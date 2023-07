MP Materials Corp, anciennement Fortress Value Acquisition Corp, est un producteur de matériaux de terres rares. La société possède et exploite la mine et l'installation de traitement des terres rares de Mountain Pass (Mountain Pass), qui est un site d'extraction et de traitement des terres rares d'envergure dans l'hémisphère occidental. La société se concentre sur la production d'oxydes et de carbonates de néodyme-praséodyme (NdPr), de lanthane et de cérium. Les aimants NdPr de la société sont utilisés dans de nombreuses technologies, notamment les véhicules électriques, les drones, les systèmes de défense, les équipements médicaux, les éoliennes, la robotique et bien d'autres.

Secteur Métaux et minéraux précieux