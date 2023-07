Les actions de l'entreprise américaine de matériaux à base de terres rares MP Materials Corp ont bondi de plus de 11 % mercredi suite à l'annonce par la Chine de restrictions sur les exportations de certains produits à base de gallium et de germanium - des métaux mineurs utilisés dans les semi-conducteurs et les véhicules électriques.

Le ministère chinois du commerce a déclaré lundi que les restrictions entreraient en vigueur le 1er août, expliquant que cette mesure visait à protéger les intérêts de la sécurité nationale.

On craint de plus en plus que ces restrictions ne s'étendent aux métaux des terres rares, dont la Chine assure près des deux tiers de la production minière mondiale.

La société MP Materials, basée à Las Vegas, exploite des oxydes de terres rares dans la mine de Mountain Pass en Californie, mais elle continue à les expédier en Chine pour leur traitement final.

MP Materials s'est refusé à tout commentaire.

Son action était en hausse de 6,8 % sur la journée, à 24,73 dollars, après avoir atteint un sommet de 25,78 dollars un peu plus tôt. Elle était en passe de réaliser son plus grand gain en pourcentage sur une journée depuis environ quatre mois.

Les actions de Navitas Semiconductor Corp ont augmenté de 3 %. Navitas ne s'attend pas à ce que les restrictions imposées par la Chine aient un impact sur les livraisons à ses clients, étant donné que ses puces utilisent du gallium, qui peut être obtenu à partir de sources multiples puisqu'il s'agit d'un sous-produit d'autres métaux, dont l'aluminium, a déclaré un porte-parole de l'entreprise dans un communiqué.

"Navitas ne s'attend pas à ce que les livraisons des clients soient affectées ou que son activité soit affectée par les restrictions à l'exportation," a déclaré le communiqué.

Les restrictions imposées par la Chine pourraient avoir un impact direct sur plusieurs fabricants de puces américains et européens dont les produits reposent sur le nitrure de gallium, a déclaré Gary Mobley, analyste chez Wells Fargo, dans une note à l'intention des investisseurs. M. Mobley a cité Wolfspeed Inc, Qorvo Inc, Skyworks Solutions et Qualcomm parmi les entreprises susceptibles de subir des contraintes.

Les actions du secteur des semi-conducteurs étaient pour la plupart en baisse mercredi, l'indice Philadelphia SE Semiconductor ayant perdu 1,7 %. Les actions de Qualcomm ont perdu environ 2 %, tandis que les actions cotées en bourse de NXP Semiconductors NV ont perdu 1,3 %. Les actions de Lumentum Holdings Inc. ont chuté de 4,5 %.

Wolfspeed s'est démarqué de la tendance, ses actions ayant grimpé de plus de 15 % après l'annonce, mercredi, d'un dépôt de 2 milliards de dollars suite à la signature d'un accord de 10 ans pour la fourniture de plaquettes de carbure de silicium à Renesas Electronics Corp. Les actions de Wolfspeed étaient en hausse de 13 % à 64,27 dollars sur la journée.