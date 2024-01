Mowi ASA est spécialisé dans l'élevage, la préparation et la commercialisation de saumons et de truites. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de poissons (98,8%). Le groupe développe également une activité de fabrication de produits à base de poissons (saumons fumés, terrines de poissons, rillettes, etc.) ; - élevage et préparation de poissons (1%) : saumons, truites, morues, esturgeons, etc. L'activité est assurée notamment en Norvège, en Ecosse, au Canada, au Chili, en Irlande et aux Iles Féroé ; - production d'aliments pour poissons d'élevage (0,2%). Le CA par famille de produits se ventile entre saumons préparés, transformés et fumés (55%), saumons entiers (38%) et autres (7%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (67%), Amérique (22,6%), Asie (8,9%) et autres (1,5%).

Secteur Transformation des aliments