépôts, transbordeurs, entrepôts et bureaux de soutien en Nouvelle-Zélande.

Secteur Frêt au sol et logistique