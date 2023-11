Moxian BVI Inc. est une société principalement engagée dans les activités en ligne et hors ligne (O2O). La société est engagée dans la fourniture d'une plateforme en ligne pour les petites et moyennes entreprises (PME) ayant des magasins physiques afin de mener des affaires en ligne, d'interagir avec les clients existants et d'en obtenir de nouveaux. La société est également l'opérateur exclusif du canal de jeux de l'application Xinhua (App).

Secteur Internet